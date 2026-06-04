หัวหน้าพรรคเพื่อไทยชี้แจงสถานการณ์ทางการเมือง

หัวหน้าพรรคเพื่อไทยชี้แจงว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของสมการทางการเมือง ปัจจุบันพรรคเพื่อไทยมี สส. 74 เสียง ไม่สามารถผลักดันร่างของตนเองได้เพียงลำพัง ในขณะที่พรรคภูมิใจไทยมี สส. กว่า 190 เสียง ทำให้ร่างของพรรคภูมิใจไทยมีความเป็นไปได้ที่จะถูกใช้เป็นร่างหลักในการพิจารณาพรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญกับการทำงานที่หวังผลสัมฤทธิ์
หัวหน้า พรรคเพื่อไทย ชี้แจงว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของสมการทางการเมือง ปัจจุบัน พรรคเพื่อไทย มี สส. 74 เสียง ไม่สามารถผลักดันร่างของตนเองได้เพียงลำพัง ในขณะที่ พรรคภูมิใจไทย มี สส.
กว่า 190 เสียง ทำให้ร่างของพรรคภูมิใจไทยมีความเป็นไปได้ที่จะถูกใช้เป็นร่างหลักในการพิจารณาพรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญกับการทำงานที่หวังผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการมี สสร. เป็นตัวแทนยกร่างรัฐธรรมนูญให้มีความเป็นประชาธิปไตย โดยพรรคจะใช้กลไกในสภาเพื่อบรรจุแนวความคิดของพรรคเข้าไปในกระบวนการพิจารณาในภายหลังส่วนรูปแบบที่มาของ สสร.
ควรมาจากการเลือกตั้งทางอ้อมหรืออิงตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้น จุลพันธ์ระบุว่า พรรคจำเป็นต้องใช้เวลาทบทวนและหารือเพื่อให้เกิดความตกผลึก โดยยังไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้ในขณะนี้ รวมถึงการพิจารณาว่าจะต้องปรับแก้ที่มาของ สสร.
ให้สอดคล้องกับร่างของพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ ซึ่งทั้งหมดต้องผ่านการให้ความเห็นชอบจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยก่อนจุลพันธ์กล่าวในตอนท้ายว่า การแก้ไขกฎหมายหลักของประเทศไม่สามารถเริ่มต้นด้วยความขัดแย้งได้ พรรคเพื่อไทยพร้อมรับฟังทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล เพื่อแสวงหาจุดร่วมที่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ เนื่องจากหากเริ่มต้นด้วยการประจัญหน้า กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้จริ
พรรคเพื่อไทย พรรคภูมิใจไทย รัฐธรรมนูญ สภาผู้แทนราษฎร
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