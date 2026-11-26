หอการค้าไทยเปิด 2 สถาบันใหม่ AI และ Smart Farming ดันผลิตภาพ SMEs และเกษตรมูลค่าสูง
หอการค้าไทยร่วมกับ ม.หอการค้าไทย เปิดตัวสถาบัน AI² และ Smart Farming เพื่อแก้ปัญหาการผลิตและยกระดับภาคเกษตร ด้วยนโยบาย Reskill แรงงานไทยและใช้เทคโนโลยี AI จริง
หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวสำคัญในหัวข้อ "2 สถาบันแห่งอนาคต 2 โจทย์เพื่อประเทศ" ณ ห้อง Event Lab มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 เพื่อประกาศเปิดตัวสองสถาบันยุทธศาสตร์ ได้แก่ สถาบันปัญญาประดิษฐ์ AI² (AI Square) และสถาบัน Smart Farming ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขโจทย์ใหญ่ของภาคธุรกิจและภาคเกษตรไทยโดยตรง
ยกระดับผลิตภาพ SMEs ด้วย AI ใช้งานจริง
สถาบันปัญญาประดิษฐ์ AI² จัดตั้งขึ้นเพื่อเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Productivity) ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างเป็นรูปผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโซลูชันที่แก้ปัญหาอุตสาหกรรมไทยได้จริงภายใต้แนวคิด "AI That Works. Solutions That Matter." เพื่อให้องค์กรสามารถใช้ AI ช่วยสร้างผลิตภัณฑ์ บริการใหม่ และเพิ่มรายได้โดยไม่พึ่งพาเทคโนโลยีขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียวAlso readฝันฮับ AI อาเซียนเจอทางตัน? สหรัฐฯ ปิดทางลัดจีนแอบใช้ชิป ทุนแสนล้านดอลล์เสี่ยงชะงัก
ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระบุว่า หอการค้าไทยได้ขับเคลื่อนนโยบาย "Unlocking New Growth: ศักยภาพใหม่แห่งการเติบโต" โดยปรับโครงสร้างการดำเนินงานจาก 3 เสาหลักเป็น 5 เสาหลัก โดยเพิ่มเสาหลักด้าน AI, Robotics, Digital Technology & Innovation เข้ามาเพื่อเป็นปัจจัยกำหนดขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในยุคปัจจุบัน
รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ประธานจัดตั้งสถาบันปัญญาประดิษฐ์ AI² มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยไม่จำเป็นต้องแข่งขันกับมหาอำนาจในการสร้าง AI ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด แต่ควรเลือกสนามที่ไทยเชี่ยวชาญ เช่น เกษตรและอาหาร การท่องเที่ยว การแพทย์ การผลิต และโลจิสติกส์ โดยนำ AI มาเพิ่มความสามารถของคนมากกว่าการแทนที่คน พร้อมเสนอแนวคิด "Rent Intelligence, Keep Your Contents" เพื่อให้องค์กรสามารถใช้ AI จากทั่วโลกได้แต่ต้องรักษาข้อมูลและองค์ความรู้ไว้กับประเทศไทย
สถาบันนี้ยังมีองค์กรพันธมิตรด้านเทคโนโลยีระดับโลก ได้แก่ ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ (Hewlett Packard Enterprise) และ NVIDIA ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองบนเวทีเสวนาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี AI ที่เหมาะสมกับขนาดและความต้องการของธุรกิจไทยอย่างแท้จริง
เปลี่ยนภาคเกษตรสู่ฐานมูลค่าเพิ่มด้วย Smart Farming
สถาบัน Smart Farming ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลักดันให้ภาคเกษตรและอาหารไทยยกระดับจากฐานการผลิตสู่ฐานมูลค่าเพิ่ม ตามข้อเสนอเชิงนโยบายในสมุดปกขาวหอการค้าไทย ปี 2569 ที่เสนอต่อรัฐบาล โดยมุ่งเน้นการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มผลิตภาพและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกรทั่วประเทศซึ่งมีจำนวนกว่า 30 ล้านคน
ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ระบุว่า ภาคเกษตรและอาหารเป็นจุดแข็งที่สำคัญของประเทศไทยและเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของเกษตรกรและครอบครัวจำนวนมาก หอการค้าไทยจึงต้องการสร้าง Young Smart Farmer ให้คนรุ่นใหม่เห็นว่าการทำเกษตรเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้และมีโอกาสเติบโต โดยสถาบันนี้จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ พื้นที่พัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ และแพลตฟอร์มในการ Reskill และ Upskill เกษตรกรให้ทันต่อเทคโนโลยี
หอการค้าไทยพร้อมนำเครือข่ายธุรกิจทั่วประเทศและองค์กรพันธมิตรที่เชี่ยวชาญด้านการเกษตรและเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน เพื่อให้การองค์ความรู้และเทคโนโลยีนี้นำไปใช้ปฏิบัติได้จริง ช่วยเพิ่มผลิตภาพให้ผู้ประกอบการ ยกระดับรายได้เกษตรกร และพัฒนาศักยภาพของคนไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปลี่ยนผ่านสู่ AI-First
รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ความท้าทายของประเทศไทยในปัจจุบันไม่ใช่การเข้าถึงเทคโนโลยี AI แต่คือการนำ AI ไปใช้ให้เกิดผลจริงในทางปฏิบัติ เนื่องจากประเทศยังขาดบุคลากรที่เข้าใจทั้งเทคโนโลยีและโจทย์ทางธุรกิจ รวมถึงขาดวิธีนำ AI ไปใช้ที่สามารถวัดผลได้ โดยเฉพาะในภาค SMEs และภาคเกษตร ซึ่งสถาบันทั้งสองแห่งจึงเกิดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงการสร้างคน การทำงานกับผู้ประกอบการ และการพัฒนาคำตอบที่ใช้ได้จริงไว้ด้วยกัน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประกาศตัวเป็น AI-First University มาเป็นระยะเวลา 2 ปีแล้ว โดยเปลี่ยนสถานะจาก Generative AI University มาสู่การเป็น Agentic AI University ที่มีผู้ช่วยอัจฉริยะ JAR-VIS คอยช่วยเหลือคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร พร้อมทั้งมีการสร้างกลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่เรียกว่า AI Master และ AI Champion เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ทีมงาน AI-RAID ของมหาวิทยาลัยได้พัฒนาแอปพลิเคชันที่ช่วยบริหารจัดการทั้งการสอนและการบริหารงาน ซึ่งช่วยลดเวลาการทำงานประจำจากที่ใช้เวลาเป็นเดือน เหลือเพียงไม่กี่วัน รวมถึงให้คำปรึกษาและนำเทคโนโลยี AI ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาเองไปช่วยภาคธุรกิจอีกด้วย
รศ.ดร.ธนวรรธน์ ยังเน้นย้ำว่าการศึกษาไทยจำเป็นต้องปรับตัวให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว เพราะทักษะที่ตลาดต้องการเปลี่ยนเร็วกว่ารอบการปรับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย หากมหาวิทยาลัยยังคงผลิตบัณฑิตตามสิ่งที่เคยสอนเดิม ผู้ประกอบการจะต้องฝึกคนใหม่เอง และประเทศจะเสียโอกาสในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
สถาบันทั้งสองนี้มีน้ำหนักเท่ากันและเริ่มจากโจทย์จริงของภาคธุรกิจและภาคเกษตร โดยมุ่งหวังให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในยุคดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และควบคุมข้อมูลของตนเองได้ ขณะที่ภาคเกษตรสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการได้อย่างยั่งยืนภายใต้การสนับสนุนของเครือข่ายพันธมิตรทั่วประเทศ
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