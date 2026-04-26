หลากหลายเรื่องราวในรายการข่าวค่ำ: ความรัก, วิทยาศาสตร์, วัฒนธรรม และสุขภาพ

รายการ ข่าวค่ำ ทาง ไทยพีบีเอส นำเสนอเรื่องราวหลากหลายแง่มุม ตั้งแต่ประเด็นสังคม ความสัมพันธ์ ส่วนตัว ไปจนถึงเรื่องราวทาง วิทยาศาสตร์ และ วัฒนธรรม เริ่มต้นด้วยเรื่องราวของอ้นและจิระ คู่รักที่คบกันมาเกือบ 7 ปี ซึ่ง ความสัมพันธ์ เริ่มสั่นคลอนจากความเงียบที่ค่อยๆ ก่อตัวขึ้น อ้นเริ่มประสบปัญหาการนอนหลับและความกังวลเกี่ยวกับอนาคตของความรักนี้ เรื่องราวนี้สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของ ความสัมพันธ์ ระยะยาวและความสำคัญของการสื่อสารและความเข้าใจซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ รายการยังนำเสนอเรื่องราวของฝ้าย อดีตนักจิตบำบัดที่ได้รับมอบหมายให้สอนวิชาความสุข ซึ่งเป็นความท้าทายในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เพื่อช่วยให้นักศึกษาเข้าใจตัวเองและค้นพบความสุขที่แท้จริง ในส่วนของรายการบันเทิง รายการคิดสนุกพาเด็กๆ มาสนุกกับเกมวงกลมเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและพัฒนา EF (Executive Functions) ขณะที่รายการ #Eurekaท่องโลกวิทยาการ เจาะลึกการต่อสู้ทางความคิดระหว่างไอน์สไตน์และนักฟิสิกส์คนอื่นๆ ในการทำความเข้าใจฟิสิกส์ควอนตัม ซึ่งเป็นการสำรวจประวัติศาสตร์และปรัชญาของ วิทยาศาสตร์ ที่น่าสนใจ นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอเรื่องราวของเพลงลูกทุ่งอีสานที่ได้รับความนิยมจากปลายปากกาของครูสลา คุณวุฒิ ไม่ว่าจะเป็นเพลง 'สิเทน้องให้บอกแน' ของต่าย อรทัย, 'ดอกจานประหารใจ' ของมนต์แคน แก่นคูณ, 'ขอแค่รู้ข่าว' ของเอกราช สุวรรณภูมิ, และ 'ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา' ของมนต์แคน แก่นคูณ ซึ่งสะท้อนถึง วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวอีสาน อีกหนึ่งไฮไลท์ของรายการคือเรื่องราวเบื้องหลังการถ่ายทำ ละคร #จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ที่นำแสดงโดยก๊อต จิรายุ ซึ่งเป็น ละคร รักย้อนประวัติศาสตร์ที่น่าติดตาม เรื่องราวของนุชนาฏ ผู้ช่วยเชฟที่ต้องเผชิญกับความท้าทายในการทำงานกับหัวหน้าเชฟที่เข้มงวด และเรื่องราวของหลิวที่ต้องการทวงความยุติธรรมให้กับครอบครัวของเธอ นอกจากนี้ รายการยังให้ความรู้เกี่ยวกับ สุขภาพ โดยเฉพาะเรื่องผลไม้ที่ผู้ป่วยโรคไตควรหลีกเลี่ยง และสารคดีเธอ เขา เรา ใคร สำรวจเรื่องราวของคนไทยในแผ่นดิน เพื่อค้นหาความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และ DNA ของคนไทย โดยรวมแล้ว รายการ ข่าวค่ำ ทาง ไทยพีบีเอส เป็นรายการที่หลากหลายแ ละคร อบคลุม ซึ่งนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมทุกกลุ่.
ไทยพีบีเอส ข่าวค่ำ ความสัมพันธ์ วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม ละคร สุขภาพ