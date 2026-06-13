หอการค้าไทยผลักดันนวัตกรรมและโครงการหุ่นยนต์ AI เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและสนับสนุน SMEs

หอการค้าไทยและกระทรวงอุตสาหกรรมหารือแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมไทยผ่านเทคโนโลยี AI, โครงการ Thailand Humanoid Initiative 2030, การปรับปรุงกฎระเบียบและการสนับสนุน SMEs ด้วยข้อมูลฐานข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
การผลักดัน เทคโนโลยี และ นวัตกรรม เป็นหัวใจสำคัญของแนวทางการพัฒนา อุตสาหกรรม ไทยในปี 2569‑2570 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2569 ดร.
พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้พานคณะกรรมการของหอการค้าไทยเข้าพบกับนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง เพื่อหารือแนวทางการเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ การประชุมครั้งนี้เป็นการรวมตัวของภาคส่วนสำคัญหลายฝ่าย รวมถึงการนำเสนอข้อเสนอเร่งด่วนต่อรัฐบาลจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจ การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค 5 แห่งของไทย ทั้งนี้ ภาคเอกชนได้สรุปแนวทางสำคัญ 7 ด้านเพื่อสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืน แนวทางที่เสนอครอบคลุมการปลดล็อกกฎระเบียบและยกระดับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (Ease of Doing Business) การส่งเสริมเทคโนโลยีนวัตกรรมและอุตสาหกรรมอัจฉริยะ เช่น โครงการ Thailand Humanoid Initiative 2030 ที่มุ่งพัฒนาหุ่นทรงมนุษย์และระบบ AI เพื่อเร่งสร้างฐานผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง นอกจากนี้ยังมีการผลักดันพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมสีเขียว การปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศจากสินค้าทุ่มตลาดและสินค้าด้อยมาตรฐาน การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าไทย การดึงดูดการลงทุนและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการดูแลผลกระทบเฉพาะอุตสาหกรรมและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ ทั้งนี้ นายวราวุธ เน้นย้ำว่าการตอบสนองต่อความท้าทายจากภูมิรัฐศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเป็นกุญแจสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทยในอนาคต ในส่วนของปัญหา SMEs ภาครัฐได้รับการสังเกตว่าขาดคำนิยามที่ชัดเจนในการกำหนดมาตรการสนับสนุน ทำให้ข้อมูลของ SMEs กระจัดกระจายอยู่ในหลายหน่วยงาน ความซ้ำซ้อนและข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันทำให้การออกนโยบายและการจัดสรรแหล่งเงินทุนไม่ตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการ จึงมีคำแนะนำให้กระทรวงอุตสาหกรรมเพิ่มบทบาทในการสนับสนุนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพแต่ยังไม่ได้รับสิทธิประโยชน์การลงทุนตามประเภทอุตสาหกรรม การรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูล SMEs ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันจะช่วยให้การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงจุดมากยิ่งขึ้น การดำเนินการดังกล่าวคาดว่าจะเร่งการเจริญเติบโตของภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และขยายโอกาสทางการค้าให้กับสินค้าท้องถิ่นในตลาดโลกได้อย่างยั่งยื
นวัตกรรม AI Smes อุตสาหกรรม เทคโนโลยี
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