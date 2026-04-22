หลิงหลิง-ออม จัดงาน Birthday Fan Party สุดพิเศษ ให้แฟนคลับได้ใกล้ชิด

สองนักแสดงสาว “หลิงหลิง คอง” และ “ออม กรณ์นภัส” ประกาศจัดงานเฉลิมฉลองวันเกิดในรูปแบบ Birthday Fan Party ที่ UOB Live, Emsphere วันที่ 31 พฤษภาคม 2026 พร้อมปล่อยคลิปทีเซอร์สุดน่ารักเรียกน้ำย่อย
เตรียมพบกับปรากฏการณ์ความสุขครั้งใหญ่สำหรับแฟนคลับ “ เจ้าความรัก ” เมื่อสองนักแสดงสาวมากความสามารถ “ หลิงหลิง คอง ” และ “ ออม กรณ์นภัส ” ประกาศจัดงานเฉลิมฉลองวันเกิดสุดพิเศษในรูปแบบ Birthday Fan Party ที่จะทำให้หัวใจของทุกคนได้ใกล้ชิดกับสองสาวคนโปรดมากยิ่งขึ้น งานนี้มีชื่อว่า “LingOrm Birthday Fan Party ” และจะจัดขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม 2026 ณ UOB Live, Emsphere ซึ่งเป็นสถานที่ที่พร้อมจะมอบประสบการณ์ความทรงจำอันแสนประทับใจให้กับทุกคนที่เข้าร่วม เดือนพฤษภาคมนี้มีความหมายพิเศษอย่างยิ่งสำหรับแฟนๆ ของหลิงหลิงและออม เนื่องจากเป็นเดือนเกิดของทั้งสองคน โดยหลิงหลิงจะอายุครบ 30 ปี ในปีนี้ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการเข้าสู่ช่วงอายุใหม่ที่เต็มไปด้วยความสดใสและประสบการณ์ที่มากขึ้น ส่วนออมก็จะอายุครบ 23 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่กำลังเติบโตและเต็มไปด้วยพลังงานที่เปี่ยมล้น การจัดงาน Birthday Fan Party ในครั้งนี้จึงเป็นของขวัญที่พิเศษและมีความหมายอย่างยิ่งสำหรับทั้งสองสาว รวมถึงเป็นโอกาสให้แฟนๆ ได้ร่วมแสดงความรักและความยินดีกับพวกเธออย่างใกล้ชิด หลังจากประกาศจัดงาน ทาง LingOrm CH3 Official ก็ได้ปล่อยคลิปวิดีโอสุดน่ารักออกมาเพื่อเรียกน้ำย่อยให้กับแฟนๆ คลิปวิดีโอนี้เต็มไปด้วยสีสันที่สดใสและบรรยากาศที่อบอุ่น โดยหลิงหลิงและออมได้แสดงความน่ารักและความเอ็นจอยอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะช่วงท้ายของคลิปที่คอนเฟตติหล่นใส่ปากของออม และหลิงหลิงก็ช่วยหยิบออกให้ เป็นโมเมนต์ที่น่ารักและอบอุ่นหัวใจจนทำให้แฟนๆ ต่างพากันแคปภาพและแชร์กันอย่างมากมาย งานนี้จึงไม่ใช่แค่เพียงการเฉลิมฉลองวันเกิดเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความผูกพันและความใกล้ชิดระหว่างหลิงหลิง ออม และแฟนๆ ทุกคนอีกด้วย รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำหน่ายบัตร ราคา และผังที่นั่ง รวมถึงสิทธิพิเศษต่างๆ จะมีการประกาศให้ทราบเร็วๆ นี้ แฟนๆ อย่าลืมติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่พลาดโอกาสในการเข้าร่วมงานสุดพิเศษนี้ และเตรียมตัวมาเติมเต็มความสุขร่วมกับหลิงหลิงและออมกันให้เต็มที.
