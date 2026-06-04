หุ้น JAS พุ่ง 12.73% หลังชี้แจงผู้ถือหุ้นใหญ่ยังถือหุ้นเกือบ 50% และคาดคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก

หุ้นจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) ปรับตัวเพิ่ม 12.73% เมื่อข่าวลือว่าบริษัทอาจได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก FIFA ในประเทศไทย กระแสความกังวลของนักลงทุนสบายลงหลังบริษัทชี้แจงว่าผู้ถือหุ้นใหญ่พิชญ์ โพธารามิกยังถือหุ้น 49.88% อย่างต่อเนื่อง
ราคาหุ้นของบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ปรับตัวพุ่งสูงขึ้นอย่างทรงพลังในเช้าวันที่ 4 มิถุนายน 2569 หลังจากมีข่าวลือว่า บริษัทกำลังเป็นตัวเด่นในการต่อรองลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก FIFA ในประเทศไทย นักลงทุนหลายคนที่เคยกังวลใจจากข่าวว่า นายพิชญ์ โพธารามิก ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ JAS อาจขายหุ้นส่วนใหญ่ของตน ได้รับการอธิบายและชี้แจงอย่างชัดเจนผ่าน ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (ตลท.
) ว่าเหตุการณ์นั้นเป็นผลมาจากความคลาดเคลื่อนในการรายงานข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ได้มีการขายหุ้นจำนวนนับล้านตามที่เคยเชื่อมโยงไว้ ทำให้ความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงเวลาเดียวกัน ราคาหุ้น JAS ทีเวลา 16:11 น.
ปรับขึ้น 12.73% หรือเพิ่ม 0.14 บาท ไปอยู่ที่ระดับ 1.24 บาท โดยได้ทำราคาสูงสุดที่ 1.29 บาทและราคาต่ำสุดที่ 1.12 บาท พร้อมมูลค่าการซื้อขายรวมประมาณ 489.65 ล้านบาท การเคลื่อนไหวดังกล่าวสอดคล้องกับกระแสข่าวที่ว่า JAS กำลังเป็นผู้ชนะในการประมูลลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในประเทศไทย หลังจากคู่แข่งบางรายยอมถอยออกจากการประมูล แม้ว่ายังไม่มีการเปิดเผยจำนวนเงินที่บริษัทพร้อมจะจ่ายสำหรับลิขสิทธิ์ก็ตาม บล.
กสิกรไทยได้ให้มุมมองว่าถ้า JAS สามารถครอบคลุมสิทธิถ่ายทอดสดบางส่วนได้ร่วมกับพันธมิตรด้านคอนเทนต์ จะทำให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดจากการผสานรวมกับบริการสมัครรับชม EPL ที่กำลังเติบโต อย่างไรก็ตาม หากพลาดโอกาสนี้ บริษัทอาจเผชิญกับความเสี่ยงจากการที่แฟนฟุตบอลไทยเลือกรับชมผ่านช่องทางเถื่อนซึ่งอาจทำให้มูลค่าการขายสิทธิ์ EPL ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จากมุมมองของทีมวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ การประเมินความเป็นไปได้ของ JAS ในการคว้าสิทธิถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก FIFA แสดงให้เห็นว่าถึงแม้ค่าต้นทุนการจ่ายลิขสิทธิ์อาจอยู่ที่ระดับ 688.5 ล้านบาท ที่เท่ากับจุดคุ้มทุน แต่โอกาสในการดึงดูดสมาชิก EPL ถึง 1.73 ล้านรายในฤดูกาลแรก จะสร้างรายได้จากค่าสมาชิกประมาณ 3.1 พันล้านบาทตลอดระยะเวลาถ่ายทอดสด 9 เดือน นอกจากนี้ JAS ยังมีแผนที่จะใช้สิทธิ์ที่ได้จากการถ่ายทอดฟุตซอลบอลระดับโลกร่วมกับแพ็กเกจวอลเลย์บอลเอ็กซ์คลูซีฟที่บริษัทถืออยู่ เพื่อรักษาฐานสมาชิกในระดับคุ้มทุนและเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูกาลต่อไป ดังนั้นนักวิเคราะห์ของบล.
กสิกรไทยจึงแนะนำให้ถือหุ้น JAS โดยตั้งราคาเป้าหมายที่ 1.49 บาท ณ สิ้นปี 2569 โดยมองว่านี่เป็นหุ้นที่เหมาะสำหรับการเก็งกำไรระยะสั้น หากบริษัทสามารถคว้าสิทธิถ่ายทอดสดบางส่วนของฟุตบอลโลกได้สำเร็จ ในส่วนของการชี้แจงเพิ่มเติมจากบริษัท JAS ระบุว่า แม้ข้อมูลเดิมที่ระบุว่า นายพิชญ์ โพธารามิกได้ขายหุ้นจำนวน 4,135,762,557 หุ้น (คิดเป็น 49.8760% ของทุนจดทะเบียน) จะเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของระบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ (ฟอร์ม 246‑2) บริษัทได้แก้ไขข้อมูลดังกล่าวแล้ว และจากการสอบถามกับนายพิชญ์โดยตรงยืนยันว่า เขาได้ขายหุ้นไปเพียง 11,000,000 หุ้น (0.1326% ของหุ้นทั้งหมด) เท่านั้น โดยยังคงถือหุ้นเดิมอยู่ถึง 4,135,762,557 หุ้น (49.8760% ของทุนจดทะเบียน) ทำให้ความกังวลของนักลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ถูกคลี่คลายในเชิงบวกอย่างเต็มที
JAS ลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก พิชญ์โพธารามิก หุ้นพุ่ง ตลาดหลักทรัพย์
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