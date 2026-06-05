Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

หุ้นที่ได้รับความสนใจและมีเงินทุนไหลเข้าอย่างชัดเจน

การเงิน News

หุ้นที่ได้รับความสนใจและมีเงินทุนไหลเข้าอย่างชัดเจน
หุ้นการเงินBDMS
📆6/5/2026 4:18 AM
📰Thansettakij
115 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 70% · Publisher: 63%

หุ้นหลายตัวได้รับความสนใจและมีเงินทุนไหลเข้าอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง BDMS, BH และ CPN ซึ่งมีราคาปรับตัวสูงขึ้นสวนทางตลาด

หุ้น ที่ได้รับความสนใจและมีเงินทุนไหลเข้าอย่างชัดเจนคือ BDMS , BH และ CPN ซึ่งมีราคาปรับตัวสูงขึ้นสวนทางตลาด ความเคลื่อนไหวตลาด หุ้น ไทยวันนี้ (5 มิ.

ย.69) ดัชนี SET Index เปิดการซื้อขายภาคเช้า ณ เวลา 10.35 น.

ที่ระดับ 1,592.02 จุด ลดลง 2.77 จุด หรือเปลี่ยนแปลง 0.17% จากปิดตลาดก่อนหน้า กรอบการแกว่งตัวสูงสุดและต่ำสุดที่ระดับ 1,598.53 - 1,588.77 จุด โดยมีมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 22,508.64 ล้านบาท DELTA ราคา 349.00 บาท ลดลง 7.00 บาท หรือ 1.97% มูลค่า 1,583.84 ล้านบาท MINT ราคา 22.90 บาท เพิ่มขึ้น 0.70 บาท หรือ 3.15% มูลค่า 1,036.97 ล้านบาท นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า นักลงทุนเริ่ม Rotate Sector จาก Chip มาสู่ Value Play (DJIA +1.7% Nasdaq -0.09%) และเช้านี้ Kospi -6.4% ซึ่งจะดีกับ SET ในเชิง Commerce Bank Health แต่ระมัดระวัง TECH (DELTA HANA) ขณะที่ SET INDEX กลับมาซื้อขายใกล้ 1,600 จุด Valuation อาจเริ่มตึงๆ เน้นเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น DJIA เมื่อคืนปิดบวก 874 จุด (+1.7%) แต่อย่างไรก็ดี S&P500 ปิดแดนบวกเล็กน้อย +0.4% นักลงทุนทำการย้าย Sector จาก Chip ไปยัง Sector อื่นๆ มากขึ้น ด้านราคาน้ำมันดิบ BRT ปิดลบ 2.8% หลังอิสราเอลและเลบานอนบรรลุข้อตกลงหยุดยิง ฝั่งราคาทองคำ +1% จากการคลายกังวลสงคราม แต่ US Bond Yield ขยับขึ้นเล็กน้อย เมื่อคืนมีการรายงานผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานพบว่ามากกว่าตลาดประเมินไว้ แต่อย่างไรก็ตามปัจจัยที่นักลงทุนให้น้ำหนักอยู่ที่เรื่องของผลประกอบการ มีรายงานของ BroadCom แม้จะเติบโตได้ดีแต่ราคาหุ้นปรับลงเป็นเพราะปรับขึ้นมา PriceIn แล้ว กดดันหุ้น Semiconductor ในภาพรวม แต่เม็ดเงินกระจายไปสู่ Sector อื่นๆ เช่น Finance Commerce Theme AI ยังคงเป็น Mega Trend เพียงแต่ราคาหุ้นที่ปรับขึ้นมาค่อนข้างมากจึงอาจต้องพักตัวบ้าง เช้านี้รอติดตามเงินเฟ้อไทย Consensus คาดการณ์ไว้ว่าจะเติบ โต 3.1% จากปีก่อน 0.4% จากเดือนก่อน, Core CPI 0.9% จากปีก่อน สาเหตุมาจากราคาน้ำมันดิบที่ขยับตัวขึ้น แต่มองไปยังเดือน มิ.

ย.

มีโอกาสลดลงจากเดือนก่อน ตามราคาน้ำมันที่ลดลง ระยะสั้นเป็นจิตวิทยากลุ่ม Bank วันนี้ประเมิน SET ในกรอบ 1,580 - 1,605 จุด บรรยากาศการลงทุนค่อนข้างเป็นลบ (kospi-4.4%) ประเมินนักลงทุนเริ่มทำกำไรในกลุ่ม Semiconductor แต่ก็เชื่อว่าในไทยจะได้แรงหนุนจากกลุ่ม ValuePlay เชิงกลยุทธ์การลงทุนอาจเลี่ยง TECH และหมุนเข้าหาโรงพยาบาล (BDMS BH) ธนาคาร (BBL KBANK KTB SCB) ค้าปลีก (CPALL CPN) สื่อสาร (ADVANC) และ การเงิน (MTC SAWAD TIDLOR) เป็นต้น: ราคาเป้าหมาย 26 บาท โดยคาดว่าปี 2569 การเติบโตของกำไรสุทธิที่ 8% จากปีก่อน โดย BDMS มีกำหนดการขยายโรงพยาบาลเพิ่ม 2 แห่ง Bangkok Hua Hin (52 เตียง) และ Bangkok Surat (60 เตียง

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Thansettakij /  🏆 23. in TH

หุ้น การเงิน BDMS BH CPN SET Index

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ไตรมาส 3/67 ไฮซีซัน กลุ่มเฮลธ์แคร์กำไรพีคไตรมาส 3/67 ไฮซีซัน กลุ่มเฮลธ์แคร์กำไรพีคแม้ไตรมาส 3 ของทุกปีจะเป็นโลว์ซีซั่นของหลายภาคธุรกิจ แต่กูรูมองหุ้นกลุ่ม Healthcare สวนทางตลาด น่าสนใจ ด้วยปัจจัยโรคระบาดหนุนอัตราการเติบโตของรายได้และกำไรพีคที่สุดในปีนี้ คาดโต 5.4% แตะระดับ 8.05 พันล้านบาท ชู BCH PR9 BDMS และ BH เด่น
Read more »

BDMS BH … เมื่อหุ้นโรงพยาบาล เข้า ICUBDMS BH … เมื่อหุ้นโรงพยาบาล เข้า ICUBDMS BH … เมื่อหุ้นโรงพยาบาล เข้า ICU : คอลัมน์เมาธ์ทุกอำเภอ โดย... เจ๊เมาธ์ ฐานเศรษฐกิจออนไลน์
Read more »

เมืองไทยประกันชีวิต ผนึกกำลัง BDMS ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนเปิดตัวแคมเปญ “BDMS PREVENTIVE VACCINE”มอบสิทธิ์ฉีดวัคซีนราคาพิเศษ สำหรับลูกค้าประกันสุขภาพเมืองไทยประกันชีวิต ผนึกกำลัง BDMS ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนเปิดตัวแคมเปญ “BDMS PREVENTIVE VACCINE”มอบสิทธิ์ฉีดวัคซีนราคาพิเศษ สำหรับลูกค้าประกันสุขภาพเมืองไทยประกันชีวิต ผนึกกำลัง BDMS ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนเปิดตัวแคมเปญ “BDMS PREVENTIVE VACCINE”มอบสิทธิ์ฉีดวัคซีนราคาพิเศษ สำหรับลูกค้าประกันสุขภาพ เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมมือกับ BDMS เดินหน้าส่งเสริมการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนให้คนไทย เปิดตัวแคมเปญ “BDMS PREVENTIVE VACCINE”...
Read more »

รพ.เอกชนโชว์ฟอร์ม ผู้ป่วยไทย-ต่างชาติเพิ่ม เดินหน้าขยายฐานคนไข้ ดัน Q1/2568 โตรพ.เอกชนโชว์ฟอร์ม ผู้ป่วยไทย-ต่างชาติเพิ่ม เดินหน้าขยายฐานคนไข้ ดัน Q1/2568 โตจับตาธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนโตแตะ 3.3 แสนล้าน หลังไตรมาส 1/2568 คึกคัก “BDMS” เผยอานิสงส์ผู้ป่วยกาตาร์ อังกฤษ อเมริกันทำกำไรพุ่ง ขณะที่ “PR9” ชี้กลุ่มตะวันออกกลาง-CLMV ดันรายได้เพิ่ม ส่วน “BH-THG-SKR” ติดลบเล็กน้อย
Read more »

หุ้นไทยปิดบวก 4.30 จุด เกาะ 1,248.78 จุด เม็ดเงินเข้าหุ้นรพ.-ปิโตรฯหุ้นไทยปิดบวก 4.30 จุด เกาะ 1,248.78 จุด เม็ดเงินเข้าหุ้นรพ.-ปิโตรฯตลาดหุ้นไทยวันนี้ ปิดบวกเบาๆ ที่ระดับ 1,248.78 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 3.44 หมื่นล้าน พบเม็ดเงินไหลเข้าหุ้นบิ๊กแคปกลุ่มโรงพยาบาล-ปิโตรฯ BH-PTT-SCC-PTTGC-BDMS ขณะที่สถาบันซื้อสุทธิ 1.8 พันล้าน
Read more »

โบรกเผย กลุ่ม Healthcare ฟื้นสัมพันธ์คูเวต หนุนหุ้น BH–BCH–BDMS ฟื้นตัวเด่นโบรกเผย กลุ่ม Healthcare ฟื้นสัมพันธ์คูเวต หนุนหุ้น BH–BCH–BDMS ฟื้นตัวเด่นบล.ทิสโก้ เผย ผู้แทนโรงพยาบาลเอกชนไทย 8 แห่งได้ประชุมกับเจ้าหน้าที่คูเวต เพื่อหารือเกี่ยวกับการฟื้นฟูการส่งผู้ป่วยชาวคูเวตกลับมารักษาในประเทศไทยหุ้น BH และ BCH คาดว่าจะได้รับประโยชน์สูงสุด เนื่องจากเคยมีสัดส่วนรายได้จากผู้ป่วยคูเวตสูงถึง 6% ขณะที่ BDMS มีสัดส่วน 0.
Read more »



Render Time: 2026-06-05 07:17:56