หุ้นไทยพุ่ง 10.43 จุด พลังงาน-DELTA หนุน ตลาดรอข่าวอิหร่าน

ตลาดหุ้นไทยปิดบวกแข็งแกร่ง โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงานและ DELTA ต่างชาติซื้อสุทธิ จับตาการแถลงของสหรัฐฯ เกี่ยวกับการโจมตีอิหร่าน
ตลาดหุ้นไทย ปิดบวกอย่างแข็งแกร่งในวันนี้ (7 เมษายน 2569) โดยดัชนี SET ปิดที่ระดับ 1,464.43 จุด เพิ่มขึ้น 10.43 จุด หรือคิดเป็น 0.72% มูลค่าการซื้อขายรวมกว่า 4.5 หมื่นล้านบาท การปรับตัวขึ้นของตลาดได้รับแรงหนุนหลักจากหุ้นกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี รวมถึงหุ้น DELTA ที่ฟื้นตัวขึ้นตามหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในสหรัฐอเมริกา นักลงทุนต่างชาติ กลับมาซื้อสุทธิอย่างมีนัยสำคัญ มูลค่า 2,730.
77 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนสถาบันในประเทศและนักลงทุนทั่วไปในประเทศมีการขายสุทธิออกมาเล็กน้อย ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อตลาดในวันนี้คือการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี ซึ่งได้รับอานิสงส์จากการปรับตัวขึ้นของราคาสินค้า รวมถึงหุ้น DELTA ที่ได้รับแรงหนุนจากจิตวิทยาเชิงบวกจากการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแถลงของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับประเด็นการโจมตีอิหร่าน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทิศทางของตลาดในระยะสั้น\นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์จากบริษัทหลักทรัพย์ พาย (PI) ได้ให้ความเห็นว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ได้รับปัจจัยหนุนจากปัจจัยเฉพาะตัว เช่น หุ้นพลังงานต้นน้ำ (PTTEP) และหุ้นปิโตรเคมี (PTTGC, IVL) ที่ได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของราคาขายปิโตรเคมี เนื่องจากเกิดปัญหาการขาดแคลนสินค้าจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง นอกจากนี้ หุ้น DELTA ยังได้รับจิตวิทยาเชิงบวกจากการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในสหรัฐฯ เมื่อคืนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแถลงของสหรัฐฯ เกี่ยวกับการโจมตีอิหร่าน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและทิศทางของตลาดในระยะสั้น การติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนในระยะนี้\สำหรับแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในวันพรุ่งนี้ (8 เมษายน 2569) นายวทัญได้ประเมินว่า ดัชนี SET INDEX จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,455-1,475 จุด โดยนักลงทุนควรติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ในตะวันออกกลางและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อตลาด นอกจากนี้ หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ DELTA ที่มีมูลค่าการซื้อขาย 3,327.76 ล้านบาท ปิดที่ราคา 276.00 บาท เพิ่มขึ้น 6.00 บาท, PTT มูลค่าการซื้อขาย 3,143.36 ล้านบาท ปิดที่ราคา 34.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท, PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 2,692.78 ล้านบาท ปิดที่ราคา 160.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท, PTTGC มูลค่าการซื้อขาย 2,300.83 ล้านบาท ปิดที่ราคา 37.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.75 บาท และ ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 2,110.52 ล้านบาท ปิดที่ราคา 364.00 บาท ลดลง 1.00 บาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของนักลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงานและเทคโนโลย
ตลาดหุ้นไทย หุ้นพลังงาน DELTA นักลงทุนต่างชาติ อิหร่าน SET
DELTA กลับมาแล้ว! หลุดมาตรการคุมหุ้นร้อน ชี้ทุก 1 บาท มีผลต่อดัชนี 1 จุด อาจทำหุ้นไทยผันผวนหุ้น DELTA ออกจากมาตรการกำกับการซื้อขายแล้ววันนี้ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ชี้ ราคาหุ้น DELTA อาจทำให้ตลาดผันผวน ซึ่งราคาหุ้นที่เปลี่ยนแปลง 1 บาท จะมีผลต่อดัชนีตลาดหุ้นไทย ราว 1 จุด
หุ้น DELTA ดิ่ง! จับตา 'Capped Weight' ตลาดหุ้นไทยข่าวนี้วิเคราะห์เหตุผลที่หุ้น DELTA ตกฮีโร่ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับมาตรการ 'Capped Weight' ที่จะจำกัดน้ำหนักหุ้นรายตัวไม่เกิน 10% ของดัชนี SET50, SET100 ผู้เขียนตั้งข้อสังเกตว่าหลายตลาดหุ้นชั้นนำ ไม่ได้มีข้อบังคับนี้ และจุดยืนของ DELTA ว่าเป็นหุ้นพื้นฐานที่ดีในภาวะที่นักลงทุนทั้งโลกวิ่งเข้าหากลุ่ม Technology ทำให้การจำกัดน้ำหนัก DELTA อาจส่งผลกระทบต่อนักลงทุน
ตลาดหุ้นไทยเดือนตุลาคม 2568: DELTA และกลุ่มธนาคารนำทัพตลาดหุ้นไทยในเดือนตุลาคม 2568 ปรับตัวขึ้นแบบจำกัดกลุ่ม โดยมีหุ้น DELTA และกลุ่มธนาคารเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก DELTA พุ่งขึ้นกว่า 26.9% จากผลประกอบการไตรมาส 3 ที่แข็งแกร่ง และปัจจัยบวกในกลุ่มเทคโนโลยีทั่วโลก กลุ่มธนาคารหนุนตลาดจากผลประกอบการที่ดีกว่าคาด
SET ปิดบวก 1.40% แตะ 1,269.68 จุด รับแรงหนุน DELTA, กลุ่มปิโตรเคมีฟื้นตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดบวก 1.40% ได้รับแรงหนุนจากหุ้น DELTA และกลุ่มปิโตรเคมีที่ฟื้นตัว หลัง PBOC คงดอกเบี้ย จับตา DELTA และ GDP จีน-สหรัฐฯ
หุ้นไทยวันนี้ (7 เม.ย. 2569) ปิดตลาดเย็น บวก 10.43 จุด วอลุ่มซื้อขายเบาบาง หลังตลาดรอความชัดเจนเจรจาสหรัฐ-อิหร่าน'ตลาดหุ้นไทย' ในวันนี้ (7 เม.ย. 2569) ปิดตลาดเย็นอยู่ที่ 1,464.43 จุด โดยปรับตัวเพิ่มขึ้น 10.43 จุด หรือคิดเป็น 0.72% นักวิเคราะห์ชี้ดัชนีปิดแดนบวกจากหุ้นบิ๊กแคปอย่าง DELTA ภาพรวมวอลุ่มการซื้อขายยังเบาบาง หลังตลาดรอดูความชัดเจนจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์
