หอการค้าไทยเตือนภัยท่องเที่ยวไทยด้อย竞争力 สูญเสียบทบาทผู้นำเอเชีย
หอการค้าไทยเผยผลสำรวจผู้ประกอบการท่องเที่ยวชี้ 59.1% มองไทยด้อยกว่าคู่แข่งในเอเชีย โดยเฉพาะเวียดนามและมาเลเซีย พร้อมประเมินนักท่องเที่ยวต่างชาติปี 2569 เหลือ 31.5 ล้านคน
หอการค้าไทย ออกคำเตือนภาวะวิกฤตความสามารถในการแข่งขันของ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ไทยอย่างรุนแรง จากการประเมินสถานการณ์ล่าสุดที่ชี้ว่าประเทศไทยกำลังสูญเสียสัดส่วนตลาดสำคัญให้กับประเทศคู่แข่งในภูมิภาคเอเชีย อย่าง เวียดนาม ที่กำลังดึงดูดนักท่องเที่ยวจากตลาดหลักอย่างรัสเซีย อินเดีย และมาเลเซียได้อย่างรวดเร็ว
แนวโน้มตัวเลขนักท่องเที่ยวและรายได้ปี 2569-2570
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินสถานการณ์นักท่องเที่ยวต่างชาติสำหรับปี 2569 ไว้ที่ประมาณ 31.5 ล้านคน ซึ่งถือว่าลดลงร้อยละ 4.5 จากปีก่อนหน้าที่มีจำนวนเกือบ 33 ล้านคน และต่ำกว่าระดับเป้าหมายที่เคยคาดการณ์ไว้ที่ 32 ถึง 34 ล้านคน สาเหตุสำคัญมาจากสงครามในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานและค่าโดยสารเครื่องบินที่สูงขึ้นAlso readพาณิชย์ เผย 10 ธุรกิจดาวรุ่งปี 2569 เทรนด์ดิจิทัล-ไลฟ์สไตล์-สุขภาพ มาแรง
แม้ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2569 จะมีโอกาสขยายตัวประมาณร้อยละ 2.2 ถึง 2.5 โดยระดับร้อยละ 2.5 มีความเป็นไปได้สูงจากแรงสนับสนุนของการลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ปัญญาประดิษฐ์ และศูนย์ข้อมูลร่วมกับการส่งออกที่ฟื้นตัว แต่ภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นกลไกสำคัญยังคงฟื้นตัวไม่ทันเป้าหมายเดิม
สำหรับปี 2570 คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะขยายตัวร้อยละ 7.9 กลับมาอยู่ที่ประมาณ 34 ล้านคน เพิ่มขึ้น 2.5 ล้านคนจากปีก่อนหน้า และสร้างรายได้ประมาณ 1.632 ล้านล้านบาท อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวนี้ยังมีความไม่แน่นอนสูง โดยประเมินกรณีเลวร้ายที่สุดอาจมีนักท่องเที่ยวเพียง 32.57 ล้านคน และกรณีดีที่สุดอาจเพิ่มเป็น 35.44 ล้านคน
นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระบุว่าประเทศไทยไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างโดดเด่นเหมือนในอดีต แม้จุดแข็งด้านการบริการและอัธยาศัยไมตรีจะยังมีอยู่ แต่ไม่เพียงพอที่จะชดเชยข้อจำกัดด้านจำนวนเที่ยวบิน ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับราคา และภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัย
มุมมองผู้ประกอบการต่อความสามารถในการแข่งขัน
ผลสำรวจความเห็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศจำนวน 368 รายโดย นางอุมากมล สุนทรสุริติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พบว่ามีถึงร้อยละ 59.1 ที่มองว่าประเทศไทยด้อยกว่าคู่แข่งในเอเชีย แม้ว่าร้อยละ 52.2 จะมองว่าความสามารถในการแข่งขันของไทยดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลา 3 ปีก่อน
ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้เช่นสงคราม มีสัดส่วนร้อยละ 48.1 ที่ผู้ประกอบการมองว่าเป็นสาเหตุให้นักท่องเที่ยวต่างชาติลดลง ขณะที่ปัจจัยภายในประเทศเช่น ข้อจำกัดด้านเที่ยวบิน วีซ่า ด่านชายแดน และความปลอดภัย มีสัดส่วนร้อยละ 25.3 และมีถึงร้อยละ 21.7 ที่ระบุว่านักท่องเที่ยวหันไปเลือกประเทศคู่แข่งแทน
เมื่อเปรียบเทียบแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวกับประเทศคู่แข่งโดยตรง ผู้ประกอบการมองว่าไทยยังเหนือกว่าเวียดนามโดยมีคะแนนสุทธิบวกร้อยละ 11.2 แต่ด้อยกว่ามาเลเซีย ร้อยละ 17.3 อินโดนีเซีย ร้อยละ 18.6 สิงคโปร์ ร้อยละ 51.7 เกาหลีใต้ ร้อยละ 56.1 จีน ร้อยละ 58.3 และญี่ปุ่น ร้อยละ 78
จุดอ่อนสำคัญที่ผู้ประกอบการระบุ ได้แก่ ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับราคาสัดส่วนร้อยละ 49.2 ภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยร้อยละ 47.6 การบังคับใช้กฎหมายและปัญหานอมินีร้อยละ 47.6 และจำนวนเที่ยวบินและที่นั่งโดยสารร้อยละ 37.8 ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่ภาคธุรกิจและรัฐบาลต้องร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
ความท้าทายและแนวโน้มอนาคตอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สำหรับแนวโน้มจำนวนนักท่องเที่ยวในปี 2570 ผู้ประกอบการร้อยละ 50.5 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวประมาณ 33 ถึง 34.9 ล้านคน ขณะที่ร้อยละ 34.5 ประเมินว่าอาจมีนักท่องเที่ยวต่ำ กว่า 33 ล้านคน และมีเพียงร้อยละ 15.1 เท่านั้นที่มองว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะอยู่ที่ 35 ล้านคนขึ้นไป
Regarding การฟื้นตัวสู่ระดับ 40 ล้านคน ซึ่งเคยเป็นตัวเลขก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความเห็นว่าเป็นกระบวนการที่ยาวนาน โดยร้อยละ 10.6 เชื่อว่าจะเกิดขึ้นภายในปี 2572 ร้อยละ 32.2 คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปี 2574 ถึง 2575 และร้อยละ 30.4 มองว่าอาจเกิดขึ้นหลังปี 2575
ที่น่ากังวลคือ ร้อยละ 9.1 ของผู้ประกอบการมองว่าไทยอาจไม่กลับไปสู่ระดับ 40 ล้านคนได้อีกเลย ในขณะที่ร้อยละ 65.2 ของผู้ประกอบการคาดว่ารายได้ธุรกิจท่องเที่ยวในปี 2570 จะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2569 แต่กลุ่มผู้ประกอบการที่พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณร้อยละ 20 ยังคงมีความกังวลใจต่อสถานการณ์
สถานการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากภาวะเศรษฐกิจโลกเพียงอย่างเดียว แต่ยังเกี่ยวข้องกับความสามารถในการดึงดูดนักท่องเที่ยวของไทยที่ต้องแข่งขันกับญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ ซึ่งทั้งหมดมีแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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