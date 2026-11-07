หาดฟรีดอม ภูเก็ต: สุชาติ ลงพื้นที่ทวงคืนผืนป่าและชายหาดตามข้อสั่งการนายกฯ
สุชาติ ชมกลิ่น ลงพื้นที่ภูเก็ตตามข้อสั่งการอนุทิน ชาญวีรกูล เร่งทวงคืนหาดฟรีดอมกว่า 70 ไร่ มูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาท พร้อมติดตามการจับกุมผู้ต้องหาคดีหลอกขายที่ดินป่าสงวน
นาย สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 69 ว่า ได้รับข้อสั่งการจากนาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เดินทางด่วนลงพื้นที่จังหวัด ภูเก็ต เพื่อติดตามและกำกับการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลและผู้กระทำความผิดกรณีบุกรุกและแสวงหาประโยชน์จากพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ โดยเฉพาะกรณี หาดฟรีดอม
นายสุชาติ ระบุว่า รัฐบาลกำหนดให้การทวงคืนหาดฟรีดอมเป็นภารกิจสำคัญ เพื่อนำผืนป่าและพื้นที่สาธารณะกลับคืนสู่ประชาชน พร้อมกำชับให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นAlso readธ.ก.ส. จัดโครงการ BAAC Carbon Credit ช่วยเกษตรกรสร้างรายได้จากการปลูกป่า
หาดฟรีดอมกับข้อสั่งการทวงคืนพื้นที่ชายหาด
รัฐบาลสั่งการให้ยึดพื้นที่หาดฟรีดอมคืนจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่เข้าครอบครองพื้นที่ โดยมีเป้าหมายให้พื้นที่กลับมาเป็นของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 69 นายอนุทิน ชาญวีรกูล ลงพื้นที่หาดฟรีดอม จังหวัดภูเก็ต และมีข้อสั่งการให้เร่งแก้ไขปัญหากลุ่มมาเฟียและผู้มีอิทธิพลที่เข้ายึดครองพื้นที่ชายหาดกว่า 70 ไร่ ซึ่งสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาท
นายกรัฐมนตรีประกาศจุดยืนว่า หาดฟรีดอมต้องถูกยึดคืนจากกลุ่มมาเฟียและกลุ่มผู้มีอิทธิพล โดยยึดความหมายของคำว่า Freedom ที่หมายถึงหาดอิสระเสรี ประชาชนต้องสามารถเข้ามาใช้พื้นที่ได้ และต้องไม่มีใครถือเป็นเจ้าของสัมปทานหรือผูกขาดพื้นที่เป็นของตนเอง
ท่าทีดังกล่าวถูกระบุว่าเป็นข้อสั่งการที่รัฐบาลมุ่งมั่นผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยเน้นว่าชายหาดแห่งนี้ไม่ควรเป็นของผู้มีอิทธิพลหรือของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ตำรวจสอบสวนกลางจับกุมผู้ต้องหาคดีหลอกขายที่ดิน
ตำรวจสอบสวนกลางดำเนินการสืบสวนและจับกุมผู้ต้องหาคนสำคัญในคดีหลอกขายที่ดินป่าสงวน โดยมีการออกหมายจับจากศาลอาญาเพื่อจับกุมผู้ต้องหารวม 4 คน
นายสุชาติ เดินทางไปยังสถานีตำรวจภูธรกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินคดีและการจับกุมผู้ต้องหาคนสำคัญ โดยมีนายโชติรัตน์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พลตำรวจตรี เอนก เตาสุภาพ ผ.บก.ปทส. และนายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมติดตามสถานการณ์
การปฏิบัติการอยู่ภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโท ณัฐศักดิ์ เชาวนาสัย ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และพลตำรวจตรี พัฒนศักดิ์ บุปผาสุวรรณ ผู้บังคับการปราบปราม ซึ่งสั่งการให้ผู้กำกับการ 5 กองบังคับการปราบปรามดำเนินการสืบสวนและจับกุม เสี่ยเล็ก พร้อมพวกรวม 4 คน ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ
สำหรับพฤติการณ์ในคดี กลุ่มผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงนำที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิดมาประกาศขาย โดยแอบอ้างว่าเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย จนมีประชาชนหลงเชื่อและโอนเงินให้
ความเสียหายต่อประชาชนและทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ
การกระทำที่ถูกกล่าวหาส่งผลให้ประชาชนผู้ตกเป็นเหยื่อได้รับความเสียหายจากการโอนเงินให้กับกลุ่มผู้ต้องหา ซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงต่อผู้ซื้อที่ดินที่ไม่ได้รับเอกสารสิทธิที่ถูกต้องตามที่แอบอ้าง
ขณะเดียวกัน ข้อกล่าวหายังระบุว่าเป็นการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ของประเทศโดยมิชอบ ทำให้ผืนป่าสงวนแห่งชาติถูกนำมาประกาศขายเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนบุคคล
ข่าวระบุเพียงว่าการดำเนินคดียังอยู่ในขั้นตอนการติดตามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยยังไม่มีการระบุกำหนดการหรือขั้นตอนถัดไปเพิ่มเติมจากที่กล่าวไว้ในรายงานนี้
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