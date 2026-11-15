หาดแหลมพันวา จ.ภูเก็ต น้ำทะเลเปลี่ยนสีแดงจากแพลงก์ตอนบลูม เจ้าหน้าเตือนนักท่องเที่ยงงดลงเล่นน้ำ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตรวจสอบพบปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีเป็นน้ำตาลแดงบริเวณหน้าหาดแหลมพันวา จังหวัดภูเก็ต เมื่อ 14 พ.ย. 2566 เนื่องจากแพลงก์ตอนบลูม เตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวงดลงเล่นน้ำเพื่อป้องกันอาการระคายเคืองผิวหนัง
ปรากฏการณ์ผวาน้ำทะเลเปลี่ยนสีเป็นสีแดงและน้ำตาลแดงได้เกิดขึ้นอย่างชัดเจนบริเวณหน้า หาดแหลมพันวา จังหวัดภูเก็ต ทำให้เกิดการตื่นตัวและตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องออกปฏิบัติหน้าที่เพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำและหาสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบริเวณชายฝั่งทะเลดังกล่าว
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลพบแพลงก์ตอนบลูม
เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ศวบช.) ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลบริเวณหน้าหาดแหลมพันวา หลังจากที่รับแจ้งจากประชาชนว่าพบน้ำทะเลมีสีน้ำตาลแดงเป็นแนวยาวขนานไปกับชายฝั่งทะเลในระยะทางประมาณ 150 เมตร ซึ่งผลการตรวจสอบเบื้องต้นระบุชัดเจนว่า สาเหตุของการเกิดปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสีนี้ เกิดจากการสะสมตัวหรือการบลูม (Bloom) ของแพลงก์ตอนพืชสกุล Alexandrium sp. ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้สีของน้ำทะเลในบริเวณดังกล่าวเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากปกติอย่างเห็นได้ชัดAlso read14 สิงหาคม 2566 วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ 'ธนาคาร' เปิดทำการไหม?
จากการเก็บตัวอย่างน้ำทะเลเพื่อวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ในเบื้องต้น พบข้อมูลด้านพารามิเตอร์คุณภาพน้ำที่สำคัญหลายประการ โดยอุณหภูมิน้ำทะเลในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์มีค่าอยู่ในช่วง 32.4 ถึง 32.9 องศาเซลเซียส ซึ่งถือเป็นอุณหภูมิที่สูงค่อนข้างมากสำหรับน้ำทะเลบริเวณนี้ ค่าความเค็มของน้ำทะเลวัดได้ระหว่าง 30 ถึง 31 ส่วนในพันส่วน และมีค่าความเป็นกรดหรือด่าง (pH) อยู่ในช่วง 8.24 ถึง 8.36 ซึ่งเป็นค่าที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำในบางช่วง แต่อาจส่งผลต่อสมดุลของระบบนิเวศหากเกิดต่อเนื่องยาวนาน นอกจากนี้ ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (Dissolved Oxygen) วัดได้สูงถึง 9.7 ถึง 12.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าน้ำทะเลบริเวณดังกล่าวยังมีออกซิเจนละลายอยู่ในระดับที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์
ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์น้ำเบื้องต้น
แม้ว่าจะมีการพบสารพิษหรือสารก่อโรคจากแพลงก์ตอนบางชนิดในบางพื้นที่ แต่จากการตรวจสอบสภาพแวดล้อมเบื้องต้นในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสี ยังไม่พบรายงานผลกระทบที่ชัดเจนต่อสัตว์น้ำในบริเวณดังกล่าว ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีต่อระบบนิเวศทางทะเลในทันที อย่างไรก็ตาม สถานะของปริมาณสารอาหารในน้ำทะเลยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการนำไปวิเคราะห์เพิ่มเติมในห้องปฏิบัติการเพื่อสรุปผลอย่างละเอียดและครอบคลุมทุกมิติทางชีวภาพและเคมีของน้ำทะเล ซึ่งผลลัพธ์เหล่านี้จะเป็นข้อมูลสำคัญในการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อไป
การเกิดแพลงก์ตอนบลูมของสกุล Alexandrium sp. อาจเกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิที่สูงขึ้น กระแสน้ำที่สงบนิ่ง หรือปริมาณสารอาหารที่ไหลลงสู่ทะเล แต่อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ระบุว่าในขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันผลกระทบรุนแรงต่อสัตว์น้ำขนาดใหญ่หรือสัตว์น้ำเศรษฐกิจในวงกว้าง แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากแพลงก์ตอนกลุ่มนี้อาจผลิตสารพิษที่มีผลต่อมนุษย์และสัตว์อื่น ๆ หากสัมผัสหรือบริโภคเข้าไปโดยตรง
ข้อแนะนำความปลอดภัยและมาตรการเตือนประชาชน
เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เรียกร้องขอความร่วมมือจากประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเร่งด่วน ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับน้ำทะเลหรือลงเล่นน้ำในบริเวณที่พบปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสีเป็นสีแดงและน้ำตาลแดง เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนัง และมีความเสี่ยงต่อสุขภาพหากสารจากแพลงก์ตอนเข้าสู่ร่างกายผ่านการสัมผัสทางผิวหนังหรือการกลืนกินน้ำทะเลเข้าไปโดยไม่ได้ตั้งใจ
แม้ว่าในปัจจุบันจะยังไม่พบผลกระทบร้ายแรงต่อสัตว์น้ำ แต่เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดตามสถานการณ์และตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลอย่างต่อเนื่องอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสีน้ำ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลในระยะยาว ซึ่งจะช่วยให้สามารถแจ้งข่าวสารและเตือนภัยประชาชนได้ทันท่วงทีหากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่รุนแรงขึ้น หรือหากแพลงก์ตอนบลูมกระจายตัวไปยังพื้นที่อื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียงต่อไป
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