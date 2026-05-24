หัวหน้าเท้งพูดเรื่อง "ระบอบสีน้ำเงิน" ถูกมองว่าเป็นการเลี่ยงบาลี เพราะนัยจริงๆ แล้ว "สีน้ำเงิน" ภูมิใจไทยนั้น มิใช่เป้าหมายที่แท้จริงทุกคำบรรยาย ภาษาฝ่ายซ้ายของ "เท้ง" พยายามทำให้กำกวม ก้ำกึ่ง ในความหมายของ "สีน้ำเงิน" แต่หากพินิจพิเคราะห์พฤติกรรมก่อนหน้า หาใช่ พรรคภูมิใจไทยไม่เพราะเมื่อ ๕ กันยายนปีที่แล้ว พรรคประชาชนยังโหวต "อนุทิน ชาญวีรกูล" เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่เลย ถ้าวันนั้นพรรคประชาชนรับรู้แล้วว่า พรรคภูมิใจไทย คือระบอบสีน้ำเงิน ก็แสดงว่ามีส่วนร่วมในการสร้างระบอบสีน้ำเงินขึ้นมาด้วย...คำอธิบายเรื่อง "ระบอบสีน้ำเงิน" ของ "เท้ง" กลับมัดคอตัวเอง "...ถึงแม้เป็น ๑๒ ปีที่เราไม่ได้เห็นภาพรถถังบนท้องถนน แต่ขบวนการยึดอำนาจไปจากมือประชาชน ยังไม่หยุดลง แต่กำลังเกิดขึ้นทุกวัน มีการดำเนินคดีเพื่อปิดปากประชาชนไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ คดี มีการล้อมปราบประชาชนที่ชุมนุมอย่างสันติอย่างน้อย ๗๔ ครั้ง และมีการยุบพรรคการเมืองสำคัญอย่างน้อย ๗ พรรค..."แล้วมันใช่ สีน้ำเงิน ภูมิใจไทยเสียที่ไหน
วันก่อน "หัวหน้าเท้ง" พูดเรื่อง "ระบอบสีน้ำเงิน" นี่เป็นการเลี่ยงบาลี เพราะนัยจริงๆ แล้ว "สีน้ำเงิน" ภูมิใจไทยนั้น มิใช่เป้าหมายที่แท้จริงทุกคำบรรยาย ภาษาฝ่ายซ้ายของ "เท้ง" พยายามทำให้กำกวม ก้ำกึ่ง ในความหมายของ "สีน้ำเงิน" แต่หากพินิจพิเคราะห์พฤติกรรมก่อนหน้า หาใช่ พรรคภูมิใจไทยไม่เพราะเมื่อ ๕ กันยายนปีที่แล้ว พรรคประชาชนยังโหวต "อนุทิน ชาญวีรกูล" เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่เลย ถ้าวันนั้นพรรคประชาชนรับรู้แล้วว่า พรรคภูมิใจไทย คือระบอบสีน้ำเงิน ก็แสดงว่ามีส่วนร่วมในการสร้างระบอบสีน้ำเงินขึ้นมาด้วย...
คำอธิบายเรื่อง "ระบอบสีน้ำเงิน" ของ "เท้ง" กลับมัดคอตัวเอง "... ถึงแม้เป็น ๑๒ ปีที่เราไม่ได้เห็นภาพรถถังบนท้องถนน แต่ขบวนการยึดอำนาจไปจากมือประชาชน ยังไม่หยุดลง แต่กำลังเกิดขึ้นทุกวัน มีการดำเนินคดีเพื่อปิดปากประชาชนไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ คดี มีการล้อมปราบประชาชนที่ชุมนุมอย่างสันติอย่างน้อย ๗๔ ครั้ง และมีการยุบพรรคการเมืองสำคัญอย่างน้อย ๗ พรรค... "แล้วมันใช่ สีน้ำเงิน ภูมิใจไทยเสียที่ไห
Politics Head Of The Junta Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color Of Thai Pride Color