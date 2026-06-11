หุ้นสหรัฐพุ่งแรงรับข่าวทรัมป์ระงับแผนโจมตีอิหร่าน ดันกลุ่มเทคโนโลยีทะยาน

ตลาดหุ้นสหรัฐปิดบวกสูงสุดในรอบ 2 เดือน หลังโดนัลด์ ทรัมป์ ยกเลิกแผนโจมตีอิหร่าน หนุนความหวังสันติภาพและคลายความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ ส่งผลให้หุ้นเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์พุ่งสูง แม้จะมีปัจจัยกดดันจากเงินเฟ้อ PPI ที่สูงขึ้น
บรรยากาศการลงทุนในตลาด หุ้นสหรัฐ อเมริกาเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันและรุนแรง โดยดัชนีหลักพุ่งทะยานขึ้นสูงสุดในรอบกว่าสองเดือน ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องโดยตรงจากการตัดสินใจครั้งสำคัญของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ที่ประกาศยกเลิกแผนการใช้กำลังทางทหารโจมตีประเทศ อิหร่าน ในนาทีสุดท้าย การเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดความตึงเครียดที่สะสมมาอย่างยาวนานในภูมิภาคตะวันออกกลาง แต่ยังเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้นักลงทุนทั่วโลกเห็นถึงความเป็นไปได้ในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยขจัดความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เคยเป็นปัจจัยกดดันหลักที่ทำให้สินทรัพย์เสี่ยงถูกเทขายในช่วงก่อนหน้านี้ โดยความหวังในการลงนามข้อตกลงสันติภาพที่อาจเกิดขึ้นภายในสุดสัปดาห์นี้ ได้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ดึงดูดเม็ดเงินให้ไหลกลับเข้าสู่ตลาดทุนอีกครั้ง เนื่องจากความกังวลเรื่องการปิดกั้นเส้นทางการขนส่งน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของโลกเริ่มคลี่คลายลง เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของตัวเลขดัชนี พบว่าตลาด หุ้นสหรัฐ ปิดบวกอย่างโดดเด่นในวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน โดยดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ระดับ 50,848.
75 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 929.97 จุด หรือคิดเป็นร้อยละ 1.86 ในขณะที่ดัชนี S&P 500 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 127.31 จุด หรือร้อยละ 1.75 ปิดที่ระดับ 7,394.30 จุด และที่น่าสนใจที่สุดคือดัชนี Nasdaq Composite ซึ่งพุ่งทะยานขึ้นถึง 640.16 จุด หรือร้อยละ 2.54 ปิดที่ระดับ 25,809.66 จุด การปรับตัวขึ้นครั้งนี้ถือเป็นสถิติรายวันที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 8 เมษายนที่ผ่านมา โดยกลุ่มที่ได้รับอานิสงส์มากที่สุดคือหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งเห็นได้ชัดจากดัชนี PHLX Semiconductor ที่ทะยานขึ้นถึงร้อยละ 7.9 ซึ่งเป็นการพุ่งขึ้นรายวันที่สูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2568 สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนมีความเชื่อมั่นในการเติบโตของนวัตกรรมเมื่อความเสี่ยงจากสงครามลดน้อยลง นอกจากนี้ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงตามความกังวลที่ลดลงเรื่องอุปทานหยุดชะงัก ขณะที่ราคาทองคำเริ่มมีการฟื้นตัวในลักษณะของการปรับฐาน นอกเหนือจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์แล้ว ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากปัจจัยบวกภายในประเทศ โดยเฉพาะการจับตามองการเข้าซื้อขายวันแรกของบริษัท สเปซเอ็กซ์ ของอีลอน มัสก์ ซึ่งมีกำหนดการเปิดตัวในตลาดหุ้นสหรัฐในวันถัดไป เหตุการณ์นี้ถูกมองว่าเป็นตัวกระตุ้นชั้นดีที่ช่วยสร้างบรรยากาศการเก็งกำไรและความตื่นเต้นให้กับกลุ่มนักลงทุนรายย่อยและสถาบัน ส่งผลให้เกิดแรงซื้อสะสมในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขั้นสูงและอวกาศ อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความรื่นเริงของตลาดหุ้น ยังมีเมฆหมอกของปัจจัยทางเศรษฐกิจที่น่ากังวล โดยเฉพาะข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI ประจำเดือนพฤษภาคมที่ออกมาสูงกว่าที่เหล่านักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ซึ่งส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อรายปีของสหรัฐพุ่งสูงที่สุดในรอบกว่า 3 ปี สถานการณ์นี้สร้างภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกให้กับธนาคารกลางสหรัฐ หรือ เฟด เนื่องจากต้องรักษาสมดุลระหว่างการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการควบคุมเงินเฟ้อที่ยังคงดื้อรั้น บทสรุปของสถานการณ์ในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความอ่อนไหวของตลาดทุนต่อคำประกาศทางการเมืองของผู้นำสหรัฐฯ ที่สามารถพลิกกระแสตลาดจากลบให้กลายเป็นบวกได้ในชั่วข้ามคืน แม้ว่าความหวังเรื่องสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านจะสร้างความสุขให้กับนักลงทุนในระยะสั้น แต่ในระยะยาว ตลาดจะยังคงต้องเผชิญกับบททดสอบสำคัญจากตัวเลขเศรษฐกิจมหภาค โดยเฉพาะเรื่องเงินเฟ้อและทิศทางอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะเป็นปัจจัยกำหนดว่าการพุ่งขึ้นของดัชนีในครั้งนี้จะเป็นเพียงการดีดตัวชั่วคราวหรือเป็นการเริ่มต้นของรอบขาขึ้นรอบใหม่ การติดตามการลงนามข้อตกลงสันติภาพอย่างใกล้ชิดและการวิเคราะห์แนวโน้มราคาผู้ผลิตในเดือนต่อๆ ไป จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการบริหารความเสี่ยงในสภาวะตลาดที่มีความผันผวนสูงเช่นนี
หุ้นสหรัฐ โดนัลด์ ทรัมป์ อิหร่าน ดัชนี Nasdaq เงินเฟ้อสหรัฐ
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