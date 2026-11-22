อดีต สส.สงขลา ตั้งข้อสังเกต 8 บัญชีเฟซบุ๊กปกป้องรัฐบาล สงสัยใช้ IO
ศิริโชค โสภา อดีต สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ตรวจสอบ 8 บัญชีเฟซบุ๊กที่เข้ามาปกป้องรัฐบาล พบความผิดปกติ และเรียกร้องให้รัฐบาลชี้แจงผลการเจรจากับสหรัฐฯ
นาย ศิริโชค โสภา อดีต สส. สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2569 ตั้งข้อสังเกตต่อ บัญชีเฟซบุ๊กปกป้องรัฐบาล จำนวนหนึ่ง โดยระบุว่าได้ตรวจสอบ 8 บัญชี พบความเคลื่อนไหวน้อยผิดสังเกต แต่แสดงความคิดเห็นในทิศทางคล้ายกัน และตั้งคำถามว่ารัฐบาลอาจใช้ IO เพื่อสร้างกระแสสนับสนุน
การโพสต์ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีบัญชีเฟซบุ๊กหลายบัญชีเข้ามาตอบโต้โพสต์วิจารณ์นายอนุทิน ชาญวีรกูล เกี่ยวกับคำพูดที่ว่า 'จะเอาอะไรไปต่อรองกับอเมริกา' นายศิริโชคระบุว่าไม่ได้ติดใจที่มีคนเห็นต่าง แต่สะดุดใจกับลักษณะการเขียนที่คล้ายคลึงกัน และเรียกร้องให้รัฐบาลชี้แจงผลการเจรจากับสหรัฐฯ อย่างชัดเจนAlso readพริษฐ์ ยัน พรรคประชาชน ไม่มี IO หลัง “ธิษะณา” แฉ ยืนยันเคยจ้าง Specter C ทำสื่อ
ผลการตรวจสอบ 8 บัญชีเฟซบุ๊กปกป้องรัฐบาล
จากการตรวจสอบของนายศิริโชค พบว่าทั้ง 8 บัญชีมีผู้ติดตามหลักร้อยราย แต่ไม่มีบัญชีใดติดตามบัญชีอื่นเลยแม้แต่บัญชีเดียว ทุกบัญชีตั้งสถานะเป็น Digital creator และมีโพสต์รวมกันเพียง 14 โพสต์
โพสต์ส่วนใหญ่ของบัญชีเหล่านี้เป็นเพียงการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์หรือรูปหน้าปก แทบไม่มีร่องรอยการใช้งาน Facebook ในชีวิตประจำวัน บางบัญชีเพิ่งเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ไม่กี่วันก่อน และบางบัญชีเปลี่ยนเพียงไม่กี่นาทีก่อนเข้ามาแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของนายอนุทิน
นายศิริโชคระบุว่า บัญชีที่มีชื่อว่า Ton Tawatchai เพิ่งเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เมื่อ 3 นาทีก่อนที่เขาจะบันทึกภาพหน้าจอ และยิ่งตรวจสอบก็ยิ่งพบบัญชีลักษณะเดียวกันเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยทั้งหมดเข้ามาหลังจากโพสต์เริ่มมีคนสนใจ ไม่ใช่ตั้งแต่แรก
ข้อความที่บัญชีปกป้องรัฐบาลโพสต์และข้อโต้แย้ง
ข้อความของบัญชีเก่ง เกียรติศักดิ์ ระบุว่า คนวิจารณ์พูดได้ง่ายเพราะไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบจริง และรัฐบาลต้องชั่งน้ำหนักหลายด้าน ทั้งความมั่นคง การค้า และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ส่วนบัญชี Ton Tawatchai ระบุว่า มุมมองของคนนอกกับคนทำงานจริงแตกต่างกันมาก และเชื่อว่ารัฐบาลเข้าใจบริบทความสัมพันธ์ระดับประเทศดี พร้อมแสดงความมั่นใจในการทำงานของคณะรัฐมนตรีชุดนี้
นายศิริโชคชี้ว่า สองบัญชีนี้มีรูปแบบแทบเหมือนกัน คือไม่ติดตามใคร มีโพสต์เพียง 1 ถึง 2 โพสต์ และใช้เหตุผลปกป้องรัฐบาลในแนวทางเดียวกัน ขณะที่บัญชีอื่นบางส่วนให้เหตุผลว่ารัฐบาลมีข้อมูลมากกว่าประชาชน การเจรจาระหว่างประเทศซับซ้อน และให้รอดูผลงานก่อนวิจารณ์
อย่างไรก็ตาม นายศิริโชคเน้นว่าตนไม่ได้ปฏิเสธสิทธิของผู้มีความเห็นต่าง แต่ตั้งคำถามถึงความเป็นไปได้ที่ความเห็นจำนวนมากจะถูกสร้างขึ้นโดยบัญชีที่มีรูปแบบผิดปกติ และยืนยันว่าการตั้งข้อสังเกตนี้ยังไม่ได้เป็นข้อสรุปว่าการใช้ IO เกิดขึ้นจริง
ผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล
นายศิริโชคเห็นว่า รัฐบาลควรอธิบายต่อประชาชนว่าการเจรจากับสหรัฐฯ ประเทศไทยได้อะไรและเสียอะไร รวมถึงเหตุผลที่นายกรัฐมนตรีมองว่าประเทศไทยไม่มีอะไรไปต่อรอง แทนการปล่อยให้บัญชีปริศนาเข้ามาตอบโต้การวิจารณ์
นายศิริโชคระบุว่า หากรัฐบาลทำงานดีและมีเหตุผลชัดเจนจริง ประชาชนก็พร้อมสนับสนุนโดยไม่จำเป็นต้องสร้างบรรยากาศว่ามีคนเห็นด้วยจำนวนมาก การพึ่งพา IO จึงอาจสะท้อนว่าความเชื่อมั่นของประชาชนยังไม่เพียงพอ
สิ่งที่นายศิริโชคมองว่าน่าเสียดายคือ การที่รัฐบาลไม่ได้ใช้ผลงานตอบคำวิจารณ์ โดยเขาย้ำว่าต่อให้สร้างบัญชีเพิ่มอีกนับหมื่นบัญชี ก็ไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นที่แท้จริงได้ หากรัฐบาลยังไม่สามารถตอบประชาชนได้ว่าประเทศไทยได้อะไรจากการเจรจาครั้งนี้
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