หลุด! HONOR เผยโฉมมือถือมิดเทียร์รุ่นใหม่ ดีไซน์ส้มสุดปัง กล้อง 200MP จ่อเปิดตัวเร็วๆ นี้

ภาพหลุด HONOR 600 Pro เผยดีไซน์สุดล้ำ สีส้มโดดเด่น กล้องหลัง 200MP พร้อมสเปคจัดเต็ม เตรียมเปิดตัวเร็วๆ นี้ คาดการณ์การมาของ HONOR 600 Series ในประเทศไทย
ข่าวลือ และภาพหลุดของ สมาร์ทโฟน ระดับมิดเทียร์รุ่นใหม่สองรุ่นจากแบรนด์ดัง กำลังสร้างความฮือฮาในวงการ เทคโนโลยี ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพหลุดของตัวเครื่องจริงที่เผยให้เห็น ดีไซน์ ที่น่าสนใจและสเปคที่น่าจับตามอง ก่อนการ เปิดตัว และวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในเร็วๆ นี้ ข้อมูลเหล่านี้ได้กระตุ้นความสนใจจากผู้บริโภคและนักวิเคราะห์อย่างมาก ทำให้เกิดการคาดการณ์ถึงศักยภาพของผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อตลาด สมาร์ทโฟน โดยรวม
\หนึ่งในไฮไลท์ที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางคือดีไซน์ตัวเครื่องสีส้มใหม่ทั้งหมดของ HONOR 600 Pro ซึ่งภาพหลุดจาก Digital Chat Station ทิปสเตอร์ชื่อดังจากประเทศจีน ได้เผยให้เห็นรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากรุ่นก่อนหน้าอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตัวเครื่องเป็นสีส้มนั้น ทำให้เกิดความคล้ายคลึงกับ iPhone 17 Pro อย่างมาก โมดูลกล้องหลังได้รับการออกแบบใหม่ โดยวางกล้องสามตัวเรียงกันในแนวนอนยกสูง คาดว่าจะประกอบด้วยกล้องหลักความละเอียด 200MP กล้องอัลตราไวด์ และกล้องเทเลโฟโต้ความละเอียดสูง พร้อมไฟแฟลชและเซนเซอร์เสริม การออกแบบนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของแบรนด์ในการสร้างความแตกต่างและดึงดูดผู้บริโภค นอกจากนี้ ข้อมูลยังระบุถึงสเปคภายในที่น่าสนใจ เช่น ชิปเซ็ต Snapdragon 8 Elite และแบตเตอรี่ที่มีความจุสูงถึง 9,000mAh ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการใช้งานได้เป็นอย่างดี หน้าจอแสดงผล OLED ขนาด 6.57 นิ้ว ความละเอียด 1.5K พร้อมอัตรารีเฟรชเรต 120Hz จะมอบประสบการณ์การรับชมที่ยอดเยี่ยมแก่ผู้ใช้ \นอกจาก HONOR 600 Pro แล้ว ยังมีข่าวคราวของสมาร์ทโฟนอีกรุ่นที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง HONOR 600 Series ซึ่ง HONOR Malaysia ได้เริ่มโปรโมทไปแล้ว และในประเทศไทย รุ่นเริ่มต้นอย่าง HONOR 600 Lite ก็ได้รับใบรับรองจาก กสทช. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งบ่งชี้ว่าการเปิดตัวในประเทศไทยใกล้เข้ามาเต็มที คาดว่าจะเปิดตัวในเร็วๆ นี้ หรืออย่างช้าที่สุดไม่เกินช่วงเดือนพฤษภาคม ข้อมูลเหล่านี้สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้บริโภคชาวไทยที่รอคอยสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จาก HONOR โดยเฉพาะอย่างยิ่งสเปคที่น่าสนใจและดีไซน์ที่โดดเด่นของ HONOR 600 Pro ทำให้หลายคนคาดหวังว่าจะเป็นคู่แข่งที่น่าจับตามองในตลาดสมาร์ทโฟนระดับกลาง นอกจากนี้ การมีรุ่น Lite ผ่านการรับรอง กสทช. ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ HONOR ในการขยายตลาดในประเทศไทย และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่แตกต่างกั
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
เทียบสเปค HONOR 400 Pro, HONOR 400 มาพร้อมกล้อง 200MP เวอร์ชันโกลบอล vs จีน ต่างกันแค่ไหน
หลุดภาพสเก็ตช์ HONOR 500 Series ดีไซน์ใหม่คล้าย iPhone Air พร้อมสเปคกล้อง 200MPเผยภาพสเก็ตช์ HONOR 500 Series ที่คาดว่าจะเปิดตัวปลายเดือนนี้ในจีน ดีไซน์ใหม่คล้าย iPhone Air พร้อมกล้องหลัง 2 ตัว และสเปคกล้องหลัก 200MP
Honor เปิดตัว 500 Series ชิป Snapdragon, แบตฯ อึด 8000mAh, ดีไซน์คล้าย iPhone Air, เริ่มต้น 12,300 บาทHonor 500 และ Honor 500 Pro สเปกเรือธง แบตฯ อึด 8,000 mAh กล้อง 200MP เทียบชั้นรุ่นท็อป ราคาเริ่มหมื่นต้นๆ ลุ้นเข้าไทย
ข่าวลือ Samsung Galaxy S26, HONOR Magic8 Pro Air, OPPO Find X9 Ultra และ HUAWEI Pura 90 Ultraสรุปข่าวลือเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่หลายรุ่น: Samsung Galaxy S26 ที่อาจเปิดตัวปลายเดือนกุมภาพันธ์, HONOR Magic8 Pro Air รุ่นใหม่, OPPO Find X9 Ultra พร้อมกล้อง Periscope 3x 200MP, และ HUAWEI Pura 90 Ultra ที่กำลังทดสอบกล้อง Telephoto 200MP
HONOR Magic8 Pro เปิดตัว: เรือธงกล้อง AI ชูเลนส์เทเลโฟโต้ 200MP Ultra Night พร้อมเปิดราคา 11 ก.พ.นี้HONOR เตรียมเปิดตัว HONOR Magic8 Pro สมาร์ตโฟนเรือธงรุ่นล่าสุด ชูจุดเด่นกล้องเทเลโฟโต้ 200MP Ultra Night, ชิปเซ็ต Snapdragon 8 Elite Gen 5, และแบตเตอรี่ 7100mAh พร้อมฟีเจอร์ AI Magic Color ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์นี้
ตัวตึงกลับมาแล้ว! 'HONOR Magic8 Pro' มือถือหลักหมื่น สเปกหลักแสนเจาะลึก 'HONOR Magic8 Pro' สมาร์ตโฟนเรือธงกล้องเทพ 200MP ที่เปลี่ยนค่ำคืนให้เป็นเวทมนตร์ ในราคาสี่หมื่นมีทอน
