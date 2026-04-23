หวานละมุน! ญาญ่า เผยโมเมนต์สุดประทับใจในงานแต่ง ณเดชน์ ชื่นมื่นสะใภ้อีสาน

ญาญ่า อุรัสยา เผยความรู้สึกสุดฟินกับงานแต่งสุดอลังการของตนเองและ ณเดชน์ คูกิมิยะ ที่ขอนแก่น พร้อมเปิดเผยโมเมนต์หวานๆ และความตั้งใจที่จะรักษาวัฒนธรรมอีสานไว้
งานวิวาห์อันแสนสุขของคู่รักพระเอกนางเอก “ ณเดชน์ คูกิมิยะ ” และ “ ญาญ่า อุรัสยา ” ที่เพิ่งผ่านพ้นไป ณ จังหวัด ขอนแก่น ได้สร้างความประทับใจและความอบอุ่นแก่ผู้ร่วมงานและแฟนคลับทั่วประเทศเป็นอย่างมาก บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความรัก ความสุข และกลิ่นอายของวัฒนธรรม อีสาน ดั้งเดิมที่ทั้งคู่ตั้งใจนำเสนอให้ทุกคนได้สัมผัส ล่าสุดได้พบกับ “ ญาญ่า อุรัสยา ” เจ้าตัวได้เปิดเผยถึงความรู้สึกและความทรงจำอันน่าประทับใจในวันสำคัญดังกล่าว โดยบรรยายว่าทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วราวกับความฝัน เมื่อรู้สึกตัวอีกครั้งก็พบว่าตนเองและ “ณเดชน์” ถูกผูกสายสิญจน์ท่ามกลางความรักและคำอวยพรจากทุกคนรอบกาย เป็นวันที่เต็มไปด้วยความฟูลฟีลและน้ำตาแห่งความสุขที่ไหลรินออกมาอย่างไม่รู้จบ “ญาญ่า” เล่าว่า “พี่ณเดชน์” แฮปปี้มากๆ ที่ งานแต่ง ออกมาได้ตามที่ทั้งคู่ได้วาดฝันไว้ตั้งแต่แรก โดยทั้งคู่ตั้งใจที่จะจัดงานให้สะท้อนถึงวัฒนธรรม อีสาน อันเป็นที่รักและภาคภูมิใจของทั้งสองคน “ญาญ่า” เองก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นสะใภ้ อีสาน และสะใภ้ ขอนแก่น เธอชื่นชมในความมหัศจรรย์และความสวยงามของวัฒนธรรม อีสาน รวมถึงอาหารรสชาติจัดจ้านที่ถูกใจเธอเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ “ญาญ่า” ยังได้เปิดเผยโมเมนต์สุดประทับใจเมื่อ “ณเดชน์” เดินมาหาเธอและบอกว่าจะดูแลเธอตลอดไป ซึ่งเป็นคำพูดที่ “ณเดชน์” ไม่เคยพูดมาก่อน ทำให้ “ญาญ่า” รู้สึกซาบซึ้งและมั่นใจในความรักของทั้งคู่มากยิ่งขึ้น เธอเผยว่าถึงแม้จะรู้ดีว่า “ณเดชน์” พร้อมที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเธอ แต่การได้ยินคำพูดนี้จากปากของเขาก็ทำให้เธอรู้สึกตื้นตันและน้ำตาไหลออกมาเล็กน้อย อีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าสนใจคือ “คาถาบูชาเมีย” ที่ “ณเดชน์” ได้ท่องให้ “ญาญ่า” ฟัง ซึ่งเป็นคาถาที่เพื่อนสนิทของ “ญาญ่า” เป็นคนคิดขึ้นมาให้ “ญาญ่า” กล่าวขอบคุณเพื่อนที่สร้างสรรค์คาถาที่ถูกใจเธอเป็นอย่างมาก และไม่ขอเลือกข้อความใดข้อความหนึ่งเป็นพิเศษ ส่วนเรื่องการเรียกกันสามีภรรยา “ญาญ่า” เผยว่าตอนนี้ยังไม่ได้เรียกกันเช่นนั้น เนื่องจากยังมี งานแต่ง อีกสองงานที่เหลืออยู่ แต่ตามประเพณีแล้วถือว่าทั้งคู่เป็นสะใภ้และเขยอย่างเต็มตัวแล้ว เหลือเพียงอีกหนึ่งสเต็ปก็จะสามารถเรียกกันสามีภรรยาได้อย่างเต็มปาก “ญาญ่า” ยังได้เล่าว่าตนเองยังไม่ได้ซ้อมพูดคำว่า “สามี” เลย และในตอนเช้าก็ยังคงทักทาย “ณเดชน์” ด้วยคำว่า “กู๊ดมอร์นิ่งเบบี๋” ตามปกติ นอกจากนี้ “ญาญ่า” ยังได้พูดถึงแผนการจัด งานแต่ง ที่ประเทศนอร์เวย์ในเดือนหน้า ซึ่งการเตรียมงานใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่ก็ยังมีความกังวลเล็กน้อยว่าทุกอย่างจะออกมาสวยงามตามที่ตั้งใจไว้ โดยเธอได้เตรียมชุดแต่งงานไว้ถึงสองชุด และคาดว่าจะมีแขกเข้าร่วมงานประมาณ 70 กว่าคน สุดท้าย “ญาญ่า” ได้กล่าวขอบคุณ “ณเดชน์” ที่จัด งานแต่ง ที่ ขอนแก่น ได้อย่างสมบูรณ์แบบและทุ่มเทอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งแสดงความตื่นเต้นสำหรับอนาคตของทั้งคู.
