อดนอนเรื้อรังก่อโรคอ้วนและโรคเรื้อรัง ดึงผลวิจัยชี้กลไกการสะสมไขมัน
การอดนอนเรื้อรังเพิ่มความเสี่ยงโรคอ้วนและเบาหวานผ่านภาวะดื้ออินซูลิน งานวิจัยชี้ขาดนอนสะสมไขมันช่องท้อง ทำลายสุขภาพระยะยาว
การ อดนอนเรื้อรัง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง โดยเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคอ้วนและโรคเรื้อรังต่างๆ อย่างมีนัยสำคัญ สาเหตุหลักเกิดจากร่างกายเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลิน ซึ่งนำไปสู่การสะสมไขมันในช่องท้อง และเพิ่มความเสี่ยงต่อ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และหลอดเลือดสมอง การนอนหลับให้เพียงพอจึงเป็นหัวใจสำคัญในการป้องกันโรคเหล่านี้
กลไกการสะสมไขมันจากภาวะดื้ออินซูลิน
เมื่อขาดการพักผ่อนอย่างเพียงพอเพียงไม่กี่คืนติดต่อกัน เซลล์ในร่างกายจะเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินชั่วคราว ซึ่งคล้ายกับผู้ป่วยเบาหวานระยะเริ่มต้น การกินของหวานในช่วงนี้จะทำให้ร่างกายเผาผลาญน้ำตาลได้แย่ลง แต่จะรีบเปลี่ยนน้ำตาลส่วนเกินให้ไปเก็บสะสมเป็นไขมันพอกตับและไขมันในช่องท้องแทน ไขมันชนิดนี้จะปล่อยสารอักเสบเข้าสู่กระแสเลือด หากวงจรนี้ดำเนินต่อไป ความอ้วนลงพุงจะกลายเป็นด่านแรกก่อนลุกลามสู่โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคความดันโลหิตสูง และภาวะไขมันในเลือดผิดปกติAlso readครอบครัววอน รพ.แจงมาตรการความปลอดภัย หลังน้องต้นข้าวเสียชีวิต
ความเชื่อมโยงระหว่างการขาดนอนกับโรคหัวใจ
นอกจากโรคเมตาบอลิกแล้ว การขาดการพักผ่อนอย่างเพียงพอยังทำให้หลอดเลือดเกิดการอักเสบเรื้อรังและขาดความยืดหยุ่น ซึ่งเป็นตัวเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก แม้ในผู้ที่อายุน้อยก็อาจได้รับผลกระทบได้เช่นกัน นอกจากนี้ฮอร์โมนความเครียดที่สูงขึ้นยังย่อยสลายมวลกล้ามเนื้อ ทำให้เกิดอาการร่างกายอ่อนเพลียเรื้อรังและภูมิคุ้มกันตกต่ำลงอย่างน่าใจหาย
ปริมาณแคลอรีส่วนเกินจากวงจรความอยากอาหาร
เมื่อความอยากพุ่งสูงขึ้นจนนำไปสู่การกินเกินความจำเป็น ซึ่งเฉลี่ยแล้วสูงขึ้นถึงสามร้อยถึงห้าร้อยกิโลแคลอรีต่อวัน วงจรนี้จะกลายเป็นเครื่องเร่งความอ้วนและเปิดประตูรับโรคร้ายแบบทวีคูณ การศึกษาวิจัยโดย Spiegel et al. (2004) ใน Annals of Internal Medicine พบว่าผลกระทบจากการนอนน้อยต่อระดับฮอร์โมนความหิว (Ghrelin) และฮอร์โมนความอิ่ม (Leptin) มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความอยากอาหารที่ผิดปกติ
แนวทางปรับพฤติกรรมเพื่อกู้คืนสมดุลสุขภาพ
การดึงตัวเองและคนใกล้ชิดให้หลุดพ้นจากวงจรอันตรายนี้อาจไม่จำเป็นต้องอาศัยการหักดิบหรืออดอาหารที่ทรมาน แต่สามารถเริ่มต้นด้วยการปรับระบบพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมรอบตัวอย่างชาญฉลาด ในวันที่รู้ว่านอนหลับไม่เพียงพอ ควรเริ่มต้นมื้อเช้าด้วยอาหารที่มีโปรตีนสูงและไขมันดี เช่น ไข่ต้ม อกไก่ หรือนมถั่วเหลืองไม่หวาน เพื่อชะลอการพุ่งขึ้นของระดับน้ำตาลในเลือดและตัดวงจรความโหยหวานในช่วงบ่าย
เทคนิคจิตวิทยาจัดการความอยากอาหาร
หากเกิดความต้องการของหวานขึ้นจริงๆ ให้ใช้หลักจิตวิทยาด้วยการลดขนาดภาชนะ ตักขนมใส่จานใบเล็กแทนการหยิบกินจากถุงใหญ่ เพื่อสร้างจุดสิ้นสุดที่ชัดเจนให้สมองรับรู้ หรือใช้วิธีงีบหลับสั้นๆ ในช่วงบ่ายเพียงสิบห้าถึงยี่สิบนาที ซึ่งอาจช่วยรีเซ็ตสมองส่วนเหตุผลให้กลับมาทำงานได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งน้ำตาลเพิ่ม งานวิจัยของ Greer, Goldstein & Walker (2013) จาก Nature Communications ยังสนับสนุนว่าพฤติกรรมเหล่านี้ช่วยปรับการทำงานของสมองส่วนเหตุผลและศูนย์ความอยากอาหารได้ดี
แหล่งข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติม ได้แก่ งานวิจัยของ Al Khatib et al. (2017) จาก European Journal of Clinical Nutrition ที่ศึกษาปริมาณแคลอรีส่วนเกินที่เพิ่มขึ้นในผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอ และงานของ Covassin et al. (2022) จาก Journal of the American College of Cardiology ที่เชื่อมโยงระหว่างการอดนอนกับการสะสมไขมันในช่องท้อง
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