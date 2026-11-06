อจ.ธรรมศาสตร์ ยอมรับผิดกรณี PDPA โต้ อจ.หมอ พร้อมขอโทษนักศึกษา
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยอมรับความผิดพลาดกรณีสอนวิชา PDPA โต้ตอบอาจารย์หมอ พร้อมขอโทษนักศึกษาและขอบคุณที่สะท้อนปัญหาการบริหารจัดการ
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่ได้รับความสนใจและก่อให้เกิดกระแสดราม่าในวงกว้าง ได้เผยแพร่ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อยุติข้อโต้แย้งและแสดงความรับผิดชอบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยระบุว่าตนเองเป็นผู้รับเคราะห์และต้องออกมาชี้แจงแทนเหตุการณ์บานปลายที่กระทบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่าย
ข้อเท็จจริงบทบาทและคำขอโทษ
อาจารย์ดังกล่าวระบุชัดเจนในโพสต์ว่าหลังจากรับผิดชอบรายวิชาแล้วเกิดกรณีความขัดแย้งขึ้น ซึ่งตนไม่ได้เป็นผู้ก่อจุดเริ่มต้นโดยตรง แต่ในฐานะผู้รับผิดชอบรายวิชา (Course Coordinator) จำเป็นต้องเข้ามารับผิดชอบและแสดงความเสียใจต่อสถานการณ์ที่ลุกลามใหญ่โต พร้อมทั้งกล่าวคำขอโทษต่ออาจารย์หมอที่นำประเด็นมาวิจารณ์ และขอบคุณต่อข้อเสนอแนะที่มีน้ำหนักในการตั้งคำถามเรื่องการจัดการเรียนการสอนAlso readPDPA กับการซื้อของออนไลน์ ที่ร้านค้าออนไลน์ และผู้ซื้อควรรู้ - iT24Hrs
มุมมองต่อการสอนและวัฒนธรรมแตกต่าง
ด้านเหตุผลของกรณีที่เกิดขึ้น อาจารย์คนดังกล่าวอธิบายว่าความผิดพลาดน่าจะเกิดจากการบริหารความคาดหวัง (Manage Expectation) ของทั้งสองฝ่ายที่ไม่ได้ผลดี โดยตนเองอาจเข้าใจผิดว่าสถานการณ์เคยเป็นเช่นนั้นในปีที่ผ่านมา และการไม่คำนึงถึงวัฒนธรรมการทำงานที่แตกต่างกันอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาในชั้นเรียนแต่ไม่ได้มีการตำหนิอาจารย์หมอโดยตรง
ความเห็นต่องานและกำลังใจจากศิษย์
แม้จะมีจุดที่ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของอาจารย์หมอ แต่อาจารย์นิติศาสตร์ยังชื่นชมความหลงใหล (Passion) ในการสอนของอาจารย์หมอที่แสดงออกผ่านเนื้อหาที่ยากและมาตรฐานการสอนที่สูง พร้อมชี้แจงคุณูปการที่อาจารย์หมอกำลังพยายามผลักดันวงการ PDPA ในประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้รับกำลังใจจากศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ร่วมแสดงความเห็นและสนับสนุนให้ก้าวข้ามเรื่องนี้ไป
แนวทางเยียวยาและขั้นตอนต่อไป
สำหรับมาตรการเยียวยาความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทางศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าได้ร่วมหารือและถกเถียงกันพอสมควรแล้ว โดยอาจารย์นิติศาสตร์ขอร้องให้ทุกฝ่ายปล่อยเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของทางสถาบันและหลักสูตรในการดำเนินการจัดการต่อไป เพื่อให้เหตุการณ์นี้จบสิ้นและสามารถมุ่งเน้นไปที่การเรียนการสอนและการพัฒนาวิชาชีพได้อย่างราบรื่น
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