หัวเว่ยเปิดตัวผลิตภัณฑ์อัจฉริยะชุดใหม่ ยกระดับการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล

หัวเว่ย ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์อัจฉริยะชุดใหม่ที่ออกแบบมาอย่างล้ำสมัยและมีดีไซน์ที่โดดเด่น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล โดยมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นไฮไลต์หลายชิ้น เช่น HUAWEI WATCH FIT 5 Series สมาร์ทวอทช์ ที่มีหน้าจอขนาดใหญ่และความสว่างสูงสุดถึง 3,000 Nits สำหรับรุ่น Pro พร้อมด้วยกระจก Sapphire Glass ที่แข็งแรงและมี 8 เฉดสีให้เลือก ตอบสนองทุกสไตล์ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ตรวจวัดคลื่นหัวใจ (ECG) และแจ้งเตือนภาวะหัวใจห้องบนสั่นพริ้วโดยใช้คลื่นชีพจร (PWAP) รวมถึงระบบติดตามคุณภาพการนอนหลับ TruSense System และการตรวจจับความเครียดอย่างแม่นยำ พร้อมโหมด Fall Detection ที่เพิ่มความอุ่นใจ และ Mini Workout เพื่อการออกกำลังได้อย่างต่อเนื่องในทุกวัน ตอบรับไลฟ์สไตล์ดิจิทัลด้วยแอปพลิเคชัน 7-Eleven บน สมาร์ทวอทช์ เพื่อการชำระเงินที่รวดเร็วและสะดวกสบาย พร้อมฟังก์ชันการโทรออกและรับสายจากนาฬิกาโดยตรง และแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนานถึง 10 วัน มั่นใจได้ในทุกกิจกรรมด้วยโหมดออกกำลังกายกว่า 100 โหมด รวมถึงโหมดใหม่ล่าสุดอย่างเทนนิส พร้อมระบบ Sunflower Positioning System เพื่อความแม่นยำในการติดตามกิจกรรม HUAWEI WATCH ULTIMATE Spring Edition เป็น สมาร์ทวอทช์ รุ่นแรกของ หัวเว่ย ที่ประดับด้วยอัญมณี ออกแบบโดย Francesca Amfitheatrof ดีไซเนอร์เครื่องประดับชื่อดังระดับโลก โดดเด่นด้วยเพชรธรรมชาติคัดพิเศษ 99 เม็ดที่ประดับอย่างประณีตสะท้อนรสนิยมอันเป็นเอกลักษณ์ มอบประสบการณ์การเชื่อมต่อที่เหนือกว่าด้วยฟีเจอร์การโทรผ่าน eSIM ได้โดยไม่ต้องพึ่ง สมาร์ทโฟน รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS รวมถึง เทคโนโลยี Multi-Sensing X-Tap และระบบ TruSense เพื่อการตรวจวัดสุขภาพเชิงลึก นอกจากนี้ หัวเว่ย ยังเปิดตัว แท็บเล็ต เรือธงที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับการทำงานแบบมืออาชีพอย่างแท้จริง ด้วยดีไซน์ที่บางเบาเป็นพิเศษเพียง 4.75 มม.
และน้ำหนัก 511 กรัม มาพร้อมจอแสดงผล PaperMatte ความละเอียดสูงระดับ 3K มอบประสบการณ์การทำงาน สร้างสรรค์ และความบันเทิงที่เหนือกว่าอย่างไร้รอยต่อ ตอบโจทย์ทุกกลุ่มผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นคนทำงานและนักศึกษา ไปจนถึงคอนเทนต์ครีเอเตอร์ มอบประสบการณ์ทำงานแบบพีซี ผ่านแอปพลิเคชัน PC-level WPS ที่สามารถเปิดทำงานพร้อมกันได้หลายหน้าต่าง และคีย์บอร์ด Huawei Glide ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ รวมถึง AI Speech-to-text นอกจากนี้ยังเป็นคู่หูที่สมบูรณ์แบบสำหรับสายอาร์ตและนักสร้างสรรค์ด้วยการรองรับ GoPaint และ M-Pencil Pro เพื่อการวาดเขียนที่แม่นยำและเป็นธรรมชาติ พร้อมแบตเตอรี่แบบ Reverse Charging 40W ที่สามารถใช้แท็บเล็ตเพื่อชาร์จอุปกรณ์อื่นๆ ที่รองรับการชาร์จแบบไร้สายได้ HUAWEI nova 15 Max พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิด Max Your Fun ตอบโจทย์ผู้ใช้ที่เต็มเปี่ยมด้วยพลังและมีไลฟ์สไตล์ไม่หยุดนิ่ง โดดเด่นด้วยดีไซน์สมมาตรอันเป็นเอกลักษณ์ หน้าจอ OLED Eye Comfort แบบแบนราบขนาด 6.84 นิ้ว ความละเอียด 444ppi ความสว่างสูงสุด 1600 nits และอัตราการรีเฟรช 120Hz เพื่อการใช้งานที่ลื่นไหลและสบายตา พร้อมขอบจอบางพิเศษ จึงมอบประสบการณ์การรับชมที่เต็มตา ตัวเครื่องบางเพียง 7.98 มม.
น้ำหนัก 232 กรัม พร้อมสีสันสุดอินเทรนด์ที่มาเติมเต็มบุคลิกของคุณ นอกจากนี้ยังมีกล้อง Ultra-Clear ความละเอียด 50MP ที่มาพร้อมเซ็นเซอร์ RYYB ขนาดใหญ่ และรูรับแสง F1.9 จึงให้การถ่ายภาพคมชัด สดใส แม้ในสภาวะแสงน้อย และฟีเจอร์ AI Best Expression ที่ช่วยจับภาพรอยยิ้มและอารมณ์ที่ดีที่สุด มอบประสบการณ์อัจฉริยะที่เหนือกว่าด้วย X-Button นวัตกรรมปุ่มลัดที่ปรับแต่งได้ และรองรับ Wi-Fi 7 เพื่อการเชื่อมต่อที่รวดเร็วและเสถียร ตัวเครื่องทนทานเป็นพิเศษ ผ่านการรับรอง SGS Premium Performance Mark Drop resistance 5 ดาว และมาตรฐาน IP65 กันฝุ่นและน้ำ หมดกังวลกับการใช้งานในทุกสถานการณ์ และไม่พลาดทุกช่วงเวลาสำคัญด้วยแบตเตอรี่ HUAWEI Super Battery ความจุ 8500mAh ที่ใช้งานได้ยาวนานตลอดวัน พร้อมแบตเตอรี่แบบ Reverse Charging ที่สามารถชาร์จอุปกรณ์อื่นๆ ที่รองรับการชาร์จแบบไร้สายได้ และเทคโนโลยี Energy Booster เพื่อการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุ
