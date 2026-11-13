หินยักษ์ถล่มทับร้านของชำสงขลาพังยับเสียหายนับแสน โชคดีไม่มีคนอยู่ขณะเกิดเหตุ
เหตุการณ์หินร่วงจากภูเขาถล่มทับร้านค้าขายของชำในอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาจนพังเสียหายทั้งหลังประเมินมูลค่าความเสียหายเกือบ 300,000 บาท แต่โชคดีที่ไม่มีผู้บาดเจ็บเพราะเจ้าของร้านออกไปทำธุระข้างนอก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเคลียร์เส้นทางและเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ระวังดินถล่มในช่วงฝนตกต่อเนื่อง
เหตุการณ์แผ่นดินถล่มและหินร่วงขนาดยักษ์บริเวณภูเขาหินในพื้นที่ อำเภอสิงหนคร จังหวัด สงขลา ได้สร้างความแตกตื่นและเสียหายอย่างมากต่อร้านค้าขายของชำของประชาชนในพื้นที่ โดยก้อนหินขนาดใหญ่ได้ถล่มลงมาทับร้านจนพังยับเยินทั้งหลัง แต่เคราะห์ดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิต เนื่องจากขณะเกิดเหตุเจ้าของร้านได้ออกไปซื้อของข้างนอกและเตรียมรับสินค้าสำหรับวันถัดไป ทำให้ไม่มีใครอยู่ภายในร้านในช่วงเวลาที่เกิดภัยพิบัติดังกล่าว นายโสภณ ทองไสย หัวหน้าสำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีหลังได้รับแจ้งเหตุจากทางอำเภอและนายกเทศมนตรีเมืองสิงหนคร โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งเข้าไปช่วยเหลือและเคลียร์ก้อนหินและดินที่กีดขวางเส้นทางทันที เทศบาลเมืองสิงหนครได้นำเครื่องจักรกลหนักเข้าดำเนินการเคลียร์พื้นที่เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนเบื้องต้น ทำให้ถนนสามารถกลับมาใช้สัญจรได้ตามปกติในขั้นต้น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นซ้ำ เจ้าหน้าที่เตรียมนำเครื่องจักรขนาดใหญ่อีกหนึ่งชุดเข้ามาย่อยสลายและเคลียร์แนวหินเพิ่มเติมอย่างละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งกระบวนการนี้จะใช้เวลาในการดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าพื้นที่เสี่ยงได้ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ด้านนางสาววิชุดา ไชยประดิษฐ์ อายุ 42 ปี เจ้าของร้านขายของชำซึ่งตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 1 บ้านเขาแดง ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัด สงขลา ได้เปิดเผยความรู้สึกหลังทราบข่าวว่าตนเองมีความหวาดกลัวเรื่องดินและ หินถล่ม มาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝนเนื่องจากกังวลว่าน้ำฝนจะกัดเซาะชั้นดินและหินบนภูเขาจนพังลงมาได้ตลอดเวลา แม้จะทราบดีว่าพื้นที่ดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงต่อ ภัยธรรมชาติ แต่ก็ไม่คาดคิดว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับร้านของตนเองโดยตรง การประเมินความเสียหายเบื้องต้นพบว่ามูลค่าความเสียหายรวมอยู่ที่เกือบ 300,000 บาท เนื่องจากภายในร้านมีสินค้าและทรัพย์สินจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเบ็ดเตล็ดต่างๆ ตู้เย็นจำนวน 2 เครื่อง โทรทัศน์ และอุปกรณ์อื่นๆ อีกมากมายซึ่งล้วนแต่ถูกดินและหินทับถมจนได้รับความเสียหายอย่างหนัก เจ้าของร้านยังเล่าเพิ่มเติมว่าปกติแล้วทุกวันจะมีคนในครอบครัวรวมทั้งลูกสาว ลูกชาย และหลานๆ มานั่งขายของรวมไปถึงทำกิจกรรมรับประทานอาหารร่วมกันภายในร้านเป็นประจำทุกวัน แต่เนื่องจากการเกิดเหตุดังกล่าวเกิดจากการที่เธอออกไปทำธุระข้างนอก จึงทำให้ทุกคนรอดพ้นจากอันตรายได้อย่างหวุดหวิดอย่างน่าประหลาดใจ หลังจากเหตุการณ์สงบลงครอบครัวของนางสาววิชุดาจำต้องย้ายไปพักอาศัยที่บ้านของมารดาเป็นการชั่วคราว โดยยอมรับว่ายังคงรู้สึกหวาดผวากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่กล้ากลับมาพักที่ร้านในระยะสั้นนี้ สำหรับสถานการณ์โดยรวมในพื้นที่จังหวัด สงขลา สำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา ได้ออกมาเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้ภูเขาสูงและพื้นที่ลาดเชิงเขาให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง เนื่องจากจุดที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ภูเขาหินซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดดินโคลนถล่มและหินร่วงสูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานาน แม้ประชาชนในพื้นที่จะมีจิตสำนึกดีในเรื่องของการตื่นตัวและระมัดระวังอยู่แล้ว แต่ยังคงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยกำชับให้ประชาชนสังเกตความผิดปกติของพื้นที่เช่น ดินแตกร้าว หินเคลื่อนตัว หรือมีน้ำขุ่นไหลออกจากภูเขา หากพบสัญญาณอันตรายใด ๆ ให้รีบออกจากพื้นที่เสี่ยงและแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณที่เกิด หินถล่ม จนกว่าจะผ่านขั้นตอนการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้ในระยะข้างหน้า ซึ่งถือเป็นมาตรการสำคัญในการสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย.
เหตุการณ์แผ่นดินถล่มและหินร่วงขนาดยักษ์บริเวณภูเขาหินในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ได้สร้างความแตกตื่นและเสียหายอย่างมากต่อร้านค้าขายของชำของประชาชนในพื้นที่ โดยก้อนหินขนาดใหญ่ได้ถล่มลงมาทับร้านจนพังยับเยินทั้งหลัง แต่เคราะห์ดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิต เนื่องจากขณะเกิดเหตุเจ้าของร้านได้ออกไปซื้อของข้างนอกและเตรียมรับสินค้าสำหรับวันถัดไป ทำให้ไม่มีใครอยู่ภายในร้านในช่วงเวลาที่เกิดภัยพิบัติดังกล่าว นายโสภณ ทองไสย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีหลังได้รับแจ้งเหตุจากทางอำเภอและนายกเทศมนตรีเมืองสิงหนคร โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งเข้าไปช่วยเหลือและเคลียร์ก้อนหินและดินที่กีดขวางเส้นทางทันที เทศบาลเมืองสิงหนครได้นำเครื่องจักรกลหนักเข้าดำเนินการเคลียร์พื้นที่เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนเบื้องต้น ทำให้ถนนสามารถกลับมาใช้สัญจรได้ตามปกติในขั้นต้น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นซ้ำ เจ้าหน้าที่เตรียมนำเครื่องจักรขนาดใหญ่อีกหนึ่งชุดเข้ามาย่อยสลายและเคลียร์แนวหินเพิ่มเติมอย่างละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งกระบวนการนี้จะใช้เวลาในการดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าพื้นที่เสี่ยงได้ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ด้านนางสาววิชุดา ไชยประดิษฐ์ อายุ 42 ปี เจ้าของร้านขายของชำซึ่งตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 1 บ้านเขาแดง ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ได้เปิดเผยความรู้สึกหลังทราบข่าวว่าตนเองมีความหวาดกลัวเรื่องดินและหินถล่มมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝนเนื่องจากกังวลว่าน้ำฝนจะกัดเซาะชั้นดินและหินบนภูเขาจนพังลงมาได้ตลอดเวลา แม้จะทราบดีว่าพื้นที่ดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงต่อภัยธรรมชาติแต่ก็ไม่คาดคิดว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับร้านของตนเองโดยตรง การประเมินความเสียหายเบื้องต้นพบว่ามูลค่าความเสียหายรวมอยู่ที่เกือบ 300,000 บาท เนื่องจากภายในร้านมีสินค้าและทรัพย์สินจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเบ็ดเตล็ดต่างๆ ตู้เย็นจำนวน 2 เครื่อง โทรทัศน์ และอุปกรณ์อื่นๆ อีกมากมายซึ่งล้วนแต่ถูกดินและหินทับถมจนได้รับความเสียหายอย่างหนัก เจ้าของร้านยังเล่าเพิ่มเติมว่าปกติแล้วทุกวันจะมีคนในครอบครัวรวมทั้งลูกสาว ลูกชาย และหลานๆ มานั่งขายของรวมไปถึงทำกิจกรรมรับประทานอาหารร่วมกันภายในร้านเป็นประจำทุกวัน แต่เนื่องจากการเกิดเหตุดังกล่าวเกิดจากการที่เธอออกไปทำธุระข้างนอก จึงทำให้ทุกคนรอดพ้นจากอันตรายได้อย่างหวุดหวิดอย่างน่าประหลาดใจ หลังจากเหตุการณ์สงบลงครอบครัวของนางสาววิชุดาจำต้องย้ายไปพักอาศัยที่บ้านของมารดาเป็นการชั่วคราว โดยยอมรับว่ายังคงรู้สึกหวาดผวากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่กล้ากลับมาพักที่ร้านในระยะสั้นนี้ สำหรับสถานการณ์โดยรวมในพื้นที่จังหวัดสงขลา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาได้ออกมาเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้ภูเขาสูงและพื้นที่ลาดเชิงเขาให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง เนื่องจากจุดที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ภูเขาหินซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดดินโคลนถล่มและหินร่วงสูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานาน แม้ประชาชนในพื้นที่จะมีจิตสำนึกดีในเรื่องของการตื่นตัวและระมัดระวังอยู่แล้ว แต่ยังคงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยกำชับให้ประชาชนสังเกตความผิดปกติของพื้นที่เช่น ดินแตกร้าว หินเคลื่อนตัว หรือมีน้ำขุ่นไหลออกจากภูเขา หากพบสัญญาณอันตรายใด ๆ ให้รีบออกจากพื้นที่เสี่ยงและแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณที่เกิดหินถล่มจนกว่าจะผ่านขั้นตอนการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้ในระยะข้างหน้า ซึ่งถือเป็นมาตรการสำคัญในการสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
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