หุ้นปันผลสูงที่นักลงทุนไทยควรติดตามในเดือนพฤษภาคม 2567

บทความนี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นที่จ่ายปันผลสูงในเดือนพฤษภาคม 2567 ซึ่งเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการความมั่นคงและรายได้ที่สม่ำเสมอ
ในช่วงเวลาที่ ตลาดหุ้นไทย ยังคงเผชิญกับความผันผวนจากปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการ นักลงทุน จำนวนมากหันมาให้ความสนใจกับหุ้นที่จ่ายปันผลสูงเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นทางเลือกที่สามารถสร้างรายได้เป็นระยะเวลายาวนานได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่อัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ในระดับต่ำ การลงทุน ใน หุ้นปันผลสูง จึงถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับ นักลงทุน ที่ต้องการความมั่นคงและรายได้ที่สม่ำเสมอ จากข้อมูลล่าสุด พบว่าหุ้นที่จ่ายปันผลสูงในอันดับรองลงมานั้นประกอบด้วย FE ที่จ่ายปันผลสูงถึง 8.
50 บาทต่อหุ้น, TOPP ที่จ่ายปันผล 4.42 บาทต่อหุ้น, และ CSR ที่จ่ายปันผล 2.03 บาทต่อหุ้น นอกจากนี้ยังมีหุ้นอื่น ๆ อีกมากมายที่มีอัตราปันผลที่น่าสนใจ เช่น AP ที่จ่ายปันผล 0.52 บาท, BKGI ที่จ่ายปันผล 0.05 บาท, และ CHG ที่จ่ายปันผล 0.05 บาท โดยหุ้นเหล่านี้มีกำหนดการจ่ายปันผลในเดือนพฤษภาคม 2567 ซึ่งนักลงทุนสามารถติดตามและวางแผนการลงทุนได้ตามกำหนดการที่ประกาศไว้ นอกจากนี้ ยังมีหุ้นที่จ่ายปันผลในระดับปานกลางที่น่าสนใจ เช่น CPF ที่จ่ายปันผล 0.25 บาท, FLOYD ที่จ่ายปันผล 0.10 บาท, และ IND ที่จ่ายปันผล 0.073 บาท โดยหุ้นเหล่านี้มีกำหนดการจ่ายปันผลในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2567 ซึ่งนักลงทุนสามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมและแนวทางการลงทุนของตนเอง การลงทุนในหุ้นปันผลสูงไม่เพียงแต่ช่วยสร้างรายได้เป็นระยะเวลายาวนาน แต่ยังช่วยเพิ่มความมั่นคงให้กับพอร์ตการลงทุนอีกด้ว
