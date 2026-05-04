Head Topics

หลากหลายเรื่องราว: จากความรักที่ตั้งคำถามสู่การค้นหาความยุติธรรมและรากเหง้าของคนไทย

บันเทิงและสารคดี News

หลากหลายเรื่องราว: จากความรักที่ตั้งคำถามสู่การค้นหาความยุติธรรมและรากเหง้าของคนไทย
เปาบุ้นจิ้นความรักฟิสิกส์ควอนตัม
📆5/4/2026 11:09 PM
📰ThaiPBS
98 sec. here / 13 min. at publisher
📊News: 77% · Publisher: 51%

รวมเรื่องราวหลากหลาย ทั้งความสัมพันธ์ที่เผชิญความท้าทาย, การสำรวจโลกวิทยาศาสตร์, เรื่องราวความรักย้อนประวัติศาสตร์, การตามหาความยุติธรรม และการค้นหาอัตลักษณ์ของคนไทย

เปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟง ผู้เป็นที่รู้จักในความยุติธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต เป็นขุนนางในสมัยราชวงศ์ซ่ง เรื่องราวของอ้น วัย 54 ปี และจิระ แฟนหนุ่มวัย 55 ปี ที่คบกันมาเกือบ 7 ปี กำลังเผชิญกับความท้าทาย เมื่อความสัมพันธ์ที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ เริ่มเงียบลง ความเครียดสะสมส่งผลกระทบต่อการนอนหลับของอ้น อดีตนักจิตบำบัดนามว่า ฝ้าย ได้รับการทาบทามให้สอนวิชาความสุข ซึ่งมุ่งเน้นการทำความเข้าใจตนเอง แต่การสอนกลับไม่ง่ายดายอย่างที่คิด ในขณะเดียวกัน รายการ #Eurekaท่องโลกวิทยาการ ได้นำเสนอการต่อสู้ทางความคิดครั้งสำคัญระหว่างนักฟิสิกส์ เพื่อทำความเข้าใจ ฟิสิกส์ควอนตัม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ ไอน์สไตน์ ผู้เป็นบิดาแห่งควอนตัม กลับต้องท้าทายผลงานของตนเองและผู้อื่น อ้น นักวาดการ์ตูน เริ่มรู้สึกกังวลและนอนไม่หลับเนื่องจากปัญหาหลายอย่าง ทั้งเรื่องงานที่ไม่คืบหน้า และความสัมพันธ์ที่เริ่มห่างเหินกับจิระ คืนหนึ่งที่ดูเหมือนจะปกติ กลับกลายเป็นคืนที่ความเงียบดังที่สุด ทำให้ทั้งสองต้องเผชิญหน้ากับคำถามสำคัญว่า ความรัก ของพวกเขายังคงเหมือนเดิมหรือไม่ ในขณะเดียวกัน วงการเพลง ลูกทุ่ง อีสานยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ด้วยเพลงจากปลายปากกาของครูสลา คุณวุฒิ เช่น สิเทน้องให้บอกแน, ดอกจานประหารใจ, ขอแค่รู้ข่าว และให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ซึ่งได้รับการ cover โดยศิลปินหลายท่าน นอกจากนี้ ละคร # จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี นำเสนอเรื่องราว ความรัก ย้อนประวัติศาสตร์ โดยมี ก๊อต จิรายุ รับบทเป็น ปกรณ์ หัวหน้าเชฟสุดเนี้ยบ ที่ร่วมงานกับ นุชนาฏ ผู้ช่วยเชฟในโรงเรียนสอนทำอาหาร เรื่องราวใน ละคร เข้มข้นขึ้นเมื่อนุชนาฏหายตัวไปอย่างลึกลับ ทำให้ปกรณ์และซินซินต้องออกตามหา นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวความยุติธรรมที่หลิวต้องการทวงคืนให้กับชีวิตที่พังทลาย โดยการตามหาชานนท์ เพื่อเอาผิดราเชน ในขณะเดียวกัน รายการ คนสู้โรค ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้ไทยที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคไต และให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลไม้ที่ผู้ป่วยสามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ สารคดี เธอ เขา เรา ใคร ยังคงสำรวจเรื่องราวของคนไทยในแผ่นดิน เพื่อค้นหาคำตอบว่าคนไทยคือใคร มาจากไหน โดยนำเสนอข้อมูลทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ภาษา และพันธุกรรม DNA เพื่อให้เข้าใจถึงรากเหง้าของคนไทยอย่างลึกซึ้.

เปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟง ผู้เป็นที่รู้จักในความยุติธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต เป็นขุนนางในสมัยราชวงศ์ซ่ง เรื่องราวของอ้น วัย 54 ปี และจิระ แฟนหนุ่มวัย 55 ปี ที่คบกันมาเกือบ 7 ปี กำลังเผชิญกับความท้าทาย เมื่อความสัมพันธ์ที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ เริ่มเงียบลง ความเครียดสะสมส่งผลกระทบต่อการนอนหลับของอ้น อดีตนักจิตบำบัดนามว่า ฝ้าย ได้รับการทาบทามให้สอนวิชาความสุข ซึ่งมุ่งเน้นการทำความเข้าใจตนเอง แต่การสอนกลับไม่ง่ายดายอย่างที่คิด ในขณะเดียวกัน รายการ #Eurekaท่องโลกวิทยาการ ได้นำเสนอการต่อสู้ทางความคิดครั้งสำคัญระหว่างนักฟิสิกส์ เพื่อทำความเข้าใจฟิสิกส์ควอนตัม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ไอน์สไตน์ ผู้เป็นบิดาแห่งควอนตัม กลับต้องท้าทายผลงานของตนเองและผู้อื่น อ้น นักวาดการ์ตูน เริ่มรู้สึกกังวลและนอนไม่หลับเนื่องจากปัญหาหลายอย่าง ทั้งเรื่องงานที่ไม่คืบหน้า และความสัมพันธ์ที่เริ่มห่างเหินกับจิระ คืนหนึ่งที่ดูเหมือนจะปกติ กลับกลายเป็นคืนที่ความเงียบดังที่สุด ทำให้ทั้งสองต้องเผชิญหน้ากับคำถามสำคัญว่า ความรักของพวกเขายังคงเหมือนเดิมหรือไม่ ในขณะเดียวกัน วงการเพลงลูกทุ่งอีสานยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ด้วยเพลงจากปลายปากกาของครูสลา คุณวุฒิ เช่น สิเทน้องให้บอกแน, ดอกจานประหารใจ, ขอแค่รู้ข่าว และให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ซึ่งได้รับการ cover โดยศิลปินหลายท่าน นอกจากนี้ ละคร #จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี นำเสนอเรื่องราวความรักย้อนประวัติศาสตร์ โดยมี ก๊อต จิรายุ รับบทเป็น ปกรณ์ หัวหน้าเชฟสุดเนี้ยบ ที่ร่วมงานกับ นุชนาฏ ผู้ช่วยเชฟในโรงเรียนสอนทำอาหาร เรื่องราวในละครเข้มข้นขึ้นเมื่อนุชนาฏหายตัวไปอย่างลึกลับ ทำให้ปกรณ์และซินซินต้องออกตามหา นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวความยุติธรรมที่หลิวต้องการทวงคืนให้กับชีวิตที่พังทลาย โดยการตามหาชานนท์ เพื่อเอาผิดราเชน ในขณะเดียวกัน รายการคนสู้โรคได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้ไทยที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคไต และให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลไม้ที่ผู้ป่วยสามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ สารคดีเธอ เขา เรา ใคร ยังคงสำรวจเรื่องราวของคนไทยในแผ่นดิน เพื่อค้นหาคำตอบว่าคนไทยคือใคร มาจากไหน โดยนำเสนอข้อมูลทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ภาษา และพันธุกรรม DNA เพื่อให้เข้าใจถึงรากเหง้าของคนไทยอย่างลึกซึ้

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ThaiPBS /  🏆 52. in TH

เปาบุ้นจิ้น ความรัก ฟิสิกส์ควอนตัม ไอน์สไตน์ ลูกทุ่ง ละคร จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี คนสู้โรค สารคดี เธอ เขา เรา ใคร

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-05 02:09:18