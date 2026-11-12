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Economy

หุ้นไทยปิดตลาด 12 พ.ย. 69 ติดลบ 3.05 จุด แตะ 1,499.06 จุด

Thansettakij#23 in ประเทศไทย
หุ้นไทยปิดตลาด 12 พ.ย. 69 ติดลบ 3.05 จุด แตะ 1,499.06 จุด
SET Index · CPALL · Delta Electronics
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ดัชนี SET Index ปิดตลาดวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 ลดลง 0.20% แตะระดับ 1,499.06 จุด ขณะที่นักลงทุนต่างชาติยังซื้อสุทธิต่อเนื่อง และหุ้น CPALL นำกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่

ตลาดหุ้นไทย มีทิศทางปรับตัวลดลงเล็กน้อยในวันทำการที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 โดยดัชนี SET Index ปิดการซื้อขายที่ระดับ 1,499.06 จุด ลดลง 3.05 จุด เมื่อเทียบกับระดับปิดของตลาดก่อนหน้า ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนร้อยละ 0.20

ความผันผวนของดัชนีในช่วงเวลาการค้าขายวันนี้แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของราคาในกรอบที่ค่อนข้างแคบ โดยดัชนีได้ทำการทดสอบระดับสูงสุดที่ 1,505.85 จุด และระดับต่ำสุดที่ 1,493.23 จุด ก่อนที่จะปิดลงบริเวณใกล้กับระดับกลางของกรอบดังกล่าว

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มูลค่าการซื้อขายรวมตลอดทั้งวันมีจำนวนทั้งสิ้น 61,920.14 ล้านบาท ซึ่งบ่งชี้ถึงปริมาณกิจกรรมในตลาดที่ยังคงมีสภาพคล่องอยู่ในระดับที่น่าพอใจ แม้ว่าจะมีความผันผวนเล็กน้อยจากปัจจัยภายนอกที่กดดันความเชื่อมั่นของนักลงทุนรายย่อยในบางช่วงเวลา

บทบาทการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ

ในบรรดากลุ่มนักลงทุนทุกประเภท นักลงทุนต่างชาติถือเป็นกลุ่มเดียวที่ดำเนินการซื้อสุทธิในสัดส่วนที่โดดเด่น โดยมีมูลค่าการซื้อสุทธิสูงถึง 1,711.12 ล้านบาท ขณะที่กลุ่มสถาบันการเงินและบริษัทหลักทรัพย์มีการขายสุทธิรวมกันมากกว่า 2,000 ล้านบาท

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หากจำแนกตามรายละเอียดกลุ่ม สถาบันการเงินมีการขายสุทธิจำนวน 1,064.38 ล้านบาท บริษัทหลักทรัพย์มีการขายสุทธิจำนวน 508.18 ล้านบาท และรายย่อยในประเทศมีการขายสุทธิจำนวน 138.55 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งแสดงถึงทิศทางที่แตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างนักลงทุนต่างชาติและผู้ถือครองภายในประเทศ

ประสิทธิภาพการทำงานของหุ้นรายตัวสำคัญ

สำหรับหุ้นรายตัว บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL ยังคงครองตำแหน่งหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดในวันเดียวกัน โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 6,515.46 ล้านบาท ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงซื้อหรือแรงขายที่หมุนเวียนในหุ้นตัวนี้อย่างต่อเนื่อง

ราคาปิดของหุ้น CPALL อยู่ที่ระดับ 49.00 บาท เพิ่มขึ้นจากเดิม 2.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.26 นับเป็นผลงานที่สดใสเมื่อเทียบกับภาพรวมตลาดที่ปรับตัวลดลง และแสดงให้เห็นถึงความต้องการถือครองหุ้นในกลุ่มผู้ค้าปลีกและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ในขณะที่หุ้นกลุ่มพลังงานและเทคโนโลยีบางตัวยังคงเผชิญแรงกดดัน โดยหุ้น Delta Electronics of Thailand หรือ DELTA มีราคาปิดที่ 190.00 บาท ลดลง 4.50 บาท หรือร้อยละ 2.31 มีมูลค่าการซื้อขาย 2,914.64 ล้านบาท สะท้อนถึงการปรับฐานของนักลงทุนในหมวดอิเล็กทรอนิกส์และพลังงาน

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ส่วนหุ้นกลุ่มพลังงานไฟฟ้า GULF ปิดที่ราคา 62.75 บาท ลดลง 0.50 บาท หรือร้อยละ 0.79 มีมูลค่าการซื้อขาย 2,112.37 ล้านบาท ซึ่งแม้จะลดลงแต่ปริมาณการเปลี่ยนมือยังอยู่ในระดับที่มั่นคง โดยยังมีหุ้นบางตัวเช่น HANA ที่ได้รับอานิสงส์บวกแรงถึง 20.75% ในตลาดที่ผันผวน

Thansettakij#23 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

SET Index CPALL Delta Electronics GULF นักลงทุนต่างชาติ ตลาดหุ้นไทย HANA

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