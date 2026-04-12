หลิงหลิง-ออม ปรากฏโฉมสง่างามในชุดไทยประยุกต์และเครื่องเพชรโบราณ ในงานสงกรานต์ไอคอนสยาม

หลิงหลิงและออม สร้างความฮือฮาในงาน “ICONSIAM THAICONIC SONGKRAN 2026” ด้วยชุดไทยประยุกต์สุดเลอค่าและเครื่องเพชร-ทองคำโบราณมูลค่ามหาศาล พร้อมนำขบวนแห่นางสงกรานต์สุดอลังการริมเจ้าพระยา
“หลิง-ออม” สองสาวสวยสะกดทุกสายตาใน ชุดไทย ประยุกต์สุดเลอค่า สวม เครื่องเพชร -ทองโบราณมูลค่ามหาศาล ปรากฏโฉมเป็น นางสงกรานต์ รากษสเทวี นำขบวนแห่สุดวิจิตรริมแม่น้ำเจ้าพระยาในงาน “ ICONSIAM THAICONIC SONGKRAN 2026 : สาด สนุก สุข สิริมงคล สงกรานต์ไทย” ณ ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา สร้างความสุขระดับปรากฏการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมงานอย่างล้นหลาม\เปิดตำนานบทใหม่ด้วยการรวมตัวของคู่หวานไอคอนแห่งยุค “ หลิงหลิง คอง” และ “ ออม กรณ์นภัส ” ที่ได้รับบทบาทเป็น นางสงกรานต์ ประจำวันอังคาร “นางรากษสเทวี”
ด้วยความงดงามในชุดไทยประยุกต์ที่ออกแบบอย่างประณีตโดย ครูบิ๊ก พีรมณฑ์ ชมธวัช แห่งอาภรณ์งามสตูดิโอ ที่นำแรงบันดาลใจจากชุดไทยพระราชนิยมมาตีความใหม่ในโทนสีชมพูออยล์อ่อนหวาน ผสานความพลิ้วไหวของผ้าตาข่ายและผ้ายกทองลวดลายโบราณ ไม่ว่าจะเป็นลายกนกเครือเถาและลวดลายประยุกต์ที่สื่อถึงความรุ่งเรืองและการเจริญงอกงาม เสริมด้วยวัสดุร่วมสมัย อาทิ คริสตัล อัญมณี และเทคนิคงานปักชั้นสูง เพื่อเพิ่มมิติแห่งแสงและความวิจิตรตระการตา ศิราภรณ์ได้รับการออกแบบให้มีความสง่างามตามแบบราชสำนักไทย เครื่องประดับที่สวมใส่ล้วนเป็นทองคำแท้โบราณหายากและเครื่องเพชรโบราณสะสมของ คุณโจ๊ก-พุทธพงษ์ เพียรเจริญ สร้างความโดดเด่นให้กับลุคของทั้งคู่ “หลิงหลิง” มาในลุคสง่างามดั่งราชนารีสยาม ด้วยชุดที่ประดับด้วยดิ้นทองและคริสตัลล้ำค่า ทัดดอกบัวหลวงสีชมพู เครื่องทองคำไทยโบราณมูลค่ามหาศาลขับเน้นความงามสง่าของนางสงกรานต์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยสวมมงกุฎทองคำแท้โบราณน้ำหนัก 15 บาท ประดับอัญมณีสามสี คือ เพชรซีก มรกต และทับทิม สร้อยทองคำแท้โบราณ อายุเกือบ 100 ปี ประดับเพชรซีก ตรงกลางฝังมรกตโคลัมเบียน้ำหนัก 9 กะรัต ต่างหูทองคำโบราณประดับอัญมณีสามสี ทำเป็นทรงระย้า 3 ชั้น ฝีมือช่างทองหลวง เข็มขัดทองคำโบราณอายุเกือบ 100 ปี สายเข็มขัดทำด้วยทองคำน้ำหนัก 30 บาท ถักเป็นลายทางมะพร้าวซึ่งเป็นเทคนิคพิเศษของช่างทองโบราณ หัวเข็มขัดทำด้วยทองคำฝังเพชรซีก ตรงกลางฝังมรกตโคลัมเบียน้ำงาม น้ำหนัก 11 กะรัต กำไลข้อมือคู่ที่ 1 เป็นกำไลข้อมือทองคำโบราณ ลงยาราชาวดี ประดับเพชรซีกและทับทิมสยาม กำไลข้อมือคู่ที่ 2 เป็นกำไลข้อมือทองคำโบราณฉลุลายเถาวัลย์และดอกไม้ที่มีความอ่อนช้อย ฝังเพชรซีกน้ำดี กำไลข้อมือคู่ที่ 3 เป็นกำไลข้อมือทองคำโบราณฝังเพชรซีก 3 แถว ในขณะที่ “ออม” เปล่งประกายด้วยเครื่องเพชรโบราณประดับมรกตเขียว โดยสวมมงกุฎเพชร ตัวเรือนเป็นทองคำขาว ฝังเพชรกุหลาบรวม 23 กะรัต ตรงกลางประดับอัญมณีมรกตโคลัมเบีย น้ำหนัก 10 กะรัต สร้อยคอมรกตประดับเพชร ตัวเรือนเป็นทองคำ 18 เค ฝังเพชร Old cut และมีมรกตโคลัมเบียดิบรูปหยดน้ำเรียงกันเป็นระยะ 19 เม็ด ซึ่งสร้อยคอเส้นนี้มีอายุประมาณร้อยกว่าปี ต่างหูมรกตประดับเพชร ตัวเรือนเป็นทองคำ 18 เค ฝังเพชรก้นตัดโบราณ ตรงกลางประดับมรกตโคลัมเบียรูปไข่หลังเบี้ยน้ำงาม เข็มขัดทองคำ สายเข็มขัดทำด้วยทองคำน้ำหนัก 32 บาท ถักเป็นลายโซ่เรียงแบบละเอียดยิบ หัวเข็มขัดทำด้วยทองคำฝังเพชรก้นตัด ตรงกลางฝังมรกตโคลัมเบียหลังเบี้ย รูปไข่ น้ำหนัก 15 กะรัต กำไลข้อมือคู่ที่ 1 เป็นกำไลข้อมือทองคำโบราณ ประดับเพชรซีก 3 แถว กำไลข้อมือคู่ที่ 2 เป็นกำไลข้อมือทองคำขาว ฉลุลายดอกไม้ ฝังเพชรก้นตัดน้ำงาม กำไลข้อมือคู่ที่ 3 เป็นกำไลข้อมือเพชร ตัวเรือนเป็นทองคำ 18 เค ฝังเพชรน้ำงาม และประดับมรกตโคลัมเบีย รัดต้นแขนเพชร ตัวเรือนเป็นทองคำขาว ประดับเพชรเม็ดละเอียด และตรงกลางฝังมรกตโคลัมเบียเผาใหม่ เครื่องประดับทั้งหมดที่ “หลิงหลิง” และ “ออม” สวมใส่วันนี้มีมูลค่ารวมกว่า 20 ล้านบาท สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก\บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและสีสันแห่งประเพณีไทย ขบวนแห่นางสงกรานต์สุดอลังการตระการตาได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ร่วมงาน ด้วยความงดงามของขบวนแห่ที่ประดับตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง พร้อมทั้งการแสดงทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากมาย นอกจากขบวนแห่นางสงกรานต์แล้ว งาน “ICONSIAM THAICONIC SONGKRAN 2026” ยังจัดเต็มความบันเทิงและความสนุกสนานอย่างต่อเนื่องด้วยโชว์และการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง อาทิ ตี๋ตี๋ วันพิชิต – ป๋อ ศุภการ และคู่ฮอตเติ้ล มติมันท์ – เฟิร์สวัน วรรณกร ที่มาสร้างสีสันและความประทับใจให้กับงานอย่างต่อเนื่องตลอดเทศกาลสงกรานต์ ไอคอนสยามได้เนรมิตพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ระดับโลก ที่นำเสนอเสน่ห์ของประเพณีไทยในหลากหลายมิติ ทั้งการแสดงทางวัฒนธรรม ขบวนแห่สุดยิ่งใหญ่ และกิจกรรมบันเทิงที่น่าสนใจมากมาย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์สงกรานต์ที่เต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน และความเป็นสิริมงคล ร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ไทยไปกับงาน “ICONSIAM THAICONIC SONGKRAN 2026 : สาด สนุก สุข สิริมงคล สงกรานต์ไทย” ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 เมษายน 256
United States Latest News, United States Headlines
