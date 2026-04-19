หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ 'ไลต์นิง' ทำลายสถิติโลกฮาล์ฟมาราธอน เร็วกว่ามนุษย์เกือบ 7 นาที

การแข่งขัน Beijing E-Town Humanoid Robot Half-Marathon ครั้งประวัติศาสตร์ โชว์ศักยภาพหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ 'ไลต์นิง' ที่พัฒนาโดย Honor สามารถเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 50 นาที 26 วินาที ซึ่งเร็วกว่าสถิติโลกของมนุษย์อย่างน่าทึ่ง บ่งชี้ถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI, ระบบระบายความร้อน และการออกแบบโครงสร้างที่ล้ำสมัย สะท้อนความมุ่งมั่นของจีนในการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์.
วงการกีฬาและ เทคโนโลยี โลกได้ร่วมกันจารึกหน้าประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญเมื่อการแข่งขัน Beijing E-Town Humanoid Robot Half-Marathon ที่กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2569 ได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิศวกรรมที่สามารถทลายขีดจำกัดทางสมรรถภาพได้อย่างน่าอัศจรรย์ โดยไฮไลต์สำคัญที่สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกคือ หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ ที่ชื่อว่า ‘Lightning’ (ไลต์นิง) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Honor การแข่งขันครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการแสดงศักยภาพของเครื่องจักร แต่เป็นการพิสูจน์ว่า เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และวิศวกรรมขั้นสูงได้ก้าวข้ามขีดจำกัดที่เคยถูกมองว่าเป็นไปไม่ได้
หุ่นยนต์ ‘ไลต์นิง’ สามารถเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งด้วยเวลาที่น่าประทับใจเพียง 50 นาที 26 วินาที หากนำไปเทียบกับสถิติโลกฮาล์ฟมาราธอนของมนุษย์ที่ทำไว้โดย Jacob Kiplimo ซึ่งอยู่ที่ 57 นาที 20 วินาที จะเห็นได้ว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ทำเวลาได้เร็วกว่ามนุษย์เกือบ 7 นาที ถือเป็นความสำเร็จที่เหนือความคาดหมายอย่างยิ่ง ไม่เพียงเท่านั้น โพเดียมอันดับที่ 2 และ 3 ก็ตกเป็นของหุ่นยนต์จากทีม Honor เช่นเดียวกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและศักยภาพที่เหนือกว่าของเทคโนโลยีที่พวกเขาได้พัฒนาขึ้น
การพัฒนาที่ก้าวกระโดดอย่างมหาศาลนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติของปีก่อนหน้าที่หุ่นยนต์ต้องใช้เวลาถึง 2 ชั่วโมง 40 นาที ในการจบการแข่งขัน การร่นระยะเวลาลงอย่างมหาศาลภายในระยะเวลาเพียงปีเดียว ได้ก่อให้เกิดคำถามที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่า เบื้องหลังความเร็วและความอึดระดับนี้ ซ่อนนวัตกรรมอะไรไว้บ้าง? และเทคโนโลยีใดที่ทำให้หุ่นยนต์สามารถวิ่งได้เร็วกว่ามนุษย์?”
เบื้องหลังความสำเร็จอันน่าทึ่งนี้ เกิดจากการนำเทคโนโลยีรอบตัวมาประยุกต์ใช้อย่างชาญฉลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาความร้อนสะสมมหาศาลที่เกิดขึ้นจากการวิ่งในระยะทาง 21.1 กิโลเมตร ซึ่งเป็นความท้าทายสำคัญสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทีมวิศวกรผู้ทุ่มเทได้นำ ‘ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว’ (Liquid Cooling Technology) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่คุ้นเคยกันดีในสมาร์ตโฟนระดับไฮเอนด์มาปรับใช้ เพื่อจัดการความร้อนที่เกิดขึ้นกับมอเตอร์และส่วนประกอบภายในของหุ่นยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงจุด ระบบนี้ช่วยรักษาอุณหภูมิการทำงานของหุ่นยนต์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทำให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดระยะทาง
ยิ่งไปกว่านั้น สิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าอันโดดเด่นของเทคโนโลยี AI อย่างชัดเจน คือการที่หุ่นยนต์ถึง 40% ในสนาม สามารถนำทางตัวเองได้อย่างอิสระ โดยอาศัยเพียงเซ็นเซอร์ที่ทำหน้าที่ประมวลผลสภาพแวดล้อมรอบตัว และตัดสินใจแบบ Real-time ซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับยุคก่อนหน้าที่หุ่นยนต์ส่วนใหญ่ยังคงต้องอาศัยการควบคุมจากมนุษย์ ความสามารถในการรับรู้และตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมได้อย่างอิสระนี้ คือก้าวสำคัญในการพัฒนาหุ่นยนต์ให้มีความสามารถใกล้เคียงกับมนุษย์มากยิ่งขึ้น ผสานกับการออกแบบโครงสร้างช่วงขาที่มีความยาวแม่นยำระหว่าง 90-95 เซนติเมตร เพื่อเลียนแบบกลไกการก้าวกระโดด (Stride) ของนักกีฬาระดับโลก ทำให้การเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์มีความลื่นไหล เป็นธรรมชาติ และมีการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนว่า เป้าหมายที่แท้จริงของการพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การสร้างสถิติบนสนามแข่ง แต่ยังเป็น ‘สนามทดสอบชั้นดี’ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีให้พร้อมสำหรับการใช้งานจริงในระดับสเกลที่ใหญ่ขึ้นในอนาคต
การแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเฉลิมฉลองให้กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แต่ยังเป็นการเปิดประตูสู่การใช้งานหุ่นยนต์ในหลากหลายมิติ ตู้ เสี่ยวตี้ วิศวกรผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาหุ่นยนต์ ‘ไลต์นิง’ ได้เผยว่า การทำให้หุ่นยนต์วิ่งด้วยความเร็วสูงเป็นเพียงก้าวแรกในการทดสอบความน่าเชื่อถือของโครงสร้างและระบบต่างๆ ที่ใช้ ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว เทคโนโลยีการทรงตัวขั้นสูงและระบบระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้ จะถูกนำไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม เช่น โรงงานอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือแม้กระทั่งในภารกิจการกู้ภัย และการทำงานในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงอันตราย ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ได้
ความตื่นตัวและความมุ่งมั่นของประเทศจีนในครั้งนี้ สอดคล้องกับเป้าหมายระดับชาติที่ต้องการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ โดยข้อมูลจาก Omdia ระบุว่า แบรนด์หุ่นยนต์สัญชาติจีน เช่น Agibot และ Unitree มียอดการจัดส่งหุ่นยนต์หลายพันตัวทั่วโลกในช่วงปีที่ผ่านมา แม้ว่าในสนามแข่งขันจริงจะมีหุ่นยนต์บางตัวที่ประสบปัญหา เช่น การสะดุดล้ม หรือวิ่งออกนอกเส้นทางไปบ้าง แต่ภาพรวมของเหตุการณ์นี้คือเครื่องยืนยันที่ชัดเจนว่า ยุคของเทคโนโลยีวิทยาการหุ่นยนต์กำลังพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด และประเทศจีนกำลังเดินหน้าเต็มกำลังเพื่อที่จะยึดหัวหาดในอุตสาหกรรมนี้อย่างแท้จริง โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้เล่นหลักและผู้นำทางด้านนวัตกรรมหุ่นยนต์ในระดับโล
หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ เทคโนโลยี AI ระบบระบายความร้อน การแข่งขันหุ่นยนต์ สถิติโลก
