อดีต กสทช. ชี้คำสั่งห้ามเข้าร่วมประชุม กสทช. ผิดกฎหมาย ขัดประมวลกฎหมายอาญา
นพ.ประวิทย์ วิเคราะห์คำสั่งห้ามเข้าประชุม กสทช. ของนพ.สรณ เข้าข่ายผิดอาญาฐานขัดขวางเจ้าพนักงาน พร้อมชี้การเลือกปฏิบัติทางกฎหมายของสำนักงาน กสทช. ขัดแย้งกับหลักการบริหารราชการ
นายแพทย์ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา อดีตกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ในฐานะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. แสดงความเห็นกรณีคำสั่งห้ามเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม โดยระบุว่าหากพิจารณาเจตนาแล้ว อาจเข้าข่ายความผิดทางอาญาฐานขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของกรรมการ กสทช. จำนวน 6 คนโดยตรง
วิเคราะห์ความผิดทางอาญาฐานขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่
นายแพทย์ประวิทย์ ได้ชี้แจงว่า การออกหนังสือแจ้งข้อสั่งการของนายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ห้ามเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมที่ระบุว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น ต้องดูที่เจตนาของผู้สั่งการเป็นหลัก หากพบว่ามีการจงใจขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทั้ง 6 คน การกระทำดังกล่าวอาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในฐานความผิดฐานขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ซึ่งเป็นเรื่องร้ายแรงที่ต้องพิจารณาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมAlso readม็อบกำนันมะโน บุกโรงกลั่นบางจาก เตรียมยกระดับชุมนุม 30 พ.ย. นี้
นอกจากนี้ นายแพทย์ประวิทย์ ยังได้ระบุถึงโครงสร้างการบริหารงานของ กสทช. ว่า ประธาน กสทช. มีอำนาจบังคับบัญชาเฉพาะเลขาธิการ กสทช. เพียงตำแหน่งเดียว ไม่สามารถข้ามสายการบังคับบัญชาไปสั่งการพนักงานระดับล่างได้โดยตรงตามระบบราชการทั่วไป หากเลขาธิการหรือพนักงานระดับล่างได้รับคำสั่งที่เห็นว่าไม่ถูกต้องหรือผิดกฎหมาย มีหน้าที่ต้องโต้แย้งคำสั่งนั้น หากไม่โต้แย้งแล้วยอมปฏิบัติตาม ถือว่าเห็นพ้องกับคำสั่งนั้น
ข้อโต้แย้งทางกฎหมายและความรับผิดร่วม
กรณีนี้หากนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. ซึ่งทำหน้าที่รักษาการเลขาธิการ กสทช. เห็นด้วยกับข้อสั่งการของนายแพทย์สรณ และนำไปปฏิบัติโดยไม่มีข้อโต้แย้งเป็นลายลักษณ์อักษร อาจต้องร่วมรับผิดทางกฎหมายหากคำสั่งดังกล่าวพบว่าผิดกฎหมายจริง การทำบันทึกโต้แย้งจึงถือเป็นหลักฐานสำคัญในการต่อสู้คดีและป้องกันความรับผิดในอนาคตสำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ได้พิจารณาและมีข้อวินิจฉัยเบื้องต้นว่า ไม่จำเป็นต้องพิจารณาว่านายแพทย์สรณ พ้นจากตำแหน่งแล้วหรือไม่ เพราะตามสถานะปัจจุบัน นายแพทย์สรณ ยังคงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธาน กสทช. ได้ เนื่องจากยังอยู่ภายใต้บังคับของคำสั่งคณะกรรมการสรรหา กสทช. และคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง ซึ่งเป็นศาลปกครองชั้นต้น และคำสั่งเหล่านั้นยังไม่ถูกเพิกถอน
หลักกฎหมายปกครองและคำสั่งที่ยังมีผลบังคับ
นายแพทย์ประวิทย์ อธิบายเพิ่มเติมว่า ตามหลักกฎหมายปกครองทั่วไป เมื่อคำสั่งทางปกครองใดยังไม่ถูกเพิกถอนตามกระบวนการยุติธรรม คำสั่งนั้นยังคงมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ผู้ใดเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีหน้าที่ต้องยื่นคำร้องโต้แย้งต่อศาลเพื่อขอพิพากษายกเลิกคำสั่งนั้น การหลีกเลี่ยงกระบวนการนี้ด้วยการปฏิบัติคำสั่งที่เชื่อว่ามีปัญหาอาจนำไปสู่ความรับผิดทางวินัยหรือทางกฎหมายประเด็นเลือกปฏิบัติทางกฎหมายและการเบิกจ่ายงบประมาณ
นายแพทย์ประวิทย์ ตั้งข้อสังเกตถึงการเลือกปฏิบัติทางกฎหมายของสำนักงาน กสทช. และเลขาธิการฯ โดยยกตัวอย่างกรณีคณะกรรมการ กสทช. ทั้ง 6 คน มีมติเสนอชื่อ พลตำรวจเอก ดร.ณัฐธร เพราะสุนทร กรรมการ กสทช. เป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือ ITU ที่ต่างประเทศ ซึ่งคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. มีมติรับรองตามที่กรรมการเสนอ แต่ไม่ได้แต่งตั้งประธาน กสทช. เป็นหัวหน้าคณะ
อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กลับนำมติของกรรมการ 6 ท่านดังกล่าวไปใช้ในการร่วมเดินทางและเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมในทางกฎหมาย นายแพทย์ประวิทย์ ชี้ว่า หากสำนักงานฯ ยืนยันว่ามติของกรรมการ 6 ท่าน ผิดกฎหมาย ก็ต้องเรียกคืนเงินค่าเดินทางทั้งหมด และต้องยื่นฟ้อง ครม. ด้วย
การเลือกยอมรับมติเฉพาะส่วนที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองแต่ปฏิเสธมติในส่วนอื่น ถือเป็นการเลือกปฏิบัติทางกฎหมายที่ไม่สามารถทำได้ และขัดกับหลักความเสมอภาคและความยุติธรรมในระบบราชการ ซึ่งสำนักงาน กสทช. ควรปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและไม่เลือกปฏิบัติต่อหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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