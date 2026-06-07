หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และคณะผู้บริหารเดินหาเสียงที่วัดแขกและตลาดแขก เขตบางรัก

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และทีมบริหารเดินสำรวจชุมชนที่วัดแขกและตลาดแขก เพื่อตอบรับปัญหาเศรษฐกิจ ความสะอาด การจัดการซอยและคอร์รัปชัน พร้อมเสนอนโยบายสนับสนุนสตรีทฟู๊ดและการท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ
หัวหน้า พรรคประชาธิปัตย์ และคณะผู้บริหารของพรรค ได้แก่ องอาจ คล้ามไพบูลย์ (ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค) กรณ์ จาติกวณิช (หัวหน้าพรรค) สกลธี ภัททิยกุล, การดี เลียวไพโรจน์, เมฆินทร์ เอี่ยมสอาด และธนากร ลิ้มวาทะรส (รองหัวหน้าพรรค) ได้ออกเดิน หาเสียง ในเขต บางรัก โดยเริ่มต้นที่วัดแขกเพื่อไหว้สักการะพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี หลังจากนั้นคณะฯ เดินต่อสู่ตลาดแขกซอยสีลม 20 เพื่อพบปะพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่ผ่านไปมา การพูดคุยเปิดโอกาสให้ผู้คนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของชุมชน แม้ว่าบางคนจะอยู่นอกเขตเลือกตั้งของพรรค พวกเขาก็แสดงความสนใจและบอกว่าจะสนับสนุนผู้สมัครเบอร์ 5 ของพรรคในระดับหมู่บ้าน ทั้งนี้ คณะผู้บริหารได้พบกับกลุ่มผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอีกกลุ่มหนึ่งและได้จับมือทักทายกันตลอดการเดินหาเสีย.
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และคณะผู้บริหารของพรรค ได้แก่ องอาจ คล้ามไพบูลย์ (ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค) กรณ์ จาติกวณิช (หัวหน้าพรรค) สกลธี ภัททิยกุล, การดี เลียวไพโรจน์, เมฆินทร์ เอี่ยมสอาด และธนากร ลิ้มวาทะรส (รองหัวหน้าพรรค) ได้ออกเดินหาเสียงในเขตบางรักโดยเริ่มต้นที่วัดแขกเพื่อไหว้สักการะพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี หลังจากนั้นคณะฯ เดินต่อสู่ตลาดแขกซอยสีลม 20 เพื่อพบปะพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่ผ่านไปมา การพูดคุยเปิดโอกาสให้ผู้คนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของชุมชน แม้ว่าบางคนจะอยู่นอกเขตเลือกตั้งของพรรค พวกเขาก็แสดงความสนใจและบอกว่าจะสนับสนุนผู้สมัครเบอร์ 5 ของพรรคในระดับหมู่บ้าน ทั้งนี้ คณะผู้บริหารได้พบกับกลุ่มผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอีกกลุ่มหนึ่งและได้จับมือทักทายกันตลอดการเดินหาเสีย
พรรคประชาธิปัตย์ บางรัก หาเสียง นโยบายเมือง คอร์รัปชั่น