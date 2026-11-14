TH
Advertisement
Crime

อดีตทปง.กรุงไทยถูกจับ ลักทรัพย์ 53 ล้าน ปลอมเอกสารกองทุน

siamblockchain#37 in ประเทศไทย
อดีตทปง.กรุงไทยถูกจับ ลักทรัพย์ 53 ล้าน ปลอมเอกสารกองทุน
รุ่งรชนี โชตพรหม · กรุงไทย · กองกลักคอมมานดกลาง
Advertisement

ตำรวจกลางจับอดีตทปง.กรุงไทย ยักยอกเงินลูกค้า 13 ราย วงเงินกว่า 53 ล้าน บาท และปลอมเอกสาร เพื่อปิดบังความผิด ศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตแล้ว

ตำรวจกลางนำกำลังเข้าจับกุมนาง รุ่งรชนี โชตพรหม อดีตทีปรึกษาการลงทุนผลิตภัณฑ์ตลาดทุนประเภทที่ 2 ของธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในข้อหาว่ากล่าวยักยอกทรัพย์นายจ้างและปลอมเอกสาร ตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ เลขที่ จ.1564/2569 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 ณ บ้านพักในจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นการดำเนินการตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ ก.ล.ต. ที่สั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อช่วงต้นเดือน

กลลวงความไว้วางใจลูกค้า 13 ราย

นางรุ่งรชนี ใช้ตำแหน่งหน้าที่ซึ่งลูกค้าให้ความเชื่อถือในการตัดสินใจลงทุน โดยนำเอกสารยืนยันตัวตนของลูกค้าทั้ง 13 ราย ที่มอบให้เพื่อประโยชน์ทางการลงทุน ไปเปิดบัญชีกองทุนรวมแบบกำหนดระยะเวลาและทำบัตรเอทีเอ็มแทนโดยมิได้รับอนุญาต ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2568 กระบวนการดังกล่าวถือเป็นการฉกฉวยช่องโหว่จากความไว้วางใจในมาตรฐานวิชาชีพทางการเงิน

Also readตร.กาญจนบุรีเร่งตรวจวงจรปิด หลังภรรยาขุนพลถูกซุ่มยิงเสียชีวิต ขณะที่นั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง

จากนั้นเธอได้โอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจำของลูกค้าเข้าไปในบัญชีกองทุนเปิด เพื่อซื้อและขายกองทุนรวมเหล่านั้นซ้ำไปซ้ำมา โดยเก็บส่วนต่างกำไรไปใช้จ่ายส่วนตัว และที่สำคัญคือมีการหมุนเงินข้ามบัญชีของลูกค้าหลายรายเพื่อกลบยอดเงินที่ขาดหายไป ซึ่งวิธีการนี้ทำให้เจ้าของบัญชีไม่สามารถสังเกตเห็นความผิดปกติได้ หากไม่ตรวจดูรายการเดินบัญชีอย่างละเอียดถี่ถ้วน

มิจฉาชีพปลอมเอกสารปกปิดความผิด

เพื่อเป็นการปกปิดร่องรอยการกระทำความผิด เธอได้ทำการปลอมเอกสารรายการธุรกรรมของธนาคารกรุงไทย ให้ดูเหมือนว่ามีการเคลื่อนไหวของเงินตามปกติ ซึ่งสร้างความเสียหายทางการเงินรวมทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน 53,575,843.56 บาท อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ตรวจสอบยืนยันได้ว่า ธนาคารกรุงไทยได้ทำการชดเชยเงินให้กับลูกค้าทั้ง 13 รายครบถ้วนแล้ว

Advertisement

ดังนั้น ผู้แบกรับความเสียหายจริงในคดีนี้จึงเป็นธนาคารกรุงไทยในฐานะนายจ้าง ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นถึงความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากบุคลากรในวงการการเงินที่ใช้ช่องทางทุจริตผ่านระบบตรวจสอบภายในที่อาจมีช่องโหว่ในการตรวจจับพฤติกรรมผิดปกติในช่วงระยะเวลาที่ยาวนาน

สั่งเพิกถอนใบอนุญาตห้ามนาน 10 ปี

ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถเข้าควบคุมตัวได้ ทางสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้เป็นที่ปรึกษาการลงทุนของนางรุ่งรชนี พร้อมห้ามปฏิบัติหน้าที่ในธุรกิจตลาดทุนเป็นเวลา 10 ปี โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 การดำเนินการทางวินัยและการเพิกถอนใบอนุญาตนี้ แสดงให้เห็นถึงความเร่งด่วนในการปกป้องผู้บริโภคในตลาดทุน

จำเลยปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา อ้างขาดสภาพคล่อง

ในการสอบสวนเบื้องต้น นางรุ่งรชนี ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาทั้งหมด โดยอ้างว่าครอบครัวประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินอย่างหนัก pasca เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี 2554 และตนเองเป็นเสาหลักของครอบครัวจึงถูกกดดันทางการเงิน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงคำกล่าวหาและการให้ในชั้นเริ่มต้นเท่านั้น

กระบวนการทางยุติธรรมยังคงต้องดำเนินการต่อไปโดยศาล เพื่อพิสูจน์ความจริงตามพยานหลักฐานและเอกสารประกอบคดี ที่อาจรวมถึงการตรวจสอบลายมือชื่อและรายการธนาคารย้อนหลังหลายปี เพื่อให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษตามกฎหมาย และสร้างความเชื่อมั่นในระบบธนาคารพาณิชย์อีกครั้ง

siamblockchain#37 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

Advertisement
รุ่งรชนี โชตพรหม กรุงไทย กองกลักคอมมานดกลาง ปละกนดปกรรรม ทปง. ก.ล.ต.

More on Crime

See all

รวบผู้จัดการบัญชีม้า พร้อมมือถือ 53 เครื่อง จดทะเบียนบริษัทบังหน้า ก่อนส่งหมุนเวียนเงินเว็บพนัน

ตร.ไซเบอร์ รวบผู้จัดการบัญชีม้า พร้อมโทรศัพท์มือถือผูกบัญชีม้า 53 เครื่อง หลังพบจดทะเบียนบริษัทบังหน้า ก่อนส่งหมุนเวียนเงินเว็บพนัน “Siam855” เจ้าตัวอ้างไม่รู้บัญชีถูกใช้ทำอะไร

KhaosodOnline

ข่าวล่าสุด · ประเทศไทย

See all
Up nextรวบผู้จัดการบัญชีม้า พร้อมมือถือ 53 เครื่อง จดทะเบียนบริษัทบังหน้า ก่อนส่งหมุนเวียนเงินเว็บพนัน