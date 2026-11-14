หอการค้าไทยยื่นสมุดปกขาว 6 แผน พลิกเศรษฐกิจไทยโตเกิน 3%
หอการค้าไทยเสนอ 6 นโยบายต่อรัฐบาลแก้ปัญหาราคายางพาราและโครงสร้างเศรษฐกิจ เพื่อเร่งการเติบโตให้เกิน 3% ต่อปีและเพิ่มสัดส่วนการลงทุนต่อ GDP ให้ได้ 30%
นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการ หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำเสนอ "สมุดปกขาว หอการค้าไทย ปี 2569" ต่อรัฐบาลอย่างเป็นทางการ เพื่อเรียกร้องการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการแก้ไขอุปสรรคเชิงโครงสร้างและเร่งเครื่องการเติบโตของประเทศไทย
การส่งมอบเอกสารสำคัญนี้เกิดขึ้นในช่วงงานสัมมนาหอการค้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 ถึง 14 พฤศจิกายน 2569 ณ จังหวัดเชียงราย โดยมี นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือจากนายกรัฐมนตรี เพื่อสะท้อนแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะสั้นควบคู่กับการปรับโครงสร้างพื้นฐานสำหรับระยะยาวAlso readสหรัฐฯ เสี่ยงแบกหนี้สาธารณะ สูงสุดประวัติการณ์ แตะ 156% ในปี 2598 ของ GDP แนวโน้มขาดดุลยาว 30 ปี
ภาวะเศรษฐกิจไทยและความท้าทายเชิงโครงสร้าง
เศรษฐกิจประเทศไทยกำลังเผชิญกับสภาวะหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญ โดยประเมินว่าในปี 2569 เศรษฐกิจจะขยายตัวเพียงร้อยละ 2.4 ถึง 2.6 เท่านั้น ขณะที่ศักยภาพการเติบโตระยะยาวมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากปัญหาเชิงโครงสร้างหลายประการ
ประเด็นปัญหาหลักที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน ได้แก่ สังคมผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง และผลผลิตภาคการผลิตที่ขยายตัวอย่างช้าลง ทำให้ภาคเอกชนจำเป็นต้องเร่งผลักดันให้เกิดการลงทุนจริงและเชื่อมโยงผลประโยชน์สู่ผู้ประกอบการไทยอย่างยั่งยืน
6 แผนนโยบายหลักเพื่อการเติบโตเกิน 3% ต่อปี
สมุดปกขาวฉบับนี้มุ่งเสนอแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจผ่าน 6 ประเด็นนโยบายสำคัญ เพื่อเป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี และเพิ่มสัดส่วนการลงทุนให้สูงถึงร้อยละ 30 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)
ประการแรกคือข้อเสนอเร่งด่วน 3 ประการเพื่อลดต้นทุน ฟื้นฟูเศรษฐกิจ และกระจายการเติบโต โดยเน้นการลดต้นทุนเชิงระบบ ปรับปรุงกฎหมายและขั้นตอนการอนุมัติอนุญาตที่เป็นอุปสรรค ต่อนักธุรกิจ พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโดยการลดภาระต้นทุนพลังงาน โลจิสติกส์ และการเงิน ตลอดจนแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน
ประการที่สองคือการขับเคลื่อน 7 Reinvent Thailand เพื่อสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ ยกระดับ 7 กลุ่มธุรกิจศักยภาพ ได้แก่ เกษตรและแปรรูปอาหาร ยานยนต์ สุขภาพและเวลเนส การค้าปลีกและการค้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันการเงิน
การปฏิรูปภาคเกษตรและการค้าระหว่างประเทศ
ข้อเสนอที่สามมุ่งยกระดับภาคเกษตรและอาหารไทยจากฐานการผลิตสู่ฐานมูลค่าเพิ่ม ด้วยการปฏิรูปภาคเกษตรทั้งระบบเพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และยกระดับรายได้เกษตรกร โดยเฉพาะสินค้าสำคัญอย่างข้าวหอมมะลิ น้ำนม กุ้ง และอาหารสัตว์ พร้อมส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่และปลดล็อกข้อจำกัดด้านพื้นที่ลงทุน
ประการที่ห้าเน้นเร่งขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศเพื่อเปิดตลาดใหม่และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจผ่านแนวทาง Team Thailand+ โดยผลักดันความร่วมมือภายใต้กรอบยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่ ความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทย-สหรัฐฯ (ART) ความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป (FTA ไทย-EU) และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทย-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (CEPA ไทย-UAE)
มาตรการลดคอร์รัปชันและการพัฒนาภูมิภาค
ประการที่สี่คือมาตรการ Zero Corruption เพื่อยกระดับความโปร่งใสและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุน โดยขับเคลื่อนการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบควบคู่กับการปฏิรูประบบราชการ การอนุมัติอนุญาต และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รวมถึงส่งเสริม Digital Government และมาตรฐานธรรมาภิบาลตามแนวทางของ OECD
ประการสุดท้ายคือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 5 ภาค โดยมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ผ่านเครือข่ายหอการค้าทั่วประเทศ เพื่อยกระดับสินค้าและบริการตามศักยภาพของแต่ละภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ำ และกระจายประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจสู่ชุมชนรากหญ้าอย่างสมดุลและยั่งยืน
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