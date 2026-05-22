หุ้น DELTA กำลังขึ้น ไกด์ลงทุนแนะนำ 'ถือ' เลย

นักลงทุนได้รับข้อเตือนในการลงทุนหุ้น DELTA ขณะที่ราคา TOUCH HIGH เม็ดเงินเข้ากระดาษกับราคาหุ้นพุ่งสูงครึ่งหนึ่ง และเป็นหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในตลาดหุ้นไทย แนะนำให้ลงทุน 'รอรับ' พร้อมฤกษ์เปลี่ยนแปลง
ช่วงที่ผ่านมา นักลงทุนไทยน่าจะเคยเห็นภาพที่ชวนสับสนอยู่บ่อยครั้ง ดัชนี SET Index ปรับขึ้น แต่พอร์ตกลับไม่ค่อยเขียว หรือบางวันดัชนีดูทรงตัวทั้งที่หุ้นส่วนใหญ่แดงทั้งกระดาน เหตุผลสำคัญของเรื่องนี้ อยู่ที่ชื่อของหุ้นตัวเดียวคือ DELTA ซึ่งมีขนาดใหญ่ จนเคลื่อนไหวของหุ้นตัวนี้เพียงตัวเดียวสามารถเปลี่ยนหน้าตาของ ตลาดหุ้นไทย ทั้งตลาดได้ในบางวัน ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ล่าสุดพบว่ามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap) ของ ตลาดหุ้นไทย อยู่ราว 19.
37 ล้านล้านบาท ขณะที่ DELTA มีมูลค่าตลาดประมาณ 4.07 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นราว 21% ของทั้งตลาด SET Inde
หุ้นไทยปิด +2.73 จุด ตลาดยังวลงบ Q3/66 อาจไม่ดีตามคาดหุ้นไทยปิด +2.73 จุด นักวิเคราห์เผยหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวบวกได้น้อยกว่าที่ตลาดคาด แม้ว่าหุ้น DELTA จะปรับตัวบวกแต่หากตัด DELTA ออกตลาดลบอ่อน ซึ่งตลาดหุ้นไทยวันนี้อ่อนกว่าภูมิภาค โดยหุ้นที่กดดันดัชนี อาทิ SCGP CPF ICHI มาจากเรื่องของ
DELTA แตก ฉุดดัชนีร่วงหนัก หลังถูก ตลท.จับเข้ากรงคุมหุ้นร้อน จับตาหุ้นกลาง-เล็กอาจโดนหางเลขหุ้น DELTA ปรับตัวลดลงรุนแรงกว่า 12% หลังถูกมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 ทำให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยลดลงกว่า 10 จุด เนื่องจาก DELTA มีมูลค่าตลาดสูงกว่า 2 ล้านล้านบาท มีผลกระทบต่อดัชนีอย่างมาก นักวิเคราะห์แนะให้ผู้ลงทุนระมัดระวัง...
หุ้นไทยอาจซึมยาว! หลัง DELTA ทุบตลาดหุ้นร่วง 22 จุด โบรกฯ ชี้ ดัชนีถูกบิดเบือน มีแต่ทรงกับทรุดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลดลงแรง หลัง DELTA ราคาร่วงกดดันดัชนีกว่า 22 จุด นักวิเคราะห์ฯ ประเมินว่า ใน 3 สัปดาห์ข้างหน้าราคาหุ้น DELTA จะมีแต่ “ทรงกับทรุด” ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่กดดันดัชนีตลาดหุ้นไทยต่อได้
DELTA กลับมาแล้ว! หลุดมาตรการคุมหุ้นร้อน ชี้ทุก 1 บาท มีผลต่อดัชนี 1 จุด อาจทำหุ้นไทยผันผวนหุ้น DELTA ออกจากมาตรการกำกับการซื้อขายแล้ววันนี้ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ชี้ ราคาหุ้น DELTA อาจทำให้ตลาดผันผวน ซึ่งราคาหุ้นที่เปลี่ยนแปลง 1 บาท จะมีผลต่อดัชนีตลาดหุ้นไทย ราว 1 จุด
SET50 ปรับตัวขึ้นหนุนโดย DELTA ทองคำทำ All Time High ท่ามกลางความคาดหวังเฟดลดดอกเบี้ยตลาดหุ้นไทย SET50 ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้น DELTA และ Sentiment เชิงบวกจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในขณะที่ราคาทองคำทำ All Time High ท่ามกลางความคาดหวังเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยของเฟด และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์
หุ้นไทยปิดเช้าบวก 5.43 จุด อานิสงส์ NVIDIA งบปังดัน DELTA-HANA คลายกังวลตะวันออกกลางระยะสั้น : อินโฟเควสท์ตลาดหุ้นไทย ปิดภาคเช้าที่ 1,533.86 จุด เพิ่มขึ้น 5.43 จุด (+0.36%) มูลค่าซื้อขายราว 29,238 ล้านบาท การซื้อขายภาคเช้าดัชนีปรับตัวต่อจากเมื่อวานนี้ โดยทำจุดสูงสุด 1,541.96 จุด และจุดต่ำสุด 1,530.93 จุด นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บล.
