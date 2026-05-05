หุ้นพลังงานปิโตรเคมีและโรงกลั่นปรับตัวขึ้นรับปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์

ตลาดหุ้นไทยภาคเช้าวันนี้หุ้นพลังงาน ปิโตรเคมี และโรงกลั่นปรับตัวขึ้น นำโดย PTTGC, PTT และ SPRC นักวิเคราะห์ชี้ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก แต่แนะนำลงทุนระยะสั้นและกระจายความเสี่ยง
ความเคลื่อนไหวของตลาด หุ้นไทย ในภาคเช้าของวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 เวลา 10.05 น.
แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวเพิ่มขึ้นของหุ้นในกลุ่มพลังงาน ปิโตรเคมี และโรงกลั่น โดยหุ้น PTTGC นำโด่งขึ้นไป 3.80% หรือเพิ่มขึ้น 1.50 บาท ทำให้ราคาอยู่ที่ 41.00 บาท ตามมาด้วยหุ้น PTT ที่ปรับขึ้น 2.84% หรือเพิ่มขึ้น 1.00 บาท ส่งผลให้ราคาอยู่ที่ 36.25 บาท และหุ้น SPRC ที่ปรับขึ้น 1.36% หรือเพิ่มขึ้น 0.10 บาท ทำให้ราคาอยู่ที่ 7.45 บาท การเคลื่อนไหวเหล่านี้สะท้อนถึงสถานการณ์ที่ซับซ้อนและปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นในปัจจุบัน กรรณ์ หทัยศรัทธา CFA หัวหน้านักกลยุทธ์การลงทุนสายงานวิจัยลูกค้ารายย่อยและนักเศรษฐศาสตร์ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้สัมภาษณ์กับกรุงเทพธุรกิจ โดยระบุว่า แรงขับเคลื่อนหลักของการปรับขึ้นของหุ้นในกลุ่มพลังงาน ปิโตรเคมี และโรงกลั่นมาจากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะเหตุการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากการโจมตีของอิหร่านต่อสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และความพยายามในการสกัดกั้นเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ ช่องแคบนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขนส่งพลังงานทั่วโลก การหยุดชะงักของการขนส่งพลังงานย่อมส่งผลกระทบต่ออุปทานและราคาน้ำมันในตลาดโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่าสหรัฐฯ จะพยายามเข้ามามีบทบาทในการคุ้มครองการขนส่งผ่านโครงการด้านความมั่นคงทางทะเล แต่ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นก็ยังคงส่งผลกระทบต่อตลาดพลังงานอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางยังสร้างแรงกดดันต่อกำลังการผลิตในภูมิภาค โดยเฉพาะการผลิตเอทิลีนที่ลดลง และข้อจำกัดด้านวัตถุดิบที่เริ่มตึงตัว ปัจจัยเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะสนับสนุนการฟื้นตัวของค่าการกลั่นและส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2569–2570 และกลายเป็นแรงผลักดันสำคัญต่อผลประกอบการของผู้ประกอบการในกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี สำหรับกรณีของ IRPC ที่ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น มองว่าเป็นผลมาจากทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยเฉพาะตัวของบริษัท โดยมีความคาดหวังว่าผลประกอบการในไตรมาส 1/2569 และครึ่งปีแรกจะออกมาแข็งแกร่ง สอดคล้องกับแนวโน้มของอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรพิจารณาการลงทุนในลักษณะ “เก็งกำไรระยะสั้น” มากกว่าการถือครองระยะยาว โดยหุ้นที่น่าสนใจในกลุ่มนี้ ได้แก่ IVL และ PTTGC แม้ภาพรวมของกลุ่มจะยังคงถูกประเมินในระดับเป็นกลาง ความเสี่ยงสำคัญในระยะยาวที่ต้องจับตาคือ แนวโน้มการเกิดภาวะอุปทานล้นตลาดในช่วงหลังปี 2571 จากการทยอยเปิดดำเนินโครงการใหม่จำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลให้ส่วนต่างราคาสินค้าลดลงและจำกัดการฟื้นตัวของอุตสาหกรรม ในระยะกลาง นักลงทุนควรเพิ่มความระมัดระวัง เนื่องจากราคาหุ้นในกลุ่มพลังงานอาจสะท้อนปัจจัยบวกไปมากแล้ว และสถานการณ์ความขัดแย้งอาจไม่รุนแรงขึ้นไปกว่านี้ การพิจารณาปรับพอร์ตไปยังหุ้นคุณค่าที่ราคายังอยู่ในระดับน่าสนใจ หรือกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันสูง จะช่วยกระจายความเสี่ยงและรักษาสมดุลของพอร์ตการลงทุนในระยะถัดไ
หุ้นไทย พลังงาน ปิโตรเคมี โรงกลั่น ภูมิรัฐศาสตร์ ตะวันออกกลาง PTTGC PTT SPRC IRPC IVL ลงทุน ตลาดหุ้น
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ยิงสนั่น! 'PTTEP' นำทีมหุ้นน้ำมัน-โรงกลั่นเด้งรับราคาน้ำมันพุ่งราคาน้ำมันปรับขึ้นกว่า 3% หลังสถานการณ์อิสราเอลกับฮามาสตึงเครียด ลิเบียปิดแหล่งผลิตน้ำมันทั้งหมด อานิสงส์น้ำมันโลกหนุนกลุ่มต้นน้ำได้ประโยชน์จากราคาขายเฉลี่ยสูงขึ้น กลุ่มโรงกลั่นอาจเห็นกำไรจากสต๊อก เชียร์ PTT-PTTEP-TOP-SPRC-BCP-SUSCO
Read more »
SET50 Index Futures ปิดวันนี้ที่ 906.41 จุด ลดลง 0.76 จุดSET50 Index Futures ในวันนี้เคลื่อนไหวในแดนลบเล็กน้อยรับแรงกดดันจากหุ้นขนาดใหญ่ที่กลับมาเคลื่อนไหวในแดนลบ อีกครั้ง เช่น CPALL, CPAXT, AOT, PTT, PTTGC และกลุ่มโรงไฟฟ้า หลัง กพช. ชะลอการรับซื้อ ไฟฟ้าพลังงานทดแทน เฟส 2 แต่ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล และความหวังจากจีนที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในปีหน้า
Read more »
คำต่อคำ : เกมใหญ่ PTT พลิกธุรกิจฟื้นกำไร-เปิดความจริงแผนควบรวม!PTT พลิกเกมสู้ศึกเศรษฐกิจ! ปรับแผนธุรกิจ รับมือความท้าทาย สร้างความแกร่งจากภายใน พร้อมอัดฉีดงบลงทุนปี 2568 แตะระดับ 25,000 ล้านบาท เดินหน้าขยายโรงแยก-ท่อส่งก๊าซฯ ดัน EBITDA พุ่ง 3 หมื่นล้านบาทภายในปี 2570 พร้อมยืนยันไม่ควบรวม 'TOP-IRPC-PTTGC'
Read more »
‘กลุ่ม ปตท.’วูบ1.6 แสนล้าน เร่งแผนลงทุนรับอนาคตตลาดหุ้นร่วง ฉุดมาร์เก็ตแคป 7 บริษัทกลุ่มปตท. 2 เดือนแรกวูบกว่า 1.6 แสนล้าน “คงกระพัน” บอสใหญ่ประกาศลุยลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2.5 หมื่นล้านเพิ่มศักยภาพธุรกิจ ขณะ “PTT-PTTEP-OR-IRPC-PTTGC”แข่งขยายธุรกิจปี 68 พ่วง 5 ปีนับจากนี้กว่า 3.
Read more »
PTT Tank ขยายธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน: ซื้อสินทรัพย์จาก PTTGC และ TOPPTT Tank บริษัทในเครือ ปตท. ขยายธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้วยการซื้อสินทรัพย์จาก PTTGC และ TOP เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กลุ่ม ปตท. และเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ PTTGC และ TOP
Read more »
ความตึงเครียดภูมิรัฐศาสตร์หนุนราคาน้ำมัน โรงกลั่นได้อานิสงส์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลก ทั้งจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางและสงครามยูเครน-รัสเซีย ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวสูงขึ้น นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าหุ้นกลุ่มพลังงานและโรงกลั่นจะได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของราคาน้ำมัน โดยเฉพาะหุ้น SPRC TOP BCP และ PTT ที่มีแนวโน้มผลประกอบการแข็งแกร่งและจ่ายปันผลสูง
Read more »