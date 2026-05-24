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หัวหน้าเท้งพูดเรื่อง "ระบอบสีน้ำเงิน" ถูกมองว่าเป็นการเลี่ยงบาลี

Politics News

หัวหน้าเท้งพูดเรื่อง "ระบอบสีน้ำเงิน" ถูกมองว่าเป็นการเลี่ยงบาลี
PoliticsHead Of The JuntaColor Of Thai Pride
📆5/24/2026 5:26 PM
📰thaipost
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หัวหน้าเท้งพูดเรื่อง "ระบอบสีน้ำเงิน" ถูกมองว่าเป็นการเลี่ยงบาลี เพราะนัยจริงๆ แล้ว "สีน้ำเงิน" ภูมิใจไทยนั้น มิใช่เป้าหมายที่แท้จริงทุกคำบรรยาย ภาษาฝ่ายซ้ายของ "เท้ง" พยายามทำให้กำกวม ก้ำกึ่ง ในความหมายของ "สีน้ำเงิน" แต่หากพินิจพิเคราะห์พฤติกรรมก่อนหน้า หาใช่ พรรคภูมิใจไทยไม่เพราะเมื่อ ๕ กันยายนปีที่แล้ว พรรคประชาชนยังโหวต "อนุทิน ชาญวีรกูล" เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่เลย ถ้าวันนั้นพรรคประชาชนรับรู้แล้วว่า พรรคภูมิใจไทย คือระบอบสีน้ำเงิน ก็แสดงว่ามีส่วนร่วมในการสร้างระบอบสีน้ำเงินขึ้นมาด้วย...คำอธิบายเรื่อง "ระบอบสีน้ำเงิน" ของ "เท้ง" กลับมัดคอตัวเอง "...ถึงแม้เป็น ๑๒ ปีที่เราไม่ได้เห็นภาพรถถังบนท้องถนน แต่ขบวนการยึดอำนาจไปจากมือประชาชน ยังไม่หยุดลง แต่กำลังเกิดขึ้นทุกวัน มีการดำเนินคดีเพื่อปิดปากประชาชนไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ คดี มีการล้อมปราบประชาชนที่ชุมนุมอย่างสันติอย่างน้อย ๗๔ ครั้ง และมีการยุบพรรคการเมืองสำคัญอย่างน้อย ๗ พรรค..."แล้วมันใช่ สีน้ำเงิน ภูมิใจไทยเสียที่ไหน

วันก่อน "หัวหน้าเท้ง" พูดเรื่อง "ระบอบสีน้ำเงิน" นี่เป็นการเลี่ยงบาลี เพราะนัยจริงๆ แล้ว "สีน้ำเงิน" ภูมิใจไทยนั้น มิใช่เป้าหมายที่แท้จริงทุกคำบรรยาย ภาษาฝ่ายซ้ายของ "เท้ง" พยายามทำให้กำกวม ก้ำกึ่ง ในความหมายของ "สีน้ำเงิน" แต่หากพินิจพิเคราะห์พฤติกรรมก่อนหน้า หาใช่ พรรคภูมิใจไทยไม่เพราะเมื่อ ๕ กันยายนปีที่แล้ว พรรคประชาชนยังโหวต "อนุทิน ชาญวีรกูล" เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่เลย ถ้าวันนั้นพรรคประชาชนรับรู้แล้วว่า พรรคภูมิใจไทย คือระบอบสีน้ำเงิน ก็แสดงว่ามีส่วนร่วมในการสร้างระบอบสีน้ำเงินขึ้นมาด้วย...

คำอธิบายเรื่อง "ระบอบสีน้ำเงิน" ของ "เท้ง" กลับมัดคอตัวเอง "... ถึงแม้เป็น ๑๒ ปีที่เราไม่ได้เห็นภาพรถถังบนท้องถนน แต่ขบวนการยึดอำนาจไปจากมือประชาชน ยังไม่หยุดลง แต่กำลังเกิดขึ้นทุกวัน มีการดำเนินคดีเพื่อปิดปากประชาชนไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ คดี มีการล้อมปราบประชาชนที่ชุมนุมอย่างสันติอย่างน้อย ๗๔ ครั้ง และมีการยุบพรรคการเมืองสำคัญอย่างน้อย ๗ พรรค... "แล้วมันใช่ สีน้ำเงิน ภูมิใจไทยเสียที่ไห

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