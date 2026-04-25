หลากหลายเรื่องราว: จากความยุติธรรมสู่ความรัก วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม

รวมเรื่องราวที่น่าสนใจหลากหลาย ทั้งเรื่องราวของเปาบุ้นจิ้น, ความสัมพันธ์ของคู่รัก, การเผยแผ่ศาสนา, การแสดงของนักแสดงไทย, การสำรวจฟิสิกส์ควอนตัม, เพลงลูกทุ่ง, ละครย้อนประวัติศาสตร์, และข้อมูลสุขภาพ
เรื่องราวหลากหลายในวันนี้เริ่มต้นด้วยความยุติธรรมที่หยั่งรากลึกในจิตใจของ เปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟง ขุนนางผู้เปี่ยมด้วยความเฉลียวฉลาดและซื่อสัตย์สุจริต ในขณะเดียวกันก็สะท้อนถึงความซับซ้อนของความสัมพันธ์ผ่านเรื่องราวของอ้นและจิระ คู่รักวัย 54 และ 55 ปี ที่คบหากันมาเกือบ 7 ปี แต่เริ่มเผชิญหน้ากับความเงียบงันและความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน ความรัก ที่เคยสดใสเริ่มตั้งคำถาม และนำพาไปสู่คืนที่ยากจะหลับใหล ความเครียดสะสมส่งผลกระทบต่อการพักผ่อนของอ้น ทำให้เธอต้องเผชิญกับความรู้สึกที่ไม่แน่ใจในความสัมพันธ์นี้ อีกด้านหนึ่ง เราได้พบกับฝ้าย อดีตนักจิตบำบัด ผู้ถูกทาบทามให้สอนวิชาความสุข ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่ง เพราะการค้นหาความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายดาย นอกจากนี้ เรายังได้เดินทางไปยังอาณาจักรไอบีเรีย เพื่อสำรวจอารามขนาดเล็กและเก่าแก่ที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแผ่ศาสนาคริสต์นิกายออร์ทอดอกซ์ ซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าหนึ่งพันห้าร้อยปี สถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่งดงามในสไตล์จอร์เจียนออร์ทอดอกซ์ และยังได้พบกับนักแสดงไทยระดับ All Star ทั้งทีมบุฤาษีคีตะมวยไทย, Martin H., นิว ฐิติภัทร์ ผู้สร้างปรากฏการณ์ระนาดฟีเวอร์, และ Babymime Solo Show ที่จะมาร่วมสร้างความบันเทิงในรายการ 'ไทยพีบีเอสคิดส์คลับ' ซึ่งออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 07.30 น.
ทาง Thai PBS ช่องหมายเลข 3 ในส่วนของวงการวิทยาศาสตร์ รายการ #Eurekaท่องโลกวิทยาการ จะพาผู้ชมไปสำรวจการต่อสู้ทางความคิดครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างนักฟิสิกส์ชื่อดัง รวมถึงการท้าทายผลงานของตนเองและผู้อื่นของไอน์สไตน์ บิดาแห่งฟิสิกส์ควอนตัม นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวของนักวาดการ์ตูนอย่างอ้น ที่กำลังเผชิญกับความกังวลและความไม่แน่นอนในชีวิต ทั้งเรื่องงานและความสัมพันธ์ นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอเพลงลูกทุ่งอีสานที่ได้รับความนิยมจากปลายปากกาของครูสลา คุณวุฒิ ไม่ว่าจะเป็น 'สิเทน้องให้บอกแน' ของต่าย อรทัย, 'ดอกจานประหารใจ' ของมนต์แคน แก่นคูณ, 'ขอแค่รู้ข่าว' ของเอกราช สุวรรณภูมิ, และ 'ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา' ของมนต์แคน แก่นคูณ รวมถึงเรื่องราวของนุชนาฏ ผู้ช่วยเชฟในโรงเรียนสอนทำอาหาร และละครรักย้อนประวัติศาสตร์เรื่อง 'จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี' ที่นำแสดงโดยก๊อต จิรายุ และเพลงประกอบละคร 'เสน่หา' ปิดท้ายด้วยรายการ 'คนสู้โรค' ที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคไต และสารคดี 'เธอ เขา เรา ใคร' ที่จะสำรวจเรื่องราวของคนไทยในแผ่นดิ
