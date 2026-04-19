หุ้นซอฟต์แวร์เผชิญแรงขาย นักลงทุนโยกเงินเข้า AI และเซมิคอนดักเตอร์

หุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และองค์กร กำลังประสบแรงกดดันจากการหมุนเวียนของนักลงทุนไปยังภาคส่วนอื่น ๆ ที่มีศักยภาพสูงกว่าอย่าง AI และเซมิคอนดักเตอร์ แม้ผลการดำเนินงานจะยังดี แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะต้านทานแรงขาย ทำให้นักลงทุนเชิงรับอาจมองหาโอกาสในระยะยาวท่ามกลางการปรับฐาน
การเคลื่อนไหวของนักลงทุนใน ตลาดหุ้น ขณะนี้กำลังเป็นตัวแปรสำคัญที่ก่อให้เกิดแรงปะทะในกลุ่ม หุ้นซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนักลงทุนเริ่มมีการปรับพอร์ตหมุนเวียนเงินทุนไปยังภาคส่วนอื่น ๆ ที่ได้รับความสนใจมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานสำหรับปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรืออุตสาหกรรม เซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่ามีศักยภาพในการเติบโตสูงในระยะยาว
สอดคล้องกับมุมมองของ Magoon ที่ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้หุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถูกโยกย้ายเงินทุนออกไป การเทขายนี้กระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อหุ้นในกลุ่มความปลอดภัยทางไซเบอร์และกองทุน ETF ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มซอฟต์แวร์ แม้ว่าพื้นฐานของธุรกิจเหล่านี้จะยังคงแข็งแกร่งและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ไม่สามารถต้านทานแรงกดดันจากภาพรวมของตลาดได้ ส่งผลให้หุ้นในกลุ่มเหล่านี้ถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง
'Rob Owens' นักวิเคราะห์จาก 'Piper Sandler' ได้ออกมาตอกย้ำอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้น 'Palo Alto Networks' ที่ระดับ 'มีน้ำหนักเกิน' (Overweight) ซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนให้ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นถึง 7% อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในภาพรวมของปีนี้ หุ้นดังกล่าวก็ยังคงปรับตัวลดลงประมาณ 6% เท่านั้น
เพื่อนร่วมงานของ Owens ใน Piper Sandler ก็ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่คล้ายคลึงกันนี้ โดยมีการกล่าวถึงหุ้น 'CrowdStrike' ด้วยเช่นกัน'Magoon' กล่าวเพิ่มเติมว่า ความคาดหวังของนักลงทุนที่มีต่อหุ้นในภาคความปลอดภัยทางไซเบอร์อาจสูงเกินไป และผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากนักลงทุนจำนวนมากได้เผชิญกับการขาดทุนในภาคส่วนนี้ไปแล้ว
อย่างไรก็ตาม การปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วและการตั้งสำรองสำหรับภาคธุรกิจนี้ในปี 2569 ก็ยังคงเป็นเครื่องเตือนใจที่สำคัญว่า เมื่อราคาหุ้นปรับตัวลดลงอย่างมากในระยะเวลาอันสั้น ก็อาจเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนที่มองเห็นศักยภาพในระยะยาว'เมื่อคุณเห็นการปรับตัวลดลงมากกว่า 10% ในบางกลุ่มย่อยเหล่านี้ นักลงทุนบางส่วนที่มองต่างมุม (contrarian investors) จะเริ่มพิจารณาว่า 'บางทีนี่อาจเป็นโอกาสที่น่าสนใจ'' Magoon กล่าวเสริม
'ในขณะนี้ นักลงทุนอาจมีแนวโน้มที่จะแสวงหาโอกาสจากจุดที่ได้เปรียบจากระยะขอบ แทนที่จะรีบกลับเข้าไปลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีที่เคยประสบปัญหา' 'Thill' กล่าว 'ผมคิดว่านักลงทุนจะยังคงลดน้ำหนักการลงทุนในกลุ่มซอฟต์แวร์' แม้ว่ามุมมองดังกล่าวอาจขัดแย้งกับแนวคิดของนักลงทุนกลุ่มสุดท้ายที่เคยลงทุนในหุ้นความปลอดภัยทางไซเบอร์และซอฟต์แวร์ระดับองค์กรในช่วงกลางปี 2568 เมื่อเริ่มมีสัญญาณเชิงลบในตลาด แต่ถึงกระนั้น อย่างน้อยที่สุดในขณะนี้ การปรับตัวลงของราคาหุ้นในภาคส่วนนี้ก็เริ่มส่งผลดีต่อการลงทุนอีกครั้ง
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Alphabet หุ้นเทคยักษ์ใหญ่ที่มองข้ามไม่ได้หลายคนกลัว AI จะฆ่า Google แต่ความจริงอาจตรงกันข้าม Alphabet กำลังใช้ AI เสริมแกร่งธุรกิจเดิม พร้อมปลดล็อกเครื่องยนต์รายได้ใหม่อย่าง Cloud และ YouTube
Read more »
Adobe เปิดตัว Student Spaces ฟีเจอร์ AI บน Acrobat ตัวช่วยนักเรียนนักศึกษา แปลงเอกสารสู่แฟลชการ์ดและแบบทดสอบAdobe เปิดตัว Student Spaces ฟีเจอร์ AI ใหม่บน Adobe Acrobat เพื่อช่วยนักเรียนนักศึกษาจัดการเอกสารการเรียน โดยสามารถแปลงไฟล์ PDF, Word, PowerPoint, เว็บไซต์, โน้ตลายมือ หรือแม้แต่ไฟล์เสียง ให้กลายเป็นสื่อการเรียนรู้ที่เข้าใจง่าย เช่น แฟลชการ์ด, แบบทดสอบ, ผังความจำ หรือพอดแคสต์ พร้อมผู้ช่วย AI ที่ค้นหาคำตอบจากเอกสารที่อัปโหลดเท่านั้น
Read more »
AI สุขภาพ: นิสัยใหม่ของผู้คนทั่วโลก เติมช่องว่างระบบสาธารณสุขไทย แต่มาพร้อมความเสี่ยงที่ต้องจับตาผู้คนจำนวนไม่น้อยทั่วโลกหันมาปรึกษา AI ด้านสุขภาพแทนการไปพบแพทย์ทันที กลายเป็นพฤติกรรมใหม่ที่สะท้อนปัญหาการเข้าถึงบริการสุขภาพที่ซับซ้อนและมีข้อจำกัดในประเทศไทย ขณะที่ AI มีศักยภาพในการเป็นด่านหน้าของการคัดกรองและให้คำแนะนำ แต่ก็มาพร้อมความเสี่ยงจากข้อมูลที่อาจคลาดเคลื่อนและช่องว่างการกำกับดูแลที่ต้องเร่งแก้ไข
Read more »
สมรภูมิ AI ใหม่: แข่งกันทำงานแทนผู้ใช้ ไม่ใช่แค่ตอบคำถามการแข่งขันด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังเปลี่ยนทิศทาง จากการชิงความเป็นเลิศด้านความฉลาดและการตอบคำถาม มาสู่การช่วงชิงบทบาทในการทำงานแทนผู้ใช้ โดย Google ดึง Gemini ลงสู่ระบบปฏิบัติการ ขณะที่ Perplexity เปิดตัว AI Agent ที่สามารถจัดการเวิร์กโฟลว์ได้เอง.
Read more »
Meta เตรียมเลิกจ้างพนักงานกว่า 8,000 ตำแหน่ง รอบแรก 20 พ.ค. มุ่งสู่ยุค AI และเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรMeta Platforms วางแผนปลดพนักงานครั้งใหญ่กว่า 8,000 ตำแหน่ง ในวันที่ 20 พฤษภาคมนี้ สะท้อนการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งสำคัญสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความคล่องตัวในการดำเนินงาน โดยมีแผนลดพนักงานเพิ่มเติมในปี 2026 และปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารให้ขับเคลื่อนด้วย AI มากขึ้น สอดคล้องกับทิศทางของบริษัทยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีอื่นๆ ที่กำลังมุ่งเน้นการใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน.
Read more »
Firefly AI Assistant ผู้ช่วย AI ใหม่จาก Adobe จัดการครบ จบ ในที่เดียวAdobe เปิดตัว Firefly AI Assistant ผู้ช่วยแบบ Agentic AI สั่งงานผ่านแชทแล้วสร้างเวิร์กโฟลวอัตโนมัติ ควบคุม Photoshop, Premiere และ Illustrator ได้ในคำสั่งเดียว
Read more »