Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

หอการค้าไทยผลักดันนวัตกรรมและโครงการหุ่นยนต์ AI เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและสนับสนุน SMEs

Economy News

หอการค้าไทยผลักดันนวัตกรรมและโครงการหุ่นยนต์ AI เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและสนับสนุน SMEs
นวัตกรรมAISmes
📆6/13/2026 7:34 AM
📰Thansettakij
101 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 61% · Publisher: 63%

หอการค้าไทยและกระทรวงอุตสาหกรรมหารือแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมไทยผ่านเทคโนโลยี AI, โครงการ Thailand Humanoid Initiative 2030, การปรับปรุงกฎระเบียบและการสนับสนุน SMEs ด้วยข้อมูลฐานข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

การผลักดัน เทคโนโลยี และ นวัตกรรม เป็นหัวใจสำคัญของแนวทางการพัฒนา อุตสาหกรรม ไทยในปี 2569‑2570 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2569 ดร.

พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้พานคณะกรรมการของหอการค้าไทยเข้าพบกับนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง เพื่อหารือแนวทางการเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ การประชุมครั้งนี้เป็นการรวมตัวของภาคส่วนสำคัญหลายฝ่าย รวมถึงการนำเสนอข้อเสนอเร่งด่วนต่อรัฐบาลจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจ การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค 5 แห่งของไทย ทั้งนี้ ภาคเอกชนได้สรุปแนวทางสำคัญ 7 ด้านเพื่อสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืน แนวทางที่เสนอครอบคลุมการปลดล็อกกฎระเบียบและยกระดับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (Ease of Doing Business) การส่งเสริมเทคโนโลยีนวัตกรรมและอุตสาหกรรมอัจฉริยะ เช่น โครงการ Thailand Humanoid Initiative 2030 ที่มุ่งพัฒนาหุ่นทรงมนุษย์และระบบ AI เพื่อเร่งสร้างฐานผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง นอกจากนี้ยังมีการผลักดันพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมสีเขียว การปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศจากสินค้าทุ่มตลาดและสินค้าด้อยมาตรฐาน การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าไทย การดึงดูดการลงทุนและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการดูแลผลกระทบเฉพาะอุตสาหกรรมและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ ทั้งนี้ นายวราวุธ เน้นย้ำว่าการตอบสนองต่อความท้าทายจากภูมิรัฐศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเป็นกุญแจสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทยในอนาคต ในส่วนของปัญหา SMEs ภาครัฐได้รับการสังเกตว่าขาดคำนิยามที่ชัดเจนในการกำหนดมาตรการสนับสนุน ทำให้ข้อมูลของ SMEs กระจัดกระจายอยู่ในหลายหน่วยงาน ความซ้ำซ้อนและข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันทำให้การออกนโยบายและการจัดสรรแหล่งเงินทุนไม่ตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการ จึงมีคำแนะนำให้กระทรวงอุตสาหกรรมเพิ่มบทบาทในการสนับสนุนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพแต่ยังไม่ได้รับสิทธิประโยชน์การลงทุนตามประเภทอุตสาหกรรม การรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูล SMEs ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันจะช่วยให้การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงจุดมากยิ่งขึ้น การดำเนินการดังกล่าวคาดว่าจะเร่งการเจริญเติบโตของภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และขยายโอกาสทางการค้าให้กับสินค้าท้องถิ่นในตลาดโลกได้อย่างยั่งยื

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Thansettakij /  🏆 23. in TH

นวัตกรรม AI Smes อุตสาหกรรม เทคโนโลยี

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ทรูเปลี่ยนกลยุทธ์ตลาดเน็ตบ้านสู่ AI Home ผ่าน TrueXทรูเปลี่ยนกลยุทธ์ตลาดเน็ตบ้านสู่ AI Home ผ่าน TrueXทรูออนไลน์เปลี่ยนกลยุทธ์ตลาดเน็ตบ้านจากการแข่งขันด้านความเร็วและราคา ไปสู่การเป็นผู้ให้บริการ "AI Home" ผ่านแพลตฟอร์ม TrueX ที่มีผู้ช่วยอัจฉริยะสั่งการด้วยเสียงภาษาไทย ทรูขยายธุรกิจสู่ตลาดเวียดนาม โดยร่วมมือกับ 3 พันธมิตรยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอุปกรณ์ AI Home สำหรับผู้บริโภคในเวียดนามโดยเฉพาะ สำหรับกลุ่มธุรกิจองค์กร ทรูจับมือกับ T3 Technology พัฒนาโซลูชันกล้อง AI บนคลาวด์ (AIoT) โดยนำร่องในธุรกิจค้าปลีกและสามารถคืนทุนให้ผู้ประกอบการได้ภายใน 90 วัน
Read more »

Synology เปิดตัว Private AI: การประมวลผล AI ภายในองค์กรเพื่อรักษาอธิปไตยของข้อมูลSynology เปิดตัว Private AI: การประมวลผล AI ภายในองค์กรเพื่อรักษาอธิปไตยของข้อมูลSynology ได้เปิดตัว Private AI ในงาน COMPUTEX 2026 ซึ่งเน้นการประมวลผล AI ภายในองค์กรเพื่อรักษาอธิปไตยของข้อมูล (Digital Sovereignty) โดยอัปเกรดระบบปฏิบัติการ DiskStation Manager (DSM) เจเนอเรชันใหม่ ให้รองรับการวิเคราะห์ข้อมูลและค้นหาด้วย AI แบบ Local พร้อมเพิ่ม Cluster Manager ช่วยผู้ดูแลระบบจัดการทรัพยากรไอทีจำนวนมากได้จากศูนย์กลางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
Read more »

TH-AI Passport Forum เปิดรับฟังความเห็นสาธารณะ เดินหน้ายกระดับทักษะ AI คนไทย พร้อมเปิดสิทธิ์ใช้งาน AI Pro/Premium 30 โมเดลจาก 14 ค่ายTH-AI Passport Forum เปิดรับฟังความเห็นสาธารณะ เดินหน้ายกระดับทักษะ AI คนไทย พร้อมเปิดสิทธิ์ใช้งาน AI Pro/Premium 30 โมเดลจาก 14 ค่ายTH-AI Passport Forum เปิดเวทีรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยเชิญภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และผู้สนใจ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อเสนอแนะ เพื่อให้โครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศ พร้อมชี้เป้าหมายของโครงการคือการยกระดับทักษะ AI ของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มคนทั่วไปที่อาจยังไม่มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยี AI มาก่อน เพื่อเตรียมความพร้อมของคนไทยสำหรับโลกการทำงานในอนาคตความสำเร็จของโครงการไม่ใช่การแจกสิทธิ์ให้ครบ 5 ล้านคนแล้วจบ แต่คือการทำให้คนไทยทุกกลุ่ม อาทิ นักเรียน นักศึกษา พนักงานออฟฟิศ ข้าราชการผู้ประกอบการ SME ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึง เรียนรู้ และใช้ AI เป็น เพื่อให้คนไทยทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงทักษะใหม่ที่กำลังกลายเป็นพื้นฐานของการเรียน การทำงาน และการประกอบอาชีพในอนาคต เพราะ AI กำลังกลายเป็นทักษะพื้นฐานของโลกยุคใหม่ ด้านผู้แทนจากกลุ่มบริษัทคู่สัญญา ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และพันธมิตรในคอนซอร์เตียม ชี้แจงว่าโครงการไม่ได้ออกแบบมาเพื่อแจกเครื่องมือเพียงอย่างเดียว แต่เชื่อมการเข้าถึง AI เข้ากับระบบการเรียนรู้ ภายใต้แนวคิด Learn to Earn โดยผู้ใช้งานจะต้องเรียนรู้และพัฒนาทักษะเพื่อปลดล็อกสิทธิ์การใช้งาน AI ในระดับที่สูงขึ้น
Read more »

EDTH ดึง AI Transformation ผสานคลื่นเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์EDTH ดึง AI Transformation ผสานคลื่นเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์EDTH เดินหน้าขับเคลื่อน AI Transformation เครือสหพัฒน์ เตรียมยกระดับองค์กรสู่ยุค AI ภายใน 999 วัน
Read more »

AIS โชว์โซลูชัน AIoT ในงาน Global Telecom AIoT Summit 2026 ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะAIS โชว์โซลูชัน AIoT ในงาน Global Telecom AIoT Summit 2026 ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะAIS นำเสนอโซลูชัน IoT และนวัตกรรมดิจิทัลในงาน Global Telecom AIoT Summit 2026 มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ AI และ IoT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและขับเคลื่อนภาคธุรกิจไทยสู่ AI Economy
Read more »

วิพากษ์โครงการ TH-AI Passport กับความท้าทายด้านความคุ้มค่าและยุทธศาสตร์ AI ชาติวิพากษ์โครงการ TH-AI Passport กับความท้าทายด้านความคุ้มค่าและยุทธศาสตร์ AI ชาติเจาะลึกข้อถกเถียงเรื่องงบประมาณและความโปร่งใสของโครงการ TH-AI Passport พร้อมข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญในการปรับปรุงสัญญาและการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี AI ปัจจุบัน
Read more »



Render Time: 2026-06-13 10:34:45