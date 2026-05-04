หลากหลายเรื่องราว: จากความรักที่ตั้งคำถามสู่การค้นหาความยุติธรรมและรากเหง้าของคนไทย

รวมเรื่องราวหลากหลาย ทั้งความสัมพันธ์ที่เผชิญความท้าทาย, การสำรวจโลกวิทยาศาสตร์, เรื่องราวความรักย้อนประวัติศาสตร์, การตามหาความยุติธรรม และการค้นหาอัตลักษณ์ของคนไทย
เปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟง ผู้เป็นที่รู้จักในความยุติธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต เป็นขุนนางในสมัยราชวงศ์ซ่ง เรื่องราวของอ้น วัย 54 ปี และจิระ แฟนหนุ่มวัย 55 ปี ที่คบกันมาเกือบ 7 ปี กำลังเผชิญกับความท้าทาย เมื่อความสัมพันธ์ที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ เริ่มเงียบลง ความเครียดสะสมส่งผลกระทบต่อการนอนหลับของอ้น อดีตนักจิตบำบัดนามว่า ฝ้าย ได้รับการทาบทามให้สอนวิชาความสุข ซึ่งมุ่งเน้นการทำความเข้าใจตนเอง แต่การสอนกลับไม่ง่ายดายอย่างที่คิด ในขณะเดียวกัน รายการ #Eurekaท่องโลกวิทยาการ ได้นำเสนอการต่อสู้ทางความคิดครั้งสำคัญระหว่างนักฟิสิกส์ เพื่อทำความเข้าใจ ฟิสิกส์ควอนตัม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ ไอน์สไตน์ ผู้เป็นบิดาแห่งควอนตัม กลับต้องท้าทายผลงานของตนเองและผู้อื่น อ้น นักวาดการ์ตูน เริ่มรู้สึกกังวลและนอนไม่หลับเนื่องจากปัญหาหลายอย่าง ทั้งเรื่องงานที่ไม่คืบหน้า และความสัมพันธ์ที่เริ่มห่างเหินกับจิระ คืนหนึ่งที่ดูเหมือนจะปกติ กลับกลายเป็นคืนที่ความเงียบดังที่สุด ทำให้ทั้งสองต้องเผชิญหน้ากับคำถามสำคัญว่า ความรัก ของพวกเขายังคงเหมือนเดิมหรือไม่ ในขณะเดียวกัน วงการเพลง ลูกทุ่ง อีสานยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ด้วยเพลงจากปลายปากกาของครูสลา คุณวุฒิ เช่น สิเทน้องให้บอกแน, ดอกจานประหารใจ, ขอแค่รู้ข่าว และให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ซึ่งได้รับการ cover โดยศิลปินหลายท่าน นอกจากนี้ ละคร # จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี นำเสนอเรื่องราว ความรัก ย้อนประวัติศาสตร์ โดยมี ก๊อต จิรายุ รับบทเป็น ปกรณ์ หัวหน้าเชฟสุดเนี้ยบ ที่ร่วมงานกับ นุชนาฏ ผู้ช่วยเชฟในโรงเรียนสอนทำอาหาร เรื่องราวใน ละคร เข้มข้นขึ้นเมื่อนุชนาฏหายตัวไปอย่างลึกลับ ทำให้ปกรณ์และซินซินต้องออกตามหา นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวความยุติธรรมที่หลิวต้องการทวงคืนให้กับชีวิตที่พังทลาย โดยการตามหาชานนท์ เพื่อเอาผิดราเชน ในขณะเดียวกัน รายการ คนสู้โรค ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้ไทยที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคไต และให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลไม้ที่ผู้ป่วยสามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ สารคดี เธอ เขา เรา ใคร ยังคงสำรวจเรื่องราวของคนไทยในแผ่นดิน เพื่อค้นหาคำตอบว่าคนไทยคือใคร มาจากไหน โดยนำเสนอข้อมูลทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ภาษา และพันธุกรรม DNA เพื่อให้เข้าใจถึงรากเหง้าของคนไทยอย่างลึกซึ้.
