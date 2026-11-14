อดีตทปง.กรุงไทยถูกจับ ลักทรัพย์ 53 ล้าน ปลอมเอกสารกองทุน
ตำรวจกลางจับอดีตทปง.กรุงไทย ยักยอกเงินลูกค้า 13 ราย วงเงินกว่า 53 ล้าน บาท และปลอมเอกสาร เพื่อปิดบังความผิด ศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตแล้ว
ตำรวจกลางนำกำลังเข้าจับกุมนาง รุ่งรชนี โชตพรหม อดีตทีปรึกษาการลงทุนผลิตภัณฑ์ตลาดทุนประเภทที่ 2 ของธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในข้อหาว่ากล่าวยักยอกทรัพย์นายจ้างและปลอมเอกสาร ตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ เลขที่ จ.1564/2569 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 ณ บ้านพักในจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นการดำเนินการตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ ก.ล.ต. ที่สั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อช่วงต้นเดือน
กลลวงความไว้วางใจลูกค้า 13 ราย
นางรุ่งรชนี ใช้ตำแหน่งหน้าที่ซึ่งลูกค้าให้ความเชื่อถือในการตัดสินใจลงทุน โดยนำเอกสารยืนยันตัวตนของลูกค้าทั้ง 13 ราย ที่มอบให้เพื่อประโยชน์ทางการลงทุน ไปเปิดบัญชีกองทุนรวมแบบกำหนดระยะเวลาและทำบัตรเอทีเอ็มแทนโดยมิได้รับอนุญาต ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2568 กระบวนการดังกล่าวถือเป็นการฉกฉวยช่องโหว่จากความไว้วางใจในมาตรฐานวิชาชีพทางการเงินAlso readตร.กาญจนบุรีเร่งตรวจวงจรปิด หลังภรรยาขุนพลถูกซุ่มยิงเสียชีวิต ขณะที่นั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
จากนั้นเธอได้โอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจำของลูกค้าเข้าไปในบัญชีกองทุนเปิด เพื่อซื้อและขายกองทุนรวมเหล่านั้นซ้ำไปซ้ำมา โดยเก็บส่วนต่างกำไรไปใช้จ่ายส่วนตัว และที่สำคัญคือมีการหมุนเงินข้ามบัญชีของลูกค้าหลายรายเพื่อกลบยอดเงินที่ขาดหายไป ซึ่งวิธีการนี้ทำให้เจ้าของบัญชีไม่สามารถสังเกตเห็นความผิดปกติได้ หากไม่ตรวจดูรายการเดินบัญชีอย่างละเอียดถี่ถ้วน
มิจฉาชีพปลอมเอกสารปกปิดความผิด
เพื่อเป็นการปกปิดร่องรอยการกระทำความผิด เธอได้ทำการปลอมเอกสารรายการธุรกรรมของธนาคารกรุงไทย ให้ดูเหมือนว่ามีการเคลื่อนไหวของเงินตามปกติ ซึ่งสร้างความเสียหายทางการเงินรวมทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน 53,575,843.56 บาท อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ตรวจสอบยืนยันได้ว่า ธนาคารกรุงไทยได้ทำการชดเชยเงินให้กับลูกค้าทั้ง 13 รายครบถ้วนแล้ว
ดังนั้น ผู้แบกรับความเสียหายจริงในคดีนี้จึงเป็นธนาคารกรุงไทยในฐานะนายจ้าง ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นถึงความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากบุคลากรในวงการการเงินที่ใช้ช่องทางทุจริตผ่านระบบตรวจสอบภายในที่อาจมีช่องโหว่ในการตรวจจับพฤติกรรมผิดปกติในช่วงระยะเวลาที่ยาวนาน
สั่งเพิกถอนใบอนุญาตห้ามนาน 10 ปี
ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถเข้าควบคุมตัวได้ ทางสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้เป็นที่ปรึกษาการลงทุนของนางรุ่งรชนี พร้อมห้ามปฏิบัติหน้าที่ในธุรกิจตลาดทุนเป็นเวลา 10 ปี โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 การดำเนินการทางวินัยและการเพิกถอนใบอนุญาตนี้ แสดงให้เห็นถึงความเร่งด่วนในการปกป้องผู้บริโภคในตลาดทุน
จำเลยปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา อ้างขาดสภาพคล่อง
ในการสอบสวนเบื้องต้น นางรุ่งรชนี ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาทั้งหมด โดยอ้างว่าครอบครัวประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินอย่างหนัก pasca เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี 2554 และตนเองเป็นเสาหลักของครอบครัวจึงถูกกดดันทางการเงิน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงคำกล่าวหาและการให้ในชั้นเริ่มต้นเท่านั้น
กระบวนการทางยุติธรรมยังคงต้องดำเนินการต่อไปโดยศาล เพื่อพิสูจน์ความจริงตามพยานหลักฐานและเอกสารประกอบคดี ที่อาจรวมถึงการตรวจสอบลายมือชื่อและรายการธนาคารย้อนหลังหลายปี เพื่อให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษตามกฎหมาย และสร้างความเชื่อมั่นในระบบธนาคารพาณิชย์อีกครั้ง
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