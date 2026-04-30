หัวหน้าอุทยานเขาสามร้อยยอดบันทึกภาพเลียงผา สัตว์ป่าสงวนหายาก อวดโฉมบนหน้าผา สะท้อนระบบนิเวศฟื้นตัวสมบูรณ์

นายเอกฤทธิ์ ดวงมาลา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บันทึกภาพเลียงผา สัตว์ป่าสงวนหายาก ขณะอวดโฉมบนหน้าผาสูงในอุทยานฯ สะท้อนระบบนิเวศฟื้นตัวสมบูรณ์ สัตว์ป่ากลับมาใช้ชีวิตปลอดภัยไร้การรบกวน ตอกย้ำนโยบายรัฐมนตรีและอธิบดีกรมอุทยานฯ ประสบความสำเร็จ
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 นายเอกฤทธิ์ ดวงมาลา หัวหน้า อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้บันทึกภาพเหตุการณ์ที่น่าประทับใจขณะปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยพบ เลียงผา (Serow) สัตว์ป่าสงวน ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.
ศ. 2562 ปรากฏตัวอวดโฉมบนหน้าผาสูงในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด การพบเห็นสัตว์ป่าหายากชนิดนี้อย่างต่อเนื่องในหลายจุดของพื้นที่อุทยานฯ ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและระบบนิเวศที่ฟื้นตัวสมบูรณ์ นายเอกฤทธิ์ เปิดเผยว่า การที่ตนเองได้มีโอกาสบันทึกภาพเลียงผาในระยะที่มองเห็นได้ชัดเจน ไม่เพียงแต่เป็นความโชคดี แต่ยังเป็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจากการอุทิศตนของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติตามแนวทางของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในการยกระดับการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) อย่างเข้มข้น เราเดินหน้าฟื้นฟูป่า ควบคุมไฟป่า และป้องกันการลักลอบล่าสัตว์อย่างจริงจัง เพื่อให้พื้นที่แห่งนี้ยังเป็นบ้านที่ปลอดภัยของสัตว์ป่าหายากได้อีกครั้ง การที่เลียงผา ซึ่งเป็นสัตว์ที่ไวต่อการรบกวนและมักอาศัยอยู่ในที่สูงชัน ออกมาปรากฏตัวให้เห็นในพื้นที่ สะท้อนถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี แหล่งน้ำและแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ รวมถึงความปลอดภัยจากการถูกคุกคาม นายเอกฤทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ความสำเร็จนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดและอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ซึ่งมีแนวเขตป่าติดต่อกัน การบริหารจัดการพื้นที่แบบบูรณาการช่วยให้สัตว์ป่าสามารถกระจายตัวและหากินได้อย่างอิสระ ส่งผลให้ระบบนิเวศในภาพรวมเข้มแข็งขึ้น ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาในการอนุรักษ์ หากมีโอกาสพบเห็นเลียงผาหรือสัตว์ป่าอื่นๆ ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด รักษาระยะห่าง ไม่ส่งเสียงดัง และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการรบกวนวิถีชีวิตตามธรรมชาติ เพื่อรักษาความสมบูรณ์ทางชีวภาพนี้ไว้ให้ยั่งยืนสืบไป นอกจากนี้ การพบเห็นเลียงผาในครั้งนี้ยังเป็นการยืนยันถึงความสำเร็จของนโยบายการอนุรักษ์สัตว์ป่าและการฟื้นฟูระบบนิเวศของรัฐบาล ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้สัตว์ป่าหายากสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน โดยไม่ถูกคุกคามจากการลักลอบล่าสัตว์หรือการทำลายป่า การที่เลียงผาปรากฏตัวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดอย่างต่อเนื่อง ยังสะท้อนถึงความร่วมมือและความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาผืนป่าและสัตว์ป่าให้อยู่รอดอย่างยั่งยื
