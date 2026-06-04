หวง ผู้บริหารของ Nvidia เป็น Keynote คนสำคัญในงาน Computex

งาน Computex ที่กรุงไต้หวันจัดเมื่อวันที่ 2-5 มิถุนายน ที่ผ่านมาได้เห็นภาพต่อไปของวงการคอมพิวเตอร์ในยุค AI โดยมีผู้ผลิตชิป AI เบอร์หนึ่งของโลก นำโดยหวง ผู้บริหารของ Nvidia เป็นหนึ่งใน Keynote คนสำคัญ ตลอดหลายวันที่เขาอยู่ในไต้หวัน ร้านอาหารที่เขาเข้าไปกินกลายเป็นแลนด์มาร์กใหม่ของนักท่องเที่ยว แฟนคลับเฝ้าหน้าโรงแรมและร้านตัดผมประจำ นักข่าวติดตามทุกย่างก้าว และผู้คนต่อคิวยาวหลายชั่วโมงเพื่อซื้อเสื้อยืด Nvidia หุ้นของ Nvidia ไม่ได้พุ่งแรงเหมือนช่วงแรกของกระแส AI Boom ขณะที่นักลงทุนเริ่มหันไปมองผู้เล่นรายอื่นในระบบนิเวศ AI มากขึ้นคำพูดของหวงสะท้อนแรงกดดันที่ Nvidia กำลังเผชิญ เพราะวันนี้บริษัทไม่ได้แข่งขันเพื่อพิสูจน์ว่า AI จะเกิดขึ้นหรือไม่ แต่ต้องพิสูจน์ว่าตนเองยังสามารถเป็นผู้ชนะรายใหญ่ที่สุดของ AI ต่อไปได้ นอกจากนี้ Nvidia ยังเปิดตัว
เมื่อวันที่ 2-5 มิถุนายน ที่ผ่านมา กรุงไต้หวันจัดงาน Computex ซึ่งเป็นงานแสดง เทคโนโลยี ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ งานนี้ได้เห็นภาพต่อไปของวงการคอมพิวเตอร์ในยุค AI โดยมีผู้ผลิตชิป AI เบอร์หนึ่งของโลก นำโดย หวง ผู้บริหารของ Nvidia เป็นหนึ่งใน Keynote คนสำคัญ ตลอดหลายวันที่เขาอยู่ในไต้หวัน ร้านอาหารที่เขาเข้าไปกินกลายเป็นแลนด์มาร์กใหม่ของนักท่องเที่ยว แฟนคลับเฝ้าหน้าโรงแรมและร้านตัดผมประจำ นักข่าวติดตามทุกย่างก้าว และผู้คนต่อคิวยาวหลายชั่วโมงเพื่อซื้อเสื้อยืด Nvidia หุ้นของ Nvidia ไม่ได้พุ่งแรงเหมือนช่วงแรกของกระแส AI Boom ขณะที่นักลงทุนเริ่มหันไปมองผู้เล่นรายอื่นในระบบนิเวศ AI มากขึ้นคำพูดของ หวง สะท้อนแรงกดดันที่ Nvidia กำลังเผชิญ เพราะวันนี้บริษัทไม่ได้แข่งขันเพื่อพิสูจน์ว่า AI จะเกิดขึ้นหรือไม่ แต่ต้องพิสูจน์ว่าตนเองยังสามารถเป็นผู้ชนะรายใหญ่ที่สุดของ AI ต่อไปได้ นอกจากนี้ Nvidia ยังเปิดตัว.
เมื่อวันที่ 2-5 มิถุนายน ที่ผ่านมา กรุงไต้หวันจัดงาน Computex ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ งานนี้ได้เห็นภาพต่อไปของวงการคอมพิวเตอร์ในยุค AI โดยมีผู้ผลิตชิป AI เบอร์หนึ่งของโลก นำโดยหวง ผู้บริหารของ Nvidia เป็นหนึ่งใน Keynote คนสำคัญ ตลอดหลายวันที่เขาอยู่ในไต้หวัน ร้านอาหารที่เขาเข้าไปกินกลายเป็นแลนด์มาร์กใหม่ของนักท่องเที่ยว แฟนคลับเฝ้าหน้าโรงแรมและร้านตัดผมประจำ นักข่าวติดตามทุกย่างก้าว และผู้คนต่อคิวยาวหลายชั่วโมงเพื่อซื้อเสื้อยืด Nvidia หุ้นของ Nvidia ไม่ได้พุ่งแรงเหมือนช่วงแรกของกระแส AI Boom ขณะที่นักลงทุนเริ่มหันไปมองผู้เล่นรายอื่นในระบบนิเวศ AI มากขึ้นคำพูดของหวงสะท้อนแรงกดดันที่ Nvidia กำลังเผชิญ เพราะวันนี้บริษัทไม่ได้แข่งขันเพื่อพิสูจน์ว่า AI จะเกิดขึ้นหรือไม่ แต่ต้องพิสูจน์ว่าตนเองยังสามารถเป็นผู้ชนะรายใหญ่ที่สุดของ AI ต่อไปได้ นอกจากนี้ Nvidia ยังเปิดตัว
Nvidia AI Computex หวง Keynote Intel AMD RTX Spark DSX
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