หุ้น SET100 ร่วงหนัก 15-26% CCET-DELTA-PTTGC ถูกเทขายระลอกใหม่
ตลาดหุ้นไทยรับแรงกระแทกทั่วโลก หุ้นขนาดใหญ่ใน SET100 ร่วงแรงสุดประวัติการณ์ CCET-DELTA-PTTGC ติดลบเกิน 20% จากปัจจัยพื้นฐานและเทรนด์โลก
ตลาดหุ้นไทยและทั่วโลกกำลังเผชิญกับแรงขายถาโถมใส่สินทรัพย์เสี่ยงอย่างหนัก นักลงทุนเริ่มปรับลดพอร์ตและลดความกังวลต่อเศรษฐกิจรวมถึงกลุ่ม หุ้นเทคโนโลยี ที่ถูกเทขายอย่างรุนแรง ทำให้ตลาดหุ้นไทยไม่สามารถหนีพ้นจากแรงกระแทกนี้ได้ หุ้นขนาดใหญ่ในตลาดถูกกระหน่ำขายแทบยกแผง โดยเฉพาะกลุ่มที่เคยวิ่งแรงจนราคาขึ้นไปอยู่บนยอดดอย ล่าสุดกลับถูกแรงเทขายจากตลาดหมีขย้ำอย่างหนักไม่ไว้หน้า
หุ้น CCET และ DELTA ร่วงแรงจากปัญหาต้นทุน
หุ้นบริษัท แคล-คอมพ์ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ CCET เป็นหนึ่งในหุ้นที่ถูกกระหน่ำขายหนักที่สุด โดยอัตราผลตอบแทนราคารอบ 1 เดือน อยู่ที่ -35.45% และสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ -26.06% ตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ +34.96% ปิดที่ราคา 6.10 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาสูงสุด 52 สัปดาห์ที่ 11.20 บาท อยู่ 45.54% และมีค่า P/E 27.58 เท่าAlso readเริ่มแล้วช้อปมาราธอนเต็มสปีดข้ามคืน 26 ชั่วโมง ไอซีซี แฟร์แอนด์ เฟส ครั้งที่ 27
สำหรับหุ้นบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA นั้น ร่วงลง -29.18% ในรอบ 1 เดือน และสัปดาห์ที่ผ่านมา -8.68% โดยปิดที่ 173.50 บาท ต่ำกว่าราคาสูงสุด 52 สัปดาห์ที่ 372.00 บาท อยู่ 53.36% มีมาร์เก็ตแคป 2,164,207.10 ล้านบาท และค่า P/E 71.74 เท่า
สาเหตุหลักที่หุ้น CCET และ DELTA ร่วงหนักมาจากความกังวลเรื่องกำไรไตรมาส 3 ปี 2569 ที่ต่ำกว่าคาด โดยเฉพาะอัตรากำไรขั้นต้นที่ถูกกดดันจากต้นทุนวัตถุดิบที่พุ่งขึ้น แม้รายได้จะเติบโตแรงก็ตาม นอกจากนี้หยวนต้ายังปรับลดประมาณการกำไรปี 2569-2570 และหั่นราคาเป้าหมายเหลือ 8 บาท จากเดิม 11.30 บาท ทำให้นักลงทุนกังวลว่ากำไรจะฟื้นช้ากว่าที่หวัง
แรงเทขายกลุ่มเทคโนโลยีและปิโตรเคมี
หุ้นบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ KCE ร่วง -28.87% ในรอบ 1 เดือน สัปดาห์ที่ผ่านมา -14.41% และปิดที่ 50.50 บาท ต่ำกว่าราคาสูงสุด 52 สัปดาห์ที่ 81.50 บาท อยู่ 38.04% มีมาร์เก็ตแคป 59,695.47 ล้านบาท นักวิเคราะห์ระบุว่าการลงทุน AI และ Data Center อาจชะลอตัว รวมถึงความกังวลดอกเบี้ยสหรัฐฯ กดดันหุ้นชิปทั้งกลุ่ม
หุ้นบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ร่วง -24.98% ในรอบ 1 เดือน สัปดาห์ที่ผ่านมา -9.16% ปิดที่ 37.70 บาท ต่ำกว่าราคาสูงสุด 52 สัปดาห์ที่ 54.75 บาท อยู่ 31.14% มีมาร์เก็ตแคป 169,983.61 ล้านบาท ส่วนต่างราคาปิโตรเคมีอ่อนแอโดยเฉพาะเม็ดพลาสติก PE หลังโรงงานในภูมิภาคกลับมาเดินเครื่องทำให้สินค้าออกสู่ตลาดมากขึ้น
หุ้นบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL ร่วง -22% ในรอบ 1 เดือน หุ้นบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ร่วง -22.30% ในรอบ 1 เดือน สัปดาห์ที่ผ่านมา -12.90% ปิดที่ 2.16 บาท ต่ำกว่าราคาสูงสุด 52 สัปดาห์ที่ 3.22 บาท อยู่ 32.92% กำไร 3Q26 ยังแข็งแกร่งแต่ตลาดกังวลว่ากำไรอาจไม่ต่อเนื่องหลังส่วนต่างปิโตรเคมีอ่อนตัว
หุ้นกลุ่มยางพาราและสื่อโฆษณาปรับตัวลง
หุ้นบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA ร่วง -25.95% ในรอบ 1 เดือน สัปดาห์ที่ผ่านมา -8.59% ปิดที่ 17.55 บาท ต่ำกว่าราคาสูงสุด 52 สัปดาห์ที่ 24.20 บาท อยู่ 27.48% มีมาร์เก็ตแคป 26,956.80 ล้านบาท แม้ราคายางธรรมชาติปรับขึ้นแต่กำไรสุทธิ Q3/69 ลดลง 44.7% QoQ เนื่องจากปริมาณขายลดลงและต้นทุนวัตถุดิบกดดันอัตรากำไร
หุ้นบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ VGI ร่วง -23.68% ในรอบ 1 เดือน สัปดาห์ที่ผ่านมา -6.45% ปิดที่ 0.87 บาท ต่ำกว่าราคาสูงสุด 52 สัปดาห์ที่ 1.42 บาท อยู่ 38.73% มีมาร์เก็ตแคป 18,358.12 ล้านบาท นักลงทุนยังกังวลเศรษฐกิจและเม็ดเงินโฆษณาที่อ่อนแอ โดยรายได้สื่อโฆษณาลดลง 8.5% รวมถึงธุรกิจหลักยังไม่มีสัญญาณเติบโตชัดเจน
ภาพรวมตลาดและความเสี่ยงที่นักลงทุนต้องระวัง
ภาพรวมตลาดหุ้นไทยได้รับผลกระทบจากแรงขายถาโถมใส่สินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก นักลงทุนเริ่มหนีตายและลดพอร์ตเพื่อลดความเสี่ยง ท่ามกลางความกังวลเศรษฐกิจและหุ้นเทคโนโลยีที่ถูกเทขายหนัก หุ้นใหญ่ถูกกระหน่ำขายแทบยกแผง โดยเฉพาะหุ้นที่เคยวิ่งแรงจนขึ้นไปอยู่บนยอดดอย วันนี้กลับถูกตลาดหมีขย้ำไม่ไว้หน้า เปิดโผ 15 หุ้นดัง SET100 ที่ราคาร่วงหนัก 15-26% ในรอบ 1 เดือน สะท้อนถึงความผันผวนที่สูงขึ้นและความไม่แน่นอนของทิศทางตลาดในระยะสั้น
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