หัวใจบริการ: เรื่องราวของพนักงานทรูที่ทำงานด้วยความใส่ใจและความกล้าเป็นตัวเอง

แพรวาและอานนท์ พนักงาน frontline ของทรู แสดงให้เห็นว่างานบริการที่แท้จริงคือการดูแลลูกค้าด้วยหัวใจ ผ่านความใส่ใจในทุกรายละเอียดและการยอมรับความแตกต่าง พวกเขาสร้างความประทับใจและความปลอดภัยให้กับลูกค้า พร้อมทั้งใช้ชีวิตอย่างเป็นตัวเองในที่ทำงาน
ในโลกของการ บริการลูกค้า บางครั้งสิ่งเล็กน้อยที่ทำด้วยใจจริงสามารถเปลี่ยนประสบการณ์ของลูกค้าให้กลายเป็นความประทับใจที่ยั่งยืน สำหรับแพรวาและอานนท์ พนักงาน frontline ของ ทรู การทำงาน ไม่ใช่แค่การปฏิบัติหน้าที่ แต่คือการดูแลลูกค้าเสมือนคนในครอบครัว ด้วย ความใส่ใจ ในทุกรายละเอียดและความกล้าที่จะเป็นตัวเอง พวกเขาสร้างความแตกต่างในทุกวัน แพรวาเริ่มต้นบทสนทนาด้วยรอยยิ้ม เธอเล่าถึงเส้นทาง การทำงาน ที่ ทรู ซึ่งใช้เวลาเพียง 1 ปี 5 เดือน แต่เต็มไปด้วยประสบการณ์ที่มีค่า ' การทำงาน ที่ True Sphere ไม่ได้มีแค่เรื่องการบริการหรือการขาย แต่รวมถึงการดูแลหลังการขาย การช่วยแก้ปัญหาการใช้งานต่างๆ ซึ่งลูกค้าแต่ละคนก็จะมี ความหลากหลาย สิ่งที่เราอยากทำในทุกวันคือการดูแลอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้ลูกค้ากลับไปอย่างสบายใจและไร้กังวล' แพรวายกตัวอย่างเหตุการณ์ที่ทำให้เธอตระหนักถึงความสำคัญของการสังเกตและความเข้าใจ 'ครั้งหนึ่งมีน้องนักศึกษาที่ตั้งใจเก็บเงินมาซื้อโทรศัพท์มือถือ แต่เขามีประสบการณ์การซื้อที่ไม่ประทับใจจากที่อื่น ทำให้เขากังวลมาก เราจึงคอยให้คำแนะนำทั้งก่อนและหลังการขาย พร้อมแจ้งช่องทางติดต่อของสาขาเพื่อให้ลูกค้าสอบถามได้โดยตรง อยากให้ลูกค้ารู้สึกว่า มีเราคอยช่วยดูแลอยู่ตลอด ซึ่งก็ได้ช่วยให้คำแนะนำอยู่นานเป็นเดือน' นอกจากนี้ แพรวายังเล่าเหตุการณ์ที่เธอตัดสินใจนำอุปกรณ์ไป บริการลูกค้า ต่อที่ร้านอาหารในศูนย์การค้า เนื่องจากลูกค้ามีเวลาจำกัด และอยู่ดูแลจนเสร็จ แม้จะเลยเวลาเลิกงานไปหลายชั่วโมง 'ถึงจะเลยเวลางานไปหลายชั่วโมง แต่ก็รู้สึกว่าอยากดูแลลูกค้าให้ดี' ความช่างสังเกตของแพรวายังช่วยชีวิตลูกค้าในวันหนึ่งเมื่อเธอเห็นลูกค้าหน้ามืดและรีบเข้าไปช่วย พร้อมประสานหน่วยปฐมพยาบาล 'เวลาที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ เราจะคิดเสมอว่า ถ้าเป็นเราหรือคนในครอบครัวก็อยากให้มีคนดูแลแบบนี้เหมือนกัน' อานนท์ทำงานที่ ทรู มานานถึง 13 ปี ตั้งแต่เรียนจบ เขาเริ่มจากคอลเซ็นเตอร์ สู่รีเทลช็อป วีดีโอคอลเซ็นเตอร์ และปัจจุบันอยู่ที่ True Branding Shop สยามสแควร์ ซอย 2 สิ่งที่ทำให้เขามีความสุขคือการได้เป็นตัวเอง 'ตอนมาสัมภาษณ์งานที่ ทรู เราก็เป็นตัวเองแบบนี้เลย แสดงชัดว่าเราเป็น LGBT ซึ่งที่นี่ก็เปิดกว้าง ยอมรับความเป็นเรา และในองค์กรก็มีเพื่อนที่มี ความหลากหลาย เยอะ เรารู้สึกว่าที่ทำงานแห่งนี้คือพื้นที่ปลอดภัยทางใจ' อานนท์เล่าว่าการเปิดเผยตัวตนในที่ทำงานเกิดขึ้นก่อนที่บ้าน เมื่อเขามีความมั่นคงทางการงานแล้วจึงกล้าบอกครอบครัว 'Never say No' คือคติของเขา เพราะเชื่อว่าทุกปัญหามีทางออก 'เมื่อก่อนเคยคิดว่าจบไปแต่ละวัน แต่จริงๆ ต้องใช้หัวใจทำงาน ต้องเปิดใจรับฟังลูกค้าเพื่อมองให้เห็นปัญหาและช่วยเหลือ บางเคสต้องติดตามหลายวัน บางเคสต้องทำเกินเวลางาน แต่เราก็เต็มใจทำ เมื่องานสำเร็จก็รู้สึกภูมิใจ ยิ่งได้รับรอยยิ้มและคำขอบคุณคือความสุขที่สุด' ความเป็นตัวเองของอานนท์ทำให้ลูกค้าที่เป็น LGBT รู้สึกปลอดภัยและกล้าที่จะปรึกษา 'มีลูกค้าหลายคนที่เป็น LGBT เหมือนกัน เวลาเข้ามาที่ร้าน เขาจะกล้าคุย กล้าถาม หรือตรงเข้ามาปรึกษาเรื่องการใช้งานต่างๆ กับเราแบบสบายใจ เราเองก็รู้สึกดีที่อย่างน้อยความเป็นตัวของตัวเองของเรา สามารถทำให้ใครบางคนรู้สึกปลอดภัย เพราะเราเข้าใจดีว่าการได้รับการยอมรับและให้เกียรติมีความหมายมากแค่ไหน' อานนท์ยังจำคุณยายที่เข้ามาตอนใกล้ปิดด้วยสีหน้ากังวลเพราะกด Factory Reset เขาช่วยแก้ปัญหาและเขียนคำแนะนำใส่กระดาษไว้ 'บอกว่าถ้ามีปัญหาอะไร สามารถกลับมาหาเราได้เสมอ' สำหรับอานนท์ 'จิ๊กซอว์' คือนิยามของควาามเป็น ทรู เพราะความแตกต่างของคน ทรู ไม่ใช่ช่องว่าง แต่เป็นการเติมเต็ม 'ทุกวันนี้มีความสุขและภูมิใจในตัวเองที่ตัวตนของเรามีประโยชน์กับคนอื่น เราได้ก้าวข้ามมาตรฐานงาน สู่การทำด้วยหัวใจ การทำงาน บริการดูแลลูกค้าเหมือนการทำจิตกุศล ทำความดีเล็กๆ ทุกวัน แค่ได้ช่วยเหลือกันและกัน ชีวิตก็มีความหมายแล้ว' ทั้งแพรวาและอานนท์เป็นตัวอย่างของพนักงานที่ทำงานด้วยหัวใจ ความใส่ใจ ในรายละเอียด และความกล้าที่จะเป็นตัวเอง ทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีเยี่ยม เรื่องราวของพวกเขาสะท้อนให้เห็นว่าการบริการที่แท้จริงไม่ใช่แค่การขายหรือแก้ปัญหา แต่คือการดูแลความรู้สึกและสร้างความไว้วางใจ ในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบ การมีพื้นที่ปลอดภัยและคนที่เข้าใจคือสิ่งที่ล้ำค่า ทรู ได้พิสูจน์ว่าความแตกต่างคือจุดแข็งที่ทำให้ทีมงานแข็งแกร่งและพร้อมมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกค.
ในโลกของการบริการลูกค้า บางครั้งสิ่งเล็กน้อยที่ทำด้วยใจจริงสามารถเปลี่ยนประสบการณ์ของลูกค้าให้กลายเป็นความประทับใจที่ยั่งยืน สำหรับแพรวาและอานนท์ พนักงาน frontline ของทรู การทำงานไม่ใช่แค่การปฏิบัติหน้าที่ แต่คือการดูแลลูกค้าเสมือนคนในครอบครัว ด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียดและความกล้าที่จะเป็นตัวเอง พวกเขาสร้างความแตกต่างในทุกวัน แพรวาเริ่มต้นบทสนทนาด้วยรอยยิ้ม เธอเล่าถึงเส้นทางการทำงานที่ทรูซึ่งใช้เวลาเพียง 1 ปี 5 เดือน แต่เต็มไปด้วยประสบการณ์ที่มีค่า 'การทำงานที่ True Sphere ไม่ได้มีแค่เรื่องการบริการหรือการขาย แต่รวมถึงการดูแลหลังการขาย การช่วยแก้ปัญหาการใช้งานต่างๆ ซึ่งลูกค้าแต่ละคนก็จะมีความหลากหลาย สิ่งที่เราอยากทำในทุกวันคือการดูแลอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้ลูกค้ากลับไปอย่างสบายใจและไร้กังวล' แพรวายกตัวอย่างเหตุการณ์ที่ทำให้เธอตระหนักถึงความสำคัญของการสังเกตและความเข้าใจ 'ครั้งหนึ่งมีน้องนักศึกษาที่ตั้งใจเก็บเงินมาซื้อโทรศัพท์มือถือ แต่เขามีประสบการณ์การซื้อที่ไม่ประทับใจจากที่อื่น ทำให้เขากังวลมาก เราจึงคอยให้คำแนะนำทั้งก่อนและหลังการขาย พร้อมแจ้งช่องทางติดต่อของสาขาเพื่อให้ลูกค้าสอบถามได้โดยตรง อยากให้ลูกค้ารู้สึกว่า มีเราคอยช่วยดูแลอยู่ตลอด ซึ่งก็ได้ช่วยให้คำแนะนำอยู่นานเป็นเดือน' นอกจากนี้ แพรวายังเล่าเหตุการณ์ที่เธอตัดสินใจนำอุปกรณ์ไปบริการลูกค้าต่อที่ร้านอาหารในศูนย์การค้า เนื่องจากลูกค้ามีเวลาจำกัด และอยู่ดูแลจนเสร็จ แม้จะเลยเวลาเลิกงานไปหลายชั่วโมง 'ถึงจะเลยเวลางานไปหลายชั่วโมง แต่ก็รู้สึกว่าอยากดูแลลูกค้าให้ดี' ความช่างสังเกตของแพรวายังช่วยชีวิตลูกค้าในวันหนึ่งเมื่อเธอเห็นลูกค้าหน้ามืดและรีบเข้าไปช่วย พร้อมประสานหน่วยปฐมพยาบาล 'เวลาที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ เราจะคิดเสมอว่า ถ้าเป็นเราหรือคนในครอบครัวก็อยากให้มีคนดูแลแบบนี้เหมือนกัน' อานนท์ทำงานที่ทรูมานานถึง 13 ปี ตั้งแต่เรียนจบ เขาเริ่มจากคอลเซ็นเตอร์ สู่รีเทลช็อป วีดีโอคอลเซ็นเตอร์ และปัจจุบันอยู่ที่ True Branding Shop สยามสแควร์ ซอย 2 สิ่งที่ทำให้เขามีความสุขคือการได้เป็นตัวเอง 'ตอนมาสัมภาษณ์งานที่ทรู เราก็เป็นตัวเองแบบนี้เลย แสดงชัดว่าเราเป็น LGBT ซึ่งที่นี่ก็เปิดกว้าง ยอมรับความเป็นเรา และในองค์กรก็มีเพื่อนที่มีความหลากหลายเยอะ เรารู้สึกว่าที่ทำงานแห่งนี้คือพื้นที่ปลอดภัยทางใจ' อานนท์เล่าว่าการเปิดเผยตัวตนในที่ทำงานเกิดขึ้นก่อนที่บ้าน เมื่อเขามีความมั่นคงทางการงานแล้วจึงกล้าบอกครอบครัว 'Never say No' คือคติของเขา เพราะเชื่อว่าทุกปัญหามีทางออก 'เมื่อก่อนเคยคิดว่าจบไปแต่ละวัน แต่จริงๆ ต้องใช้หัวใจทำงาน ต้องเปิดใจรับฟังลูกค้าเพื่อมองให้เห็นปัญหาและช่วยเหลือ บางเคสต้องติดตามหลายวัน บางเคสต้องทำเกินเวลางาน แต่เราก็เต็มใจทำ เมื่องานสำเร็จก็รู้สึกภูมิใจ ยิ่งได้รับรอยยิ้มและคำขอบคุณคือความสุขที่สุด' ความเป็นตัวเองของอานนท์ทำให้ลูกค้าที่เป็น LGBT รู้สึกปลอดภัยและกล้าที่จะปรึกษา 'มีลูกค้าหลายคนที่เป็น LGBT เหมือนกัน เวลาเข้ามาที่ร้าน เขาจะกล้าคุย กล้าถาม หรือตรงเข้ามาปรึกษาเรื่องการใช้งานต่างๆ กับเราแบบสบายใจ เราเองก็รู้สึกดีที่อย่างน้อยความเป็นตัวของตัวเองของเรา สามารถทำให้ใครบางคนรู้สึกปลอดภัย เพราะเราเข้าใจดีว่าการได้รับการยอมรับและให้เกียรติมีความหมายมากแค่ไหน' อานนท์ยังจำคุณยายที่เข้ามาตอนใกล้ปิดด้วยสีหน้ากังวลเพราะกด Factory Reset เขาช่วยแก้ปัญหาและเขียนคำแนะนำใส่กระดาษไว้ 'บอกว่าถ้ามีปัญหาอะไร สามารถกลับมาหาเราได้เสมอ' สำหรับอานนท์ 'จิ๊กซอว์' คือนิยามของควาามเป็นทรู เพราะความแตกต่างของคนทรูไม่ใช่ช่องว่าง แต่เป็นการเติมเต็ม 'ทุกวันนี้มีความสุขและภูมิใจในตัวเองที่ตัวตนของเรามีประโยชน์กับคนอื่น เราได้ก้าวข้ามมาตรฐานงาน สู่การทำด้วยหัวใจ การทำงานบริการดูแลลูกค้าเหมือนการทำจิตกุศล ทำความดีเล็กๆ ทุกวัน แค่ได้ช่วยเหลือกันและกัน ชีวิตก็มีความหมายแล้ว' ทั้งแพรวาและอานนท์เป็นตัวอย่างของพนักงานที่ทำงานด้วยหัวใจ ความใส่ใจในรายละเอียด และความกล้าที่จะเป็นตัวเอง ทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีเยี่ยม เรื่องราวของพวกเขาสะท้อนให้เห็นว่าการบริการที่แท้จริงไม่ใช่แค่การขายหรือแก้ปัญหา แต่คือการดูแลความรู้สึกและสร้างความไว้วางใจ ในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบ การมีพื้นที่ปลอดภัยและคนที่เข้าใจคือสิ่งที่ล้ำค่า ทรูได้พิสูจน์ว่าความแตกต่างคือจุดแข็งที่ทำให้ทีมงานแข็งแกร่งและพร้อมมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกค
บริการลูกค้า ความใส่ใจ ความหลากหลาย ทรู การทำงาน
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