อดีตรัฐมนตรีเตือนวงจรถอนทุนการเมืองจากเมกะโปรเจกต์ เสนอปฏิรูป 4 ด้านเพื่อความโปร่งใส

สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ชี้ว่าการทุจริตในเมกะโปรเจกต์อาจก่อให้เกิดวงจรถอนทุนการเมือง พร้อมเสนอแนวทางปฏิรูปสี่ด้านเพื่อเสริมกลไกตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูล คุ้มครองผู้เปิดโปง และลดต้นทุนเลือกตั้ง
อดีตรัฐมนตรีสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เผยผ่านโพสต์เฟซบุ๊กของตนว่า รัฐบาลปัจจุบันต้องตระหนักถึงความเสี่ยงของ " วงจรถอนทุนการเมือง " ที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตใน เมกะโปรเจกต์ ของรัฐ แม้รัฐบาลจะมีเสถียรภาพทางการเมืองสูง แต่สังคมไทยกำลังกังวลเกี่ยวกับความโปร่งใสของโครงการขนาดใหญ่ที่ใช้เงินของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ ความกังวลนี้อาจทำให้ผู้มีอำนาจใช้เงินทุนที่ได้จากโครงการเหล่านั้นเพื่อสนับสนุนพรรคหรือบุคคลที่เป็นมิตรกับตน ส่งผลให้กระบวนการเมืองยิ่งทุราและทำลายความยุติธรรมของระบบเลือกตั้ง สนธิรัตน์ได้เสนอแนวทางปฏิรูปสี่ด้านเพื่อสร้างระบบการเมืองที่เปิดเผยและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ ด้านแรกคือการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐอย่างครบถ้วนและเป็นเวลาจริง เพื่อให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานได้โดยไม่ต้องผ่านการคัดกรอง ด้านที่สองคือการเสริมกลไกตรวจสอบภายในรัฐสภาและหน่วยงานอิสระที่มีอำนาจตรวจสอบการใช้จ่ายและการดำเนินโครงการอย่างเข้มงวด โดยต้องมีอิสระจากอิทธิพลทางการเมือง ด้านที่สามคือการคุ้มครองผู้เปิดโปงข้อมูลและผู้ที่ทำการรายงานการทุจริตจากการถูกคุกคามหรือการตอบโทษทางกฎหมาย เพื่อให้มีแรงจูงใจในการเฝ้าระวังและรายงานความผิดพลาดสุดท้ายคือการปฏิรูประบบเลือกตั้งโดยลดต้นทุนการลงสมัครและการทำแคมเปญ ลดแรงกดดันให้ผู้สมัครต้องพึ่งพาเงินสนับสนุนจากกลุ่มผลประโยชน์ จึงทำให้การเมืองกลับสู่พื้นฐานของการแสดงความคิดเห็นและการนำเสนอแนวคิด นายสนธิรัตน์ย้ำว่าปัญหาการทุจริตในระบบการเมืองไทยเป็นโครงสร้างที่สะสมมานาน เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่สูงทำให้ผู้สมัครต้องมองหาแหล่งทุนที่อาจมาจากการใช้ประโยชน์ของ เมกะโปรเจกต์ ของรัฐ การแก้ไขจึงต้องมุ่งเน้นที่การลดค่าใช้จ่ายเหล่านี้และสร้างกลไกตรวจสอบที่เข้มแข็งและเป็นอิสระ การเปิดเผยข้อมูลและการคุ้มครองผู้เปิดโปงจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบต่อสาธารณชนอย่างเต็มที่ หากรัฐบาลรับฟังและดำเนินการตามข้อเสนอเหล่านี้ ความเสี่ยงของ วงจรถอนทุนการเมือง ก็จะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ประชาชนมั่นใจในความโปร่งใสและความเป็นธรรมของระบบการเมืองไทยในอนาค.
อดีตรัฐมนตรีสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เผยผ่านโพสต์เฟซบุ๊กของตนว่า รัฐบาลปัจจุบันต้องตระหนักถึงความเสี่ยงของ "วงจรถอนทุนการเมือง" ที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตในเมกะโปรเจกต์ของรัฐ แม้รัฐบาลจะมีเสถียรภาพทางการเมืองสูง แต่สังคมไทยกำลังกังวลเกี่ยวกับความโปร่งใสของโครงการขนาดใหญ่ที่ใช้เงินของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ ความกังวลนี้อาจทำให้ผู้มีอำนาจใช้เงินทุนที่ได้จากโครงการเหล่านั้นเพื่อสนับสนุนพรรคหรือบุคคลที่เป็นมิตรกับตน ส่งผลให้กระบวนการเมืองยิ่งทุราและทำลายความยุติธรรมของระบบเลือกตั้ง สนธิรัตน์ได้เสนอแนวทางปฏิรูปสี่ด้านเพื่อสร้างระบบการเมืองที่เปิดเผยและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ ด้านแรกคือการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐอย่างครบถ้วนและเป็นเวลาจริง เพื่อให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานได้โดยไม่ต้องผ่านการคัดกรอง ด้านที่สองคือการเสริมกลไกตรวจสอบภายในรัฐสภาและหน่วยงานอิสระที่มีอำนาจตรวจสอบการใช้จ่ายและการดำเนินโครงการอย่างเข้มงวด โดยต้องมีอิสระจากอิทธิพลทางการเมือง ด้านที่สามคือการคุ้มครองผู้เปิดโปงข้อมูลและผู้ที่ทำการรายงานการทุจริตจากการถูกคุกคามหรือการตอบโทษทางกฎหมาย เพื่อให้มีแรงจูงใจในการเฝ้าระวังและรายงานความผิดพลาดสุดท้ายคือการปฏิรูประบบเลือกตั้งโดยลดต้นทุนการลงสมัครและการทำแคมเปญ ลดแรงกดดันให้ผู้สมัครต้องพึ่งพาเงินสนับสนุนจากกลุ่มผลประโยชน์ จึงทำให้การเมืองกลับสู่พื้นฐานของการแสดงความคิดเห็นและการนำเสนอแนวคิด นายสนธิรัตน์ย้ำว่าปัญหาการทุจริตในระบบการเมืองไทยเป็นโครงสร้างที่สะสมมานาน เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่สูงทำให้ผู้สมัครต้องมองหาแหล่งทุนที่อาจมาจากการใช้ประโยชน์ของเมกะโปรเจกต์ของรัฐ การแก้ไขจึงต้องมุ่งเน้นที่การลดค่าใช้จ่ายเหล่านี้และสร้างกลไกตรวจสอบที่เข้มแข็งและเป็นอิสระ การเปิดเผยข้อมูลและการคุ้มครองผู้เปิดโปงจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบต่อสาธารณชนอย่างเต็มที่ หากรัฐบาลรับฟังและดำเนินการตามข้อเสนอเหล่านี้ ความเสี่ยงของวงจรถอนทุนการเมืองก็จะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ประชาชนมั่นใจในความโปร่งใสและความเป็นธรรมของระบบการเมืองไทยในอนาค
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