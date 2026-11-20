หุ้น Anthropic เปิด IPO พุ่ง 34% ตอกย้ำอำนาจผู้ก่อตั้งกับบทบาทความปลอดภัย AI
หุ้น Anthropic เปิดซื้อขายที่ 111.50 ดอลลาร์ สูงกว่าราคา IPO ที่ 83 ดอลลาร์ ถึง 34% สะท้อนความเชื่อมั่นนักลงทุนต่อบริษัท AI ที่เติบโตขึ้นเป็นหนึ่งในบริษัทมูลค่าสูงสุดของวอลล์สตรีท พร้อมโครงสร้างองค์กรพิเศษที่เน้นความปลอดภัยเหนือแรงกดดันทางการเงิน
หุ้นของบริษัท AI Anthropic เปิดการซื้อขายครั้งแรกในราคา 111.50 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาเสนอขายแรกเริ่ม ( IPO) ที่ 83 ดอลลาร์ ถึง 34% การพุ่งขึ้นดังกล่าวตั้งแต่วันแรกสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อ Anthropic ซึ่งเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและกลายเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดในตลาดวอลล์สตรีท ความน่าสนใจคือเอกสารจดทะเบียน IPO ได้เปิดเผยข้อมูลภายในที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจของบริษัทในการหยุดการฝึกโมเดลปัญญาประดิษฐ์รุ่นเรือธงรุ่นถัดไปเป็นเวลานานกว่าหนึ่งเดือนเนื่องจากข้อกังวลด้านความมั่นคงปลอดภัย
โครงสร้างองค์กรพิเศษและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เอกสาร IPO เตือนนักลงทุนอย่างชัดเจนว่าโครงสร้างองค์กรของ Anthropic อาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ขัดกับผลประโยชน์ทางการเงินในระยะสั้น กลาง หรือยาว สาเหตุหลักมาจากอำนาจการลงคะแนนในประเด็นสำคัญที่ยังคงกระจุกตัวอยู่ที่ผู้ร่วมก่อตั้งทั้ง 7 คนหรือกองทรัสต์ ซึ่งสร้างบรรยากาศที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด เนื่องจากบริษัทใช้งบประมาณหลายพันล้านดอลลาร์ต่อปีกับกำลังประมวลผล ในขณะที่ผู้ถือหุ้นย่อมคาดหวังผลตอบแทนทางการเงินที่ชัดเจน โดยเฉพาะในช่วงเดือนกันยายนที่ตลาดรอคอยผลการดำเนินงานAlso readผ่าเส้นทางเศรษฐีใหม่ Anthropic ทุบสถิติ IPO ใหญ่สุดในโลก
Dario Amodei ซีอีโอวัย 43 ปี ได้เผยแพร่เรียงความยาวเกือบ 4,000 คำเพื่อเตือนสังคมว่าความก้าวหน้าของ AI อาจแซงหน้าความสามารถของมนุษย์ในการควบคุม พร้อมเรียกร้องให้ชะลอการพัฒนาเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม เพียงไม่กี่วันต่อมา Anthropic ก็ได้เปิดตัวโมเดลรุ่นใหม่เพื่อแข่งขันกับ OpenAI ซึ่งเป็นคู่แข่งรายใหญ่ในอุตสาหกรรม Dario Amodei ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่มองว่าการกระทำนี้เป็นความย้อนแย้ง โดยให้เหตุผลว่าหากไม่สร้างเทคโนโลยีขึ้น มนุษยชาติจะเสียประโยชน์ หรือปล่อยให้ AI ตกอยู่ในมือของรัฐอำนาจนิยม ขณะที่การสร้างที่เร็วเกินไปก็ถือเป็นการประมาท
การท้าทายรัฐบาลสหรัฐฯ และคดีความด้านความปลอดภัย
Dario Amodei กล่าวต่อหน้าตลาด Nasdaq ว่าบริษัท Anthropic จะไม่โอนอ่อนต่อแรงกดดันทั้งจากภาคธุรกิจและการเมือง และเงินทุนก้อนใหม่จะยิ่งตอกย้ำเจตนารมณ์ที่จะทำสิ่งที่ถูกต้อง เรื่องนี้มีความเชื่อมโยงกับข้อพิพาทก่อนหน้านี้กับรัฐบาลสหรัฐฯ กรณีที่กองทัพสหรัฐฯ ขอใช้โมเดลของบริษัทในการสอดแนมประชาชนภายในประเทศเป็นวงกว้างและใช้ในอาวุธอัตโนมัติเต็มรูปแบบ การเจรจาเกิดขึ้นระหว่าง Amodei กับ Pete Hegseth รัฐมนตรีกลาโหม ซึ่งรัฐบาลกำหนดเส้นตายให้ Anthropic ยอมรับเงื่อนไขสัญญา แต่ Anthropic ปฏิเสธ ส่งผลให้เทคโนโลยีของบริษัทถูกขึ้นบัญชีดำของรัฐบาล และบริษัทได้ยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อโต้แย้งจุดยืนของตน
คดีนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะอาจกำหนดเส้นแบ่งการใช้ AI ในงานทางทหารในอนาคต Amodei ยอมรับว่าแนวทางความปลอดภัยนี้มีต้นทุน โดยระบุว่าบริษัทน่าจะเสียความได้เปรียบด้านโมเดลที่นำคู่แข่งอยู่หลายเดือนไปพอสมควร จากการชะลอการเปิดตัวโมเดลตระกูล Mythos เนื่องจากความกังวลเรื่องความเสี่ยงด้านการแฮ็ก และเปิดให้เฉพาะผู้ทำงานด้านป้องกันไซเบอร์ใช้ก่อนเท่านั้น ซึ่งสะท้อนกลยุทธ์ที่เน้นความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งเหนือการแข่งขันเชิงพาณิชย์
เส้นชีวิตและปรัชญาการบริหารของ Dario Amodei
แนวคิดของ Amodei ทำให้ต้องย้อนมองเส้นทางชีวิตของซีอีโอคนนี้ ซึ่งเติบโตจากนักฟิสิกส์ต้านสงครามสู่ผู้กุมอำนาจในยุค AI ชีวิตวัยเรียนของ Dario Amodei เริ่มที่การเติบโตในย่าน Mission ของซานฟรานซิสโก ร่วมกับ Daniela Amodei น้องสาวผู้ร่วมก่อตั้ง เขาเคยถูกเพื่อนร่วมชั้นโหวตให้เป็นผู้ที่น่าจะประสบความสำเร็จที่สุดตอนมัธยมต้น ก่อนเรียนที่ Caltech, Stanford และจบปริญญาเอกด้านชีวฟิสิกส์และประสาทวิทยาเชิงคำนวณจาก Princeton ในปี 2003 ขณะศึกษาที่ Caltech Dario ได้เขียนบทความชวนเพื่อนประท้วงสงครามอิรัก โดยระบุว่านักวิทยาศาสตร์ไม่ควรเป็นเพียงช่างเทคนิคไร้จริยธรรมที่ขับเคลื่อนเครื่องจักรสงคราม
แรงบันดาลใจส่วนตัวของ Dario เกี่ยวกับ AI มีต้นทางมาจากบิดาที่เสียชีวิตจากไวรัสตับอักเสบซี ก่อนจะเกิดการก้าวหน้าทางการแพทย์จนอัตราการรอดชีวิตดีขึ้นมาก ทำให้เขามุ่งพัฒนา AI เพื่อเร่งงานด้านการแพทย์ Amodei ปฏิเสธภาพลักษณ์ Doomer ซึ่งเป็นคำเรียกคนที่เชื่อว่า AI มีความเสี่ยงสูงมากที่จะนำไปสู่หายนะต่อมนุษยชาติ โดยเขามองว่าตัวเองไม่ใช่คนกลัวเทคโนโลยี แต่เป็นคนที่เชื่อในประโยชน์มหาศาลของ AI เช่น การเร่งความก้าวหน้าทางการแพทย์ ซึ่งเป็นแรงจูงใจส่วนตัวที่ทำให้เข้าสู่วงการนี้
วัฒนธรรมองค์กรและทิศทางในอนาคตของ Anthropic
ในส่วนของสไตล์การบริหาร 2 พี่น้อง Amodei แบ่งบทบาทกันชัดเจนโดย Daniela ดูแลงานปฏิบัติการประจำวัน ส่วน Dario ใช้เวลาเกือบ 40% เพื่อกำหนดวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ผ่านบทความและการประชุมทั้งบริษัททุก 2 สัปดาห์ ซึ่งพนักงานเรียกกันว่า Dario Vision Quests โครงสร้างนี้ Dario อธิบายว่ามีความอิสระอย่างยิ่ง โดยเขามีผู้รายงานตรงเพียงคนเดียวเท่านั้น หนึ่งในหนังสือที่ Dario ชอบคือ The Making of the Atomic Bomb โดยเขามอง J. Robert Oppenheimer เป็นกรณีล้มเหลวที่ไม่ควรเกิดซ้ำอีกในสังคม
สิ่งสำคัญที่โลกต้องจับตามองต่อไปคือ Anthropic ซึ่งเป็นบริษัท AI ที่วางตัวเป็นผู้นำด้านความปลอดภัย จะรักษาจุดยืนนี้ได้มากน้อยแค่ไหนเมื่อเผชิญแรงกดดันจากตลาดทุนและความคาดหวังของผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ ผลลัพธ์ของคดีที่ Anthropic ฟ้องรัฐบาลสหรัฐฯ อาจกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่สำหรับอุตสาหกรรม AI ทั้งหมด โดยเฉพาะในประเด็นการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในงานด้านความมั่นคงและทหาร ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดขอบเขตจริยธรรมและการควบคุมเทคโนโลยีในยุคต่อไป
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