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หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และคณะผู้บริหารเดินหาเสียงที่วัดแขกและตลาดแขก เขตบางรัก

การเมือง News

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และคณะผู้บริหารเดินหาเสียงที่วัดแขกและตลาดแขก เขตบางรัก
พรรคประชาธิปัตย์บางรักหาเสียง
📆6/7/2026 3:24 AM
📰thestandardth
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หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และทีมบริหารเดินสำรวจชุมชนที่วัดแขกและตลาดแขก เพื่อตอบรับปัญหาเศรษฐกิจ ความสะอาด การจัดการซอยและคอร์รัปชัน พร้อมเสนอนโยบายสนับสนุนสตรีทฟู๊ดและการท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ

หัวหน้า พรรคประชาธิปัตย์ และคณะผู้บริหารของพรรค ได้แก่ องอาจ คล้ามไพบูลย์ (ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค) กรณ์ จาติกวณิช (หัวหน้าพรรค) สกลธี ภัททิยกุล, การดี เลียวไพโรจน์, เมฆินทร์ เอี่ยมสอาด และธนากร ลิ้มวาทะรส (รองหัวหน้าพรรค) ได้ออกเดิน หาเสียง ในเขต บางรัก โดยเริ่มต้นที่วัดแขกเพื่อไหว้สักการะพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี หลังจากนั้นคณะฯ เดินต่อสู่ตลาดแขกซอยสีลม 20 เพื่อพบปะพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่ผ่านไปมา การพูดคุยเปิดโอกาสให้ผู้คนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของชุมชน แม้ว่าบางคนจะอยู่นอกเขตเลือกตั้งของพรรค พวกเขาก็แสดงความสนใจและบอกว่าจะสนับสนุนผู้สมัครเบอร์ 5 ของพรรคในระดับหมู่บ้าน ทั้งนี้ คณะผู้บริหารได้พบกับกลุ่มผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอีกกลุ่มหนึ่งและได้จับมือทักทายกันตลอดการเดินหาเสีย.

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และคณะผู้บริหารของพรรค ได้แก่ องอาจ คล้ามไพบูลย์ (ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค) กรณ์ จาติกวณิช (หัวหน้าพรรค) สกลธี ภัททิยกุล, การดี เลียวไพโรจน์, เมฆินทร์ เอี่ยมสอาด และธนากร ลิ้มวาทะรส (รองหัวหน้าพรรค) ได้ออกเดินหาเสียงในเขตบางรักโดยเริ่มต้นที่วัดแขกเพื่อไหว้สักการะพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี หลังจากนั้นคณะฯ เดินต่อสู่ตลาดแขกซอยสีลม 20 เพื่อพบปะพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่ผ่านไปมา การพูดคุยเปิดโอกาสให้ผู้คนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของชุมชน แม้ว่าบางคนจะอยู่นอกเขตเลือกตั้งของพรรค พวกเขาก็แสดงความสนใจและบอกว่าจะสนับสนุนผู้สมัครเบอร์ 5 ของพรรคในระดับหมู่บ้าน ทั้งนี้ คณะผู้บริหารได้พบกับกลุ่มผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอีกกลุ่มหนึ่งและได้จับมือทักทายกันตลอดการเดินหาเสีย

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พรรคประชาธิปัตย์ บางรัก หาเสียง นโยบายเมือง คอร์รัปชั่น

 

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