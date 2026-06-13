หลิวซิ้วหง กลับพบครอบครัวหลังหลดหายไป 22 ปี หลัง evento ที่ทำให้ต้องหนีจากบ้าน due to fear of punishment

点击查看关于中国家庭教育和社会儿童保护制度的讨论。事件引发了对体罚和儿童权益保护的广泛讨论，专家呼吁完善社会托管体系。
วันนี้ (13 มิ. ย.
) สำนักงานข่าวสื่อหลักในประเทศจีนเปิดเผยเรื่องราวสะเทือนใจของ นางสาวหลิวซิ่วหงจากมณฑลเจiangซี ที่ได้กลับมาพบกับครอบครัวผู้ให้กำเนิดอีกครั้งหลังจากพลัดพรากกันไปนานถึง 22 ปีเต็ม ชนวนเหตุทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2547 ตอนที่เธอมีอายุได้เพียง 9 ขวบ และย้ายตามพ่อแม่ซึ่งเป็นแรงงานต่างถิ่นมาอาศัยอยู่ในห้องเช่าแคบๆ ที่มณฑลกวางตุ้ง มีอยู่วันหนึ่ง หลิวได้ไปเล่นที่บ้านเพื่อนและบังเอิญทำขวดแก้วใส่ครีมอาบน้ำแตก ซึ่งในเวลานั้นมีมูลค่าราว 10 หยวน (ประมาณ 45 บาท) และถือว่าเป็นเงินจำนวนไม่น้อยสำหรับครอบครัวเกษตรกรในชนบทขณะนั้น หลิวกลัวมากจะเป็นじえるโดนแม่ทุบตีหรือดุด่า เธอจึงตัดสินใจวิ่งหนีแล้วเตลิดออกไปจนหลงทางในตลาดสด ก่อนที่ชายคนหนึ่งจะมาพบตัวและรับเธอไปอุปการะเลี้ยงดูเป็นลูกบุญธรรม ในเวลานั้น พ่อแม่ที่แท้จริงของเธอได้พยายามประกาศตามหาลูกสาวผ่านสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นติดต่อกันเป็นเวลาสามวัน แต่กลับไร้ร่องรอย อย่างไรก็ตาม ตลอดเวลาที่ผ่านมา หลิวได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีจากครอบครัวบุญธรรมในกวางตุ้ง เมื่อเธอเติบโตขึ้น ครอบครัวบุญธรรมนี้เองที่คอยช่วยเหลือและสนับสนุนในการออกตามหาพ่อแม่บังเกิดเกล้า จนกระทั่งได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำให้หลิวในวัย 31 ปี สามารถสืบหาเบาะแสย้อนกลับไปจนพบครอบครัวที่แท้จริงในมณฑลเจiangซีได้สำเร็จ เมื่อหลิวเดินทางมาถึงบ้านเกิดด้วยรถไฟความเร็วสูง บรรยากาศที่สถานีรถไฟเต็มไปด้วยคราบน้ำตาแห่งความตื้นตันเมื่อเธอได้โผเข้าสวมกอดน้องๆ ของเธอทันทีที่ลงจากรถไฟ เมื่อหลิวเดินทางไปถึงบ้านเกิดในชนบท พ่อแม่ของเธอได้จัดงานต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ ผู้เป็นแม่โผเข้ากอดพร้อมกล่าวขอโทษทั้งน้ำตาและโทษตัวเองที่ไม่สามารถปกป้องลูกสาวเอาไว้ได้ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ด้านหลิวเองก็กล่าวขอโทษพ่อแม่เช่นกันที่การตัดสินใจหนีไปของเธอในวัยเด็กทำให้พวกท่านต้องทนทุกข์ทรมานใจมาตลอดยี่สิบกว่าปี หลังจากนั้น ผู้เป็นแม่ได้สวมสร้อยคอทองคำให้แก่เธอ พร้อมทั้งเตรียมอาหารและขนมท้องถิ่นไว้รอต้อนรับ โดยบอกว่า นี่คือรสชาติของบ้านเกิดที่เธอคิดถึง การกลับมาพบกันอย่างปาฏิหาริย์ครั้งนี้ได้กลายเป็นกระแสและจุดประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางบนโลกออนไลน์ของจีนเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงดูบุตรของพ่อแม่ชาวจีน โดยชาวเน็ตรายหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่า การที่เด็กคนหนึ่งยอมหนีออกจากบ้านเพียงเพราะกลัวโดนตี สะท้อนให้เห็นว่าครอบครัวเดิมของเธออาจจะเคยเข้มงวดและลงโทษลูกอย่างรุนแรงมากในอดีต ขณะเดียวกัน ชาวเน็ตอีกส่วนหนึ่งก็เรียกร้องให้รัฐบาลพัฒนาระบบคุ้มครองและรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมทางสังคมให้รัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อเป็นทางออกที่ปลอดภัยสำหรับเด็กที่หวาดกลัวการกลับไปอยู่กับครอบครัวเดิ
หลิวซิ้วหง ครอบครัวบุญธรรม มณฑลเจียงซี การเลี้ยงดูบุตร คุ้มครองเด็ก
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