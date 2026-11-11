หัวเว่ย รับรางวัล Innovation Leadership Award จากความสำเร็จคลาวด์และ AI ในไทย
หัวเว่ยมอบรางวัล Innovation Leadership Award 2026 ย้ำบทบาทการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ Availability Zone 3 แห่ง สนับสนุนนโยบาย Cloud First และพัฒนา AI ภาษาไทยร่วมกับภาครัฐและเอกชน
บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลสาขา Innovation Leadership Award จากงานมอบรางวัล The Leadership Awards 2026 ซึ่งจัดโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง และฐานเศรษฐกิจ เป็นปีที่ 3 เพื่อเชิดชูองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและนวัตกรรมของประเทศ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ Availability Zone 3 แห่ง
หัวใจสำคัญของความสำเร็จที่นำไปสู่การรับรางวัลนี้ คือความมุ่งมั่นของหัวเว่ยในการลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีเขตให้บริการคลาวด์หรือ Availability Zone จำนวน 3 แห่ง ตั้งอยู่ภายในประเทศเพื่อรองรับการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลแบบ Low Latency ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรที่ต้องการความเร็วและความมั่นคงของระบบAlso read'หมอคิด' แนะรัฐเลือก 1 อุตสาหกรรมเรือธง ปั้นอิมแพ็คโลก Wellness Innovation Hub
การลงทุนดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบาย Cloud First ของรัฐบาลไทย ที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานราชการและภาคธุรกิจย้ายไปใช้งานระบบคลาวด์ภายในประเทศมากขึ้น เพื่อสร้างความมั่นคงทางไซเบอร์และลดการพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐาน abroad ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในวงกว้างต่อไป
ความร่วมมือภาครัฐและสถาบันการศึกษาพัฒนา AI ภาษาไทย
หัวเว่ยได้ร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa รวมถึงสถาบันการศึกษาชั้นนำอย่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการส่งเสริมการพัฒนาทักษะคลาวด์และ AI นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัว Cloud & AI Community Thailand เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้และเชื่อมโยงผู้พัฒนานวัตกรรมเข้ากับเทคโนโลยีล่าสุด
หนึ่งในเป้าหมายหลักของการร่วมมือครั้งนี้คือการส่งเสริมโมเดล AI ที่เข้าใจภาษาไทยได้อย่างลึกซึ้ง เพื่อให้เทคโนโลยีตอบสนองบริบทและความต้องการของผู้ใช้งานในประเทศได้แม่นยำยิ่งขึ้น ช่วยแก้ปัญหาเรื่องภาษาและวัฒนธรรมที่อาจเกิดขึ้นเมื่อใช้โมเดลจากต่างประเทศโดยตรง
ผสาน 5G และ AI สู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะและ Net Zero
นอกเหนือจากการบริการคลาวด์ หัวเว่ยยังสนับสนุนการผสานเทคโนโลยี 5G และ AI เข้ากับกระบวนการผลิต การขนส่ง และการจัดการพลังงานในภาคอุตสาหกรรม เป้าหมายคือช่วยให้องค์กรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมที่สุด พร้อมสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะตามเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของไทย
แนวทางนี้เชื่อมการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเข้ากับการสร้างบุคลากร เพื่อให้ประเทศไทยมีทั้งเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญที่สามารถนำเทคโนโลยีไปสร้างประโยชน์ ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมของตนเองได้ในระยะยาว สร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่ยั่งยืนและแข่งขันได้ในเวทีโลก
วิสัยทัศน์ David Li กับพันธกิจเติบโตไปกับประเทศไทย
รางวัล Innovation Leadership Award สะท้อนความเป็นผู้นำของนายเดวิด หลี่ (David Li) ผู้บริหารระดับสูงของหัวเว่ย ในด้านการเชื่อมวิสัยทัศน์กับการลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่การลงทุนคลาวด์ การสร้างความร่วมมือ ไปจนถึงการบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ ภายใต้พันธกิจ Grow in Thailand, Contribute to Thailand หรือเติบโตไปพร้อมกับประเทศไทยและร่วมพัฒนาประเทศไทย
รายงานข่าวโดย เมธา สกาวรัตน์ ผู้สื่อข่าวไอที-นวัตกรรม ผ่านประสบการณ์การทำข่าวเกือบ 30 ปี ครอบคลุมข่าวสารเทคโนโลยี ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการ รวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ อย่าง ปัญญาประดิษฐ์ (AI), IoT, คลาวด์, บริการดิจิทัล, อีคอมเมิร์ซ และบล็อกเชน
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