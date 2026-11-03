ห้องปฏิบัติการร้านผัดไทยเสิร์ฟอาหาร4ภาค23เมนูในงานโขนรามเกียรติ์ตอนสีดา
ห้องปฏิบัติการร้านผัดไทย สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมจัดงานเลี้ยงอาหารแสดงโขนรามเกียรติ์ ตอน สีดา ด้วยเมนูไทย4ภาค23จาน นำวัตถุดิบท้องถิ่นและเมนูทรงโปรดมาจัดวางอย่างประณีต
ห้องปฏิบัติการร้านผัดไทย สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดงานเลี้ยงอาหารว่างในโอกาสการแสดงโขนรอบปฐมทัศน์ เรื่องรามเกียรติ์ ตอน สีดา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
การจัดงานเลี้ยงอาหารโขนรอบปฐมทัศน์
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยห้องปฏิบัติการร้านผัดไทย ได้รับเกียรติให้เป็นหน่วยงานหลักในการจัดเลี้ยงรับรองแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนในงานแถลงข่าวโขนพระราชทานและรอบปฐมทัศน์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สำหรับปี พ.ศ. 2568 ที่ผ่านมาห้องปฏิบัติการร้านผัดไทยได้จัดเลี้ยงรับรองในงานแถลงข่าวโขนพระราชทานและรอบปฐมทัศน์ เรื่องรามเกียรติ์ ตอน สัตยาพาลี ในปีนี้จึงได้รับโอกาสให้กลับมาจัดเลี้ยงอีกครั้่งในงานแถลงข่าวและงานแสดงรอบปฐมทัศน์ เรื่องรามเกียรติ์ ตอน สีดา ซึ่งจัดขึ้นอย่างสมเกียรติเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยAlso readแบรนด์ SIRIVANNAVARI ชูแนวคิด 'ความยั่งยืน' ผสานแฟชั่นเข้ากับความใส่ใจต่อ 'สิ่งแวดล้อม'
แนวคิดเมนูอาหารจากแรงบันดาลใจพระราชกรณียกิจ
การจัดสรรเมนูอาหารในครั้งนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในครั้งที่ยังได้เสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปทรงงานและทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยแนวคิดนี้ได้นำมาต่อยอดเป็นแรงบันดาลในการคัดสรรวัตถุดิบและออกแบบเมนูอาหาร โดยให้ความสำคัญกับแหล่งกำเนิดวัตถุดิบ รสชาติ และวัฒนธรรมอาหารของแต่ละชุมชนควบคู่กันไป
ความหลากหลายของวัตถุดิบท้องถิ่นและGI
เมนูอาหารที่นำเสนอเป็นอาหารไทย 4 ภาค จำนวน 23 เมนู ในรูปแบบ Finger Food และ Canapé เพื่อความสะดวกต่อการทาน โดยเลือกใช้อาหารท้องถิ่นและสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จากแต่ละภูมิภาคเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และความเป็นไทยอย่างงดงาม ตัวอย่างเมนูที่น่าสนใจประกอบด้วย น้ำพริกหนุ่มปูนาเสิร์ฟในกระดองปู พร้อมข้าวหางทอดกรอบ แกงส้มหอยเชลล์เปลือกแตงโม บีทรูทไส้ยำปลากุเลานราธิวาส และมูสปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลาในแกงเหลืองยอดมะพร้าว
เมนูทรงโปรดและนวัตกรรมอาหารร่วมสมัย
เมนูพิเศษของงานนี้ยังได้นำเมนูทรงโปรดของทั้งสองพระองค์มาผสมผสานกับความสร้างสรรค์ร่วมสมัย ได้แก่ แกงฮังเลซึ่งเป็นเมนูทรงโปรดของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งเป็นแกงโบราณตำรับชาววังที่มีลักษณะสไตล์จีนทำจากหมูสามชั้น หน่อไม้จีน ถั่วลิสงและโป๊ยกั๊ก เคี้ยวจนได้รสชาติที่กลมกล่อม หอมเครื่องเทศ อีกเมนูหนึ่งคือ ซุปอาสาเรน เมนูพระกายาอาหารกลางวันทรงโปรดของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยคำว่าอาสาเรนเปลี่ยนมาจากภาษาฝรั่งเศสว่า "A la Reine" แปลว่า ตำรับพระราชินี เป็นอาหารที่สะท้อนถึงพระอุปนิสัยอันเรียบง่ายของในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องจากวัตถุดิบและวิธีการทำไม่ได้มีความซับซ้อน ลักษณะของซุปอาสาเรนคือซุปใสใส่ไข่ น้ำซุปไก่ใสเคี่ยวจนหอมปรุงรสอ่อนๆ ใส่แป้งมันหรือแป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไปเคี่ยวให้มีความข้นเล็กน้อย
โอกาสการเรียนรู้ของนักเรียนและนักศึกษา
นอกจากการจัดเตรียมอาหารแล้ว สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ยังสนับสนุนนักเรียนและนักศึกษาแผนกอุตสาหกรรมอาหาร โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ให้ร่วมบริการอาหารและเครื่องดื่มภายในงาน ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีให้ นักเรียนและนักศึกษา ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง และนำไปสู่การพัฒนาทักษะอาชีพในสายงานอาหารต่อไป
Get an alert when there is news on LifestyleFollow Lifestyle