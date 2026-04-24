หวัง อี้ ชูนโยบายจีนกลางไกล่เกลี่ยไทย-กัมพูชา หวังฟื้นสัมพันธ์ราบรื่น

การเยือนไทยของรัฐมนตรีต่างประเทศจีน หวัง อี้ จุดประกายความหวังในการคลี่คลายความขัดแย้งชายแดนไทย-กัมพูชา พร้อมเสนอตัวเป็นคนกลางเจรจาและให้ความร่วมมือด้านความมั่นคง
การเยือนประเทศไทยของนายหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน ได้จุดประกายความหวังในการคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชา หลายฝ่ายมองว่าจีนในฐานะมหาอำนาจและเพื่อนบ้านที่มีอิทธิพล สามารถทำหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาเพื่อนำทั้งสองประเทศกลับสู่ความสัมพันธ์ปกติได้ นายหวัง อี้ ได้แสดงความพร้อมที่จะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างกัมพูชาและไทย เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเจรจาเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่เคยราบรื่นก่อนหน้านี้ หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ปะทะกันอย่างรุนแรงถึงสองครั้งในช่วงปีที่ผ่านมา การที่นายหวัง อี้ เลือกที่จะเดินทางเยือนกัมพูชาก่อนที่จะมาถึงประเทศไทยนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจและอาจเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหา เนื่องจากลักษณะของผู้นำกัมพูชาบางครั้งอาจมีการบิดเบือนข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง การที่นายหวัง อี้ ได้รับฟังข้อมูลจากนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ของกัมพูชาโดยตรงก่อนที่จะมาพบกับนายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล ของไทย จะช่วยให้นายหวัง อี้ ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงได้อย่างรอบด้าน การตัดสินใจว่าข้อมูลจากฝ่ายใดน่าเชื่อถือมากกว่ากันนั้น ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์และดุลยพินิจของนายหวัง อี้ เอง สิ่งที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งคือ การเดินทางมาครั้งนี้ของนายหวัง อี้ ไม่ได้มาเพียงลำพัง แต่มาพร้อมกับนายตง จุน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีน และการหารือไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่กับนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต เท่านั้น แต่ยังรวมถึงพลเอกเตีย เซยฮา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาด้วย ซึ่งบ่งชี้ถึงการเจรจาที่มุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือทางทหารระหว่างจีนและกัมพูชาอย่างชัดเจน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนได้แถลงว่า การเจรจากับกัมพูชาจะครอบคลุมประเด็นต่างๆ ทั้งความสัมพันธ์ทวิภาคี ความร่วมมือด้านกลาโหม และความร่วมมือด้านความมั่นคง โดยมีเป้าหมายหลักคือการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชา จากสถานการณ์ดังกล่าว นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจีนจะดำเนินแผนการแก้ไขปัญหาตามขั้นตอน 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนแรก การเป็นตัวกลางในการเปิดเวทีให้ไทยและกัมพูชาเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติ ขั้นตอนที่สอง การโน้มน้าวให้ทั้งสองประเทศยุติการใช้กำลังทหารในการโจมตีซึ่งกันและกัน และขั้นตอนที่สาม การฟื้นฟูความสัมพันธ์ให้กลับสู่ภาวะปกติ โดยการเปิดด่านชายแดนให้กลับมาทำการค้าขายกันได้อีกครั้ง แม้ว่าจีนจะแสดงความหวังดีในการช่วยเหลือให้ไทยและกัมพูชากลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน แต่ก็ต้องยอมรับว่าปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุมาจากฝ่ายกัมพูชาเป็นผู้ก่อให้เกิดและทำให้สถานการณ์บานปลาย การจะเปิดด่านชายแดนให้กลับมาทำการค้าขายได้ตามเดิมจึงต้องใช้เวลาในการสร้างความเชื่อใจซึ่งกันและกัน สิ่งที่คาดหวังจากนายหวัง อี้ มากที่สุดคือการที่รัฐบาลจีนจะยึดมั่นในคำมั่นสัญญาว่าจะไม่ส่งอาวุธให้กับกองทัพกัมพูชา หากปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชายังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถาวร การรักษาสัญญาดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความมั่นคงและความน่าเชื่อถือในภูมิภาค การที่จีนแสดงความรับผิดชอบและไม่สนับสนุนการกระทำใดๆ ที่อาจนำไปสู่การขยายความขัดแย้ง จะเป็นสัญญาณที่ดีและช่วยให้กระบวนการแก้ไขปัญหามีความคืบหน้ามากยิ่งขึ้
