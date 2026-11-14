หอการค้าไทยเสนอ 5 แนวทางยกระดับเศรษฐกิจไทย-จีน
หอการค้าไทยเสนอ 5 ข้อต่อนำรัฐบาลไทย-จีน รวมสร้างศูนย์ลงทุน เพิ่มช่องทาง SMEs ข้ามแดน และเร่งเชื่อมโยงรถไฟลาว-จีน เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจ
หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนำเสนอ 5 แนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่อผู้นำรัฐบาลไทยและ จีน อย่างเป็นทางการ เพื่อขยายฐานการลงทุนและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน หลังจากร่วมการประชุมโต๊ะกลมภาคธุรกิจไทย- จีน (Thailand-China Business Roundtable) ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร โดย ดร.พจน์ อารัมภีร นนท์ ประธานกรรมการ หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ระบุว่าการนำเสนอครั้งนี้มุ่งเปลี่ยนสถานะคู่ค้าไปสู่หุ้นส่วนการลงทุนที่มีผลเป็นรูปธรรม
สร้างศูนย์ประสานงานการลงทุนไทย-จีน
ข้อเสนอแรกคือการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการลงทุนไทย-จีน (Thailand-China Investment Coordination Center) เพื่อเป็นกลไกกลางเชื่อมต่อให้นักลงทุนและธุรกิจทั้งสองประเทศได้จับคู่ธุรกิจ ศูนย์แห่งนี้จะสนับสนุนการค้นพบพันธมิตรทางธุรกิจที่เหมาะสม ช่วยระบุข้อมูลพื้นที่ลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทยสามารถเข้าถึงตลาดและขยายการลงทุนในประเทศจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หอการค้าไทย หอการค้าไทย-จีน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จะร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกนี้ โดยมองว่าความสำเร็จของบริษัทไทยหลายแห่งในจีน เช่น เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) กลุ่ม TCP กลุ่มบ้านปู และกลุ่มบริษัทชอเฮง เป็นตัวอย่างที่สะท้อนศักยภาพของธุรกิจไทยในการเติบโตในตลาดจีนได้จริงAlso read'สุพันธุ์' ปัดแจกเงินแข่ง 'เพื่อไทย' ยันชู 'แก้หนี้-เติมทุน' ตั้งแต่อยู่สภาอุตสาหกรรม
อำนวยความสะดวกทางการค้าและเข้าสู่ตลาดจีน
ข้อเสนอที่สองเน้นการเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกทางการค้าและการเข้าสู่ตลาดจีนผ่านการประสานงานกลางกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีน เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎระเบียบการนำเข้า มาตรฐานสินค้า และเงื่อนไขการเข้าสู่ตลาด ซึ่งจะช่วยลดอุปสรรคทางการค้าได้อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ภาคเอกชนทั้งสองประเทศยังได้ร่วมมือจัดงาน Thailand-China Cooperation Expo ในปี พ.ศ. 2568 และ พ.ศ. 2569 ครอบคลุมกิจกรรมการค้า การจับคู่ธุรกิจ การศึกษา และการจ้างงาน เพื่อต่อยอดความร่วมมือให้เกิดผลในเชิงพาณิชย์มากขึ้นและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ที่ต้องการขยายตลาดไปยังจีน
เร่งพัฒนาโลจิสติกส์และรถไฟลาว-จีน
ข้อเสนอที่สามมุ่งเร่งพัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์และเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานไทย-จีน โดยสนับสนุนการพัฒนาโครงข่ายขนส่งทั้งทางบกและทางเรือ โดยเฉพาะเส้นทางรถไฟไทย-ลาว-จีน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง ลดต้นทุนโลจิสติกส์ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในภูมิภาค พร้อมกันนี้ หอการค้าไทยเสนอให้รัฐบาลทั้งสองประเทศเร่งผลักดันการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการและตรวจปล่อยสินค้าข้ามพรมแดน รวมถึงพิจารณาแนวทาง Single Inspection เพื่อลดขั้นตอนการตรวจสินค้าที่ซับซ้อนและเพิ่มคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างไทยกับจีน ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการลดต้นทุนและเร่งวงจรการค้าระหว่างสองประเทศให้รวดเร็วขึ้น
ขยายความร่วมมือเกษตรอาหารและท่องเที่ยว
ข้อเสนอที่สี่เป็นการขยายความร่วมมือด้านเกษตร อาหาร และความมั่นคงทางอาหาร โดยเชิญชวนภาคธุรกิจจีนร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการไทยในภาคเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน เพื่อเพิ่มผลผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารไทย ส่วนข้อเสนอที่ห้าคือการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางระหว่างสองประเทศ โดยเสนอให้ไทยและจีนร่วมมืออำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง ยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เนื่องจากภาคการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับธุรกิจบริการ โรงแรม ร้านอาหาร และชุมชนจำนวนมาก ซึ่งจะช่วยกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจในวงกว้างอย่างยั่งยืน
สานต่อจากผู้นำธุรกิจไทย-จีน
การนำเสนอล่าสุดนี้เป็นการต่อยอดจากการประชุมผู้นำธุรกิจไทย-จีน (Thailand-China Business Leaders Exchange) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ที่ภาคเอกชนทั้งสองประเทศแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการขยายตลาดและการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานก่อนเข้าสู่เวทีรัฐบาลการประชุมโต๊ะกลมภาคธุรกิจไทย-จีนมีผู้แทนระดับสูงจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม เช่น นายณรงศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน จากฝั่งไทย และผู้แทนจากภาคธุรกิจและสถาบันการเงินจีนอย่าง Bank of China จากฝั่งจีน หอการค้าไทยมุ่งหวังให้ความร่วมมือระหว่างสองประเทศก้าวไกลกว่าการซื้อขายสินค้า เป็นการพัฒนาการลงทุนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สร้างโอกาสให้ SMEs เติบโตไปด้วยกัน พร้อมผลักดันข้อเสนอทั้ง 5 ด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลไทยและสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย
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