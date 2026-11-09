หุ้น Nvidia พุ่งร่วงหนักหลังข่าว CEO Jensen Huang ถูกสายลับจีนเจาะจง
มูลค่าหุ้น Nvidia ร่วงลงกว่า 200,000 ล้านดอลลาร์ภายใน 15 นาทีแรกจากการเปิดตลาดวอลล์สตรีท หลังสื่ออังกฤษรายงานข่าว CEO เจนเซ่น หวง ตกเป็นเป้าหมายสายลับจีน
มูลค่าหุ้นของ บริษัท เอ็นวิเดีย ( Nvidia) ร่วงลงอย่างหนักและสูญเสียมูลค่าตลาดไปกว่า 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในเวลาเพียง 15 นาทีแรกของการเปิดทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ วอลล์สตรีท ที่นครนิวยอร์ก เมื่อเช้าวีนจันทน์ที่ 9 พฤศจิกายน 2024 การร่วงลงอย่างรุนแรงครั้งนี้มีสาเหตุโดยตรงมาจากกระแสข่าวลือและรายงานจากสื่อมวลชนในต่างประเทศ ที่ระบุว่า เจนเซ่น หวง ( Jensen Huang) ซีอีโอและผู้ก่อตั้งบริษัทรายนี้ ตกเป็นเป้าหมายของสายลับจากรัฐบาล จีน
รายละเอียดการสอบสวนและบทบาทของบอร์ดบริหาร
ทางบริษัทรายงานสถานะในภายหลังผ่านแถลงการณ์เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2024 ว่าคณะกรรมการบริษัทได้เริ่มดำเนินการสอบสวนภายในทันทีเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับซีอีโอของบริษัท การสอบสวนนี้มุ่งเน้นไปที่กรณีข่าวที่ว่าบุคคลดังกล่าวได้ตกเป็นเป้าหมายของการจารกรรมข้อมูลโดยหน่วยข่าวกรองของจีน เพื่อสืบหาข้อมูลทางธุรกิจหรือเทคโนโลยีที่ถือเป็นความลับของบริษัทAlso readJensen Huang ซีอีโอ Nvidia รับนอกใจภรรยา บอร์ดสั่งสอบด่วนปมตกเป็นเป้าหมายข่าวกรองจีน โยงอดีตผู้บริหาร Megaspeed สภาคองเกรสจ่อเรียกแจงความมั่นคง 18 พ.ย. นี้
จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า มูลค่าหุ้นของ Nvidia ลดลงคิดเป็นร้อยละเกือบ 7.5 ในทันทีหลังจากเริ่มเปิดตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อมูลค่าตลาดรวมของบริษัทหายไปสูงถึง 335,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นับเป็นความผันผวนครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นจากการถูกโจมตีด้วยข่าวลือในลักษณะนี้ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่อาจสร้างผลกระทบอย่างมหาศาลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและมูลค่าของบริษัทในตลาดการเงินโลก
แหล่งข่าวและการระบุตัวตนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เดอะการ์เดียน (The Guardian) หนังสือพิมพ์ชั้นนำของอังกฤษ ได้รายงานข่าวดังกล่าวเมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2024 โดยระบุรายละเอียดว่าข่าวลือดังกล่าวมีต้นตอจากการที่ เจนเซ่น หวง ตกเป็นเป้าหมายของสายลับจีนที่มีนามสกุลเดียวกันคือ ซาแซ่ หวง (Huang) โดยบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ามีบทบาทในสายลับมีชื่อเต็มว่า อลิซ หวง (Alice Huang) อายุประมาณ 42 ปี เป็นอดีตซีอีโอของบริษัท Megaspeed International ซึ่งมีฐานปฏิบัติการตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์
อย่างไรก็ตาม ความเป็นจริงทางด้านชีวประวัติของ เจนเซ่น หวง ซีอีโอนั้นชัดเจนว่าเขาแต่งงานกับ ลอรี่ หวง (Lori Huang) หรือชื่อเดิม ลอรี่ มิลส์ (Lori Mills) ซึ่งเป็นพลเมืองอเมริกันเชื้อสายจีน อายุ 65 ปี ทั้งสองได้แต่งงานกันในปี 1958 หลังจากมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในช่วงที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยโอเรกอน สเตท (Oregon State University) และมีบุตรร่วมกันสองคน ซึ่งไม่มีข้อมูลใดที่เชื่อมโยงว่าภรรยาของเขาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมสายลับแต่อย่างใด
ปฏิกิริยาของรัฐบาลจีนและบริบททางการเมือง
ในส่วนของรัฐบาลจีนได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2024 โดยระบุว่าเป็นข่าวเท็จที่พยายามใส่ความให้กับจีน และไม่มีพื้นฐานความจริง whatsoever ที่จะเป็นการส่งสายลับเพื่อจับตามองการเคลื่อนไหวหรือล้วงความลับจากเจสัน หวง ซึ่งจีนมองว่าเรื่องนี้เป็นการบ่อนทำลายความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ
ทั้งนี้ เจนเซ่น หวง เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างมากในประเทศจีน และมีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก โดยเขาเคยพยายามทำเนียบขาวผ่านประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trump) มาแล้ว เพื่อขอผ่อนปรนกฎระเบียบเรื่องการส่งออกชิปเซมิคอนดักเตอร์ไปขายยังประเทศจีน เนื่องจากชิปเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของจีน
ผลกระทบต่อยุทธศาสตร์และการสนับสนุนจากบุคคลสำคัญ
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์การถูกตั้งคำถามและถูกโจมตีด้วยข่าวลือสายลับนี้ ทำให้มีการออกมาแสดงความเห็นสนับสนุนจากบุคคลสำคัญในวงการเทคโนโลยีของโลก เช่น อีลอน มัสก์ (Elon Musk) มหาเศรษฐีเจ้าของบริษัทเทสลา (Tesla) ที่มักจะมีความเห็นพ้องต้องกันในเรื่องมุมมองต่อประเทศจีน ในอดีตที่ผ่านมา มัสก์และเจสัน หวง มักจะออกมาแสดงความคิดเห็นที่สะท้อนถึงความสำคัญของตลาดจีนต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยี
นอกจากนี้ โดนัลด์ ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ ก็ได้แสดงความเห็นใจต่อ เจนเซ่น หวง หลังจากทราบข่าวดังกล่าว แม้ว่าการโจมตีด้วยข่าวลือจะดูเหมือนจะสร้างภาพลักษณ์เชิงลบ แต่กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีชั้นนำและนักการเมืองระดับสูงยังคงสนับสนุนเขาในฐานะนักธุรกิจที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก
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