หุ้น SET100 กำไรพุ่งเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ ดึงตลาดหุ้นไทยฟื้นตัว
รายงานเจาะลึก 7 หุ้น SET100 ที่กำไรสุทธิไตรมาส 3 ปี 2569 เติบโตเกิน 100% จาก HANA ถึง TRUE พร้อมวิเคราะห์ปัจจัยหนุนและทิศทางตลาด
ภาพรวมตลาดหุ้นไทยช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 2569 สะท้อนสัญญาณบวกอย่างชัดเจน หลังจากผู้ประกอบการในกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ทยอยประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/2569 ซึ่งหลายรายทำกำไรสุทธิเติบโตอย่างโดดเด่นและสวนทางกับบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกที่ยังคงผันผวนจากแรงกดดันด้านมูลค่าหุ้นเทคโนโลยี ความไม่แน่นอนของทิศทางดอกเบี้ย และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
จากการคัดกรองหุ้นในกลุ่ม SET100 พบว่ามีบริษัทชั้นนำอย่างน้อย 7 แห่งที่สร้างผลงานกำไรสุทธิเติบโตเกิน 100% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญ โดยปัจจัยหลักมาจากอานิสงส์ของค่าการกลั่นที่ปรับตัวสูงขึ้น กำไรจากสต๊อกน้ำมัน การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว และการเติบโตของยอดขายในธุรกิจหลัก ซึ่งนักลงทุนควรแยกแยะให้ชัดเจนว่ากำไรที่พุ่งแรงดังกล่าวมาจากความสามารถในการดำเนินงานจริงหรือเพียงรายการพิเศษเท่านั้นAlso readที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงมาตรการลดความผันผวน
HANA ผลประกอบการพุ่งทะลุ 4,588%
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) หรือ HANA เป็นหนึ่งในหุ้นที่สร้างปรากฏการณ์การเติบโตทางธุรกิจสูงสุดเมื่อประกาศผลกำไรสุทธิไตรมาส 3/69 พุ่งสูงขึ้นถึง 4,588.45% แตะระดับ 693 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรเพียง 14.78 ล้านบาท การเติบโตนี้ได้รับแรงหนุนสำคัญจากยอดขายที่ขยายตัวและกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยรายได้จากการขายรวมอยู่ที่ 7,296.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38% เมื่อเทียบปีต่อปี จาก 5,294.69 ล้านบาท
แม้กำไรสุทธิจะสูงมาก แต่หากพิจารณาจากกำไรจากการดำเนินงานปกติ (Normalised Profit) พบว่าอยู่ที่ 536 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,308% จาก 38 ล้านบาทในปีก่อนหน้า ส่วนผลประกอบการช่วง 9 เดือนแรกของปี 2569 มีกำไรสุทธิ 1,122.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 112.78% เมื่อเทียบกับปีก่อน ตลาดให้ผลตอบแทนจากอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) ที่ระดับ 32.71 เท่า และมีมาร์เก็ตแคปอยู่ที่ 41,390.89 ล้านบาท โดยราคาหุ้นปิดวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 อยู่ที่ 46.75 บาท
BCP และ TOP กู้คืนตลาดโรงกลั่นน้ำมัน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 3/69 สูงขึ้น 788.97% เป็นจำนวนเงิน 9,848.84 ล้านบาท จาก 1,107.90 ล้านบาทในปีก่อน โดยมีรายได้จากการขายและบริการสูงถึง 182,296 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48% และ EBITDA อยู่ที่ 22,920 ล้านบาท ซึ่งเติบโตมากกว่า 100% แรงหนุนหลักมาจากธุรกิจโรงกลั่นที่สร้างกำไรจากธุรกิจหลัก 12,322 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 287% อย่างไรก็ดี กำไรในไตรมาสที่สามลดลง 20% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากผลขาดทุนจากการทำ Hedge และการหยุดซ่อมบำรุงโรงกลั่น
ในขณะเดียวกัน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP ก็มีผลประกอบการที่น่าประทับใจด้วยกำไรสุทธิไตรมาส 3 ที่เพิ่มขึ้น 738.90% เป็น 18,010 ล้านบาท จาก 2,147 ล้านบาทในปีก่อนหน้า โดยได้รับอานิสงส์จากค่าการกลั่น (Refinery Margin) ที่พุ่งขึ้นจาก 3.5 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เป็น 19.9 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล พร้อมรับรู้กำไรจากสต๊อกน้ำมันสุทธิ 3,847 ล้านบาท ส่งผลให้กำไร 9 เดือนแรกสูงถึง 45,774.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 277.5% แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวแข็งแกร่งของธุรกิจปิโตรเคมีและโรงกลั่น
SPRC และ TRUE สร้างสถิติกำไรสูงสุด
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC ประกาศกำไรสุทธิไตรมาส 3 เติบโต 547.02% เป็น 10,213.78 ล้านบาท จาก 1,578.59 ล้านบาทในปีก่อน โดยได้รับอานิสงส์จากกำไรจากสต๊อกน้ำมันสุทธิหลังภาษีสูงถึง 191.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้ค่าการกลั่น (GRM) จะลดลงมาอยู่ที่ 14.31 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลก็ตาม ส่งผลให้กำไรสะสม 9 เดือนแรกสูงถึง 24,497.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,555.3% อย่างก้าวกระโดด
ส่วนบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ด้วยการทำสถิติกำไรสุทธิสูงสุดนับตั้งแต่การควบรวมกิจการ โดยกำไรไตรมาส 3/69 พุ่ง 324.06% เป็น 6,670 ล้านบาท จาก 1,572.90 ล้านบาทในปีก่อนหน้า และมีกำไรติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 7 โดยมี EBITDA สูงถึง 28,492 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.7% และอัตรา EBITDA ต่อรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 68.4% จาก 65.3% แสดงถึงประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ERW และ BJC ผลประกอบการจากภาคบริการ
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ERW รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 3 เพิ่มขึ้น 238.90% เป็น 191.82 ล้านบาท จาก 56.60 ล้านบาทในปีก่อนหน้า โดยได้รับแรงหนุนจากธุรกิจโรงแรมในไทยที่เติบโตและรายได้เฉลี่ยต่อห้องพัก (RevPAR) ปรับตัวดีขึ้น รวมถึงการรับรู้รายได้ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุแผ่นดินไหวในปี 2568 หากไม่รวมรายการพิเศษจากเหตุแผ่นดินไหว กำไรสุทธิยังคงเติบโต 49% พร้อมต้นทุนทางการเงินที่ลดลง 16% ช่วยหนุนผลประกอบการ
สุดท้ายบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC มีกำไรสุทธิไตรมาส 3 เพิ่มขึ้น 183.71% เป็น 1,806 ล้านบาท จาก 636.71 ล้านบาทในปีก่อนหน้า โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกและบรรจุภัณฑ์ อย่างไรก็ดี ผลประกอบการไตรมาสนี้มีรายการพิเศษจากการขายเงินลงทุนในบริษัท Thai-Scandic Steel (TSS) และค่าใช้จ่ายปรับโครงสร้างองค์กร หากตัดรายการเหล่านี้ทิ้ง กำไรปกติจะอยู่ที่ 869 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.2% สะท้อนความสามารถในการทำกำไรจากธุรกิจหลักที่ยั่งยืน
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