หุ้นโครงสร้างพื้นฐาน AI สูญมูลค่า 4.2 ล้านล้านดอลลาร์ตั้งแต่เดือนมิถุนายน
กลุ่มหุ้นโครงสร้างพื้นฐาน AI สูญเงินรวม 4.2 ล้านล้านดอลลาร์ตั้งแต่ มิ.ย. 2569 ลดลงครึ่งหนึ่งจากที่เคยขึ้น 9.4 ล้านล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว ตามรายงาน Financial Times
รายงานจาก Financial Times ชี้ให้เห็นถึงความผันผวนอย่างรุนแรงในตลาดหุ้น โดยกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ ศูนย์ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้สูญเสีย มูลค่าตลาด ไปมากกว่า 4.2 ล้านล้านดอลลาร์นับตั้งแต่ช่วงเดือน มิถุนายนที่ผ่านมา สิ่งนี้ส่งสัญญาณเตือนให้นักลงทุนเห็นว่ากระแสความร้อนแรงในธีมโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีอาจเริ่มเย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว
ข้อมูลการสูญเสียมูลค่าตลาดกลุ่ม picks and shovels
ตัวเลขการสูญเสียมูลค่า 4.2 ล้านล้านดอลลาร์นี้สะท้อนถึงแนวโน้มขาลงที่ชัดเจนของกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งทำหน้าที่เสมือนผู้ขายขวานและพลั่วในยุค AI โดยกลุ่มนี้ประกอบด้วยบริษัทที่จำหน่ายอุปกรณ์และให้บริการด้านการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล ไม่ใช่ยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตชิปหรือเทคโนโลยีซอฟต์แวร์โดยตรงอย่าง Nvidia, Microsoft หรือ Google ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนหลักAlso readเปิดแผนขยายผล AI ภาครัฐ ปั้นแอป ‘ทางรัฐ’ บริการประชาชนจุดเดียว
การสูญเสียมูลค่าในตลาดนี้แทบจะเท่ากับครึ่งหนึ่งของมูลค่า 9.4 ล้านล้านดอลลาร์ที่กลุ่มเดียวกันเคยสร้างเพิ่มพูนขึ้นได้ในปีที่ผ่านมา สิ่งนี้บ่งชี้ถึงแรงกดดันด้านราคาหุ้นที่รุนแรงและรวดเร็วมากที่สุดในประวัติศาสตร์การลงทุนระยะสั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากมูลค่าที่สูญเสียไปในเวลาเพียงไม่กี่เดือน
ตัวอย่างความเสียหายในอุตสาหกรรมเฉพาะทาง
บริษัทในห่วงโซ่อุปทานด้านโครงสร้างพื้นฐานได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วง โดย Caterpillar ผู้ผลิตรถขุดและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ทำสถิติสูงสุดของมูลค่าตลาดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2569 จากนั้นมูลค่าตลาดลดลงอย่างมากไปเกือบ 2.14 แสนล้านดอลลาร์ หรือลดลงประมาณ 44% ตามข้อมูลของ FactSet ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่วัดผลได้ชัดเจน
บริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มเดียวกันก็เผชิญชะตากรรมคล้ายคลึงกัน Oklo ผู้พัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ขนาดเล็กมีมูลค่าตลาดลดลงถึง 49% ส่วน Comfort Systems USA บริษัทติดตั้งระบบทำความเย็น และ Corning ผู้ผลิตสายไฟเบอร์ออปติก ต่างสูญเสียมูลค่าไปราว 50% จากจุดสูงสุด แสดงให้เห็นว่าความกังวลแพร่กระจายไปยังบริษัททุกขนาดในห่วงโซ่อุปทาน
ผลประกอบการจริงvsความผันผวนของราคาหุ้น
ทั้งที่ราคาหุ้นร่วงลงอย่างหนัก แต่บทวิเคราะห์ระบุว่าภาคธุรกิจจริงยังไม่ได้แสดงสัญญาณอ่อนแอลงในทันที Caterpillar รายงานผลประกอบการในไตรมาสที่ 3 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569 โดยมียอดคำสั่งซื้อค้างส่งมอบพุ่งขึ้นถึง 7.8 แสนล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นถึง 96% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แสดงถึงความต้องการใช้บริการที่ยังคงแข็งแกร่ง
ตัวเลขการใช้จ่ายก่อสร้างศูนย์ข้อมูลในสหรัฐอเมริกาก็ยังคงสูงอยู่ โดยมูลค่ารวมในช่วง 12 เดือนจนถึงเดือนกันยายนอยู่ที่ 9.6 แสนล้านดอลลาร์ สิ่งนี้สร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างพื้นฐานธุรกิจที่ยังเติบโตได้กับแรงขายกดดันจากตลาดหุ้นที่กังวลต่อแนวโน้มในอนาคต
มุมมองนักลงทุนและปัจจัยกดดันใหม่
Paul Kedrosky นักลงทุนทุนร่วมทุนให้ความเห็นใน Financial Times ว่าตลาดเคยประเมินค่าบริษัทอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมสูงเท่ากับการเติบโตของบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งไม่เป็นความยั่งยืนเมื่อความกังวลเรื่องหนี้สินในภาคเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น การประเมินค่าที่เกินจริงจึงมีโอกาสปรับตัวลงเมื่อความจริงปรากฏ
นอกจากปัจจัยทางการเงินแล้ว แรงกดดันจากชุมชนท้องถิ่นและการต่อต้านโครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลก็เป็นปัจจัยสำคัญ มาตรการระงับการก่อสร้างเนื่องจากภาระต่อโครงข่ายไฟฟ้าและการใช้น้ำมีผลโดยตรงต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรม ทำให้ Larry Fink ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BlackRock เตือนว่าการหยุดชะงักของการก่อสร้างอาจฉุดเศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอย
ความเชื่อมโยงกับตลาดคริปโตเคอเรนซี
แม้มีข่าวลือว่าการเทขายหุ้นโครงสร้างพื้นฐาน AI จะลามสู่สินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตเคอเรนซี แต่บทวิเคราะห์จาก Financial Times ไม่ได้ระบุปัจจัยที่เกี่ยวกับคริปโตโดยตรง บทสรุปที่ว่าความผันผวนนี้ส่งผลต่อคริปโตเป็นเพียงการตีความของสื่ออย่าง Cointelegraph ไม่ใช่ข้อสรุปทางการจาก Financial Times ที่เน้นผลประกอบการและหนี้สินของบริษัทเท่านั้น
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