หลากหลายข่าวเด่นรอบสัปดาห์: ความรัก กฎหมาย วิทยาศาสตร์ และบันเทิง

สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ครอบคลุมเรื่องราวความสัมพันธ์ ความคืบหน้าทางกฎหมาย การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ และความเคลื่อนไหวในวงการบันเทิง
เรื่องราวหลากหลายแวดวงเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เริ่มจาก ความสัมพันธ์ ที่ต้องเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลง เมื่ออ้นและจิระ คู่รักวัย 54 และ 55 ปี ที่คบหากันมาเกือบ 7 ปี ต้องตั้งคำถามถึงความรักที่เคยมี เสียงหัวเราะที่เคยสดใสค่อยๆ จางหายไป ความเงียบเข้าปกคลุม และความกังวลเริ่มกัดกินจิตใจของอ้นจนนอนไม่หลับ เรื่องราวความรักที่ยาวนานนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของ ความสัมพันธ์ และการที่ต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่อาจไม่สวยงามเสมอไป ในขณะเดียวกัน วงการ กฎหมาย ก็มีข่าวคราวที่น่าสนใจ เมื่อศาลตัดสินจำคุก ปู มัณฑา ในคดีฉ้อโกง และ ดี้ ปัทมา ก็ได้ก้าวเข้าสู่สังเวียนวัยทอง พร้อมกับประเดิมงานใหม่ในฐานะผู้จัดซีรีส์วาย นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณ์ไฟไหม้ที่วิน โพรเสส ซึ่งแม้จะอยู่ในช่วงของการขนย้ายกากอุตสาหกรรม แต่ผลกระทบต่อชั้นน้ำใต้ดินและชีวิตของผู้คนในพื้นที่ยังคงต้องใช้เวลาอีกนานในการฟื้นฟู ประเด็น กฎหมาย PRTR ก็ยังคงเป็นที่จับตามองว่ารัฐบาลใหม่จะหยิบยกขึ้นมาพิจารณาต่อหรือไม่ ก่อนที่จะหมดเวลาที่กำหนด ด้าน วิทยาศาสตร์ รายการ #Eurekaท่องโลกวิทยาการ ได้พาผู้ชมไปสำรวจการต่อสู้ทางความคิดครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างไอน์สไตน์และนักฟิสิกส์คนอื่นๆ เพื่อทำความเข้าใจว่าเหตุใดบิดาแห่งควอนตัมอย่างไอน์สไตน์จึงต้องท้าทายผลงานของตนเองและผู้อื่น นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวของ เพลงลูกทุ่ง อีสานที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย จากปลายปากกาของครูสลา คุณวุฒิ ไม่ว่าจะเป็นเพลง 'สิเทน้องให้บอกแน' ของต่าย อรทัย, 'ดอกจานประหารใจ' ของมนต์แคน แก่นคูณ, 'ขอแค่รู้ข่าว' ของเอกราช สุวรรณภูมิ, หรือ 'ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา' ของมนต์แคน แก่นคูณ และในวงการ บันเทิง ก็มีข่าวของนุชนาฏ ผู้ช่วยเชฟที่หายตัวไป และ #ก๊อตจิรายุ ที่ร่วมงานกับไทยพีบีเอสในละคร #จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี พร้อมเพลงประกอบละคร 'เสน่หา' สุดไพเราะ นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคไต และสารคดี 'เธอ เขา เรา ใคร' ที่สำรวจเรื่องราวของคนไทยในแผ่นดิ.
เรื่องราวหลากหลายแวดวงเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เริ่มจากความสัมพันธ์ที่ต้องเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลง เมื่ออ้นและจิระ คู่รักวัย 54 และ 55 ปี ที่คบหากันมาเกือบ 7 ปี ต้องตั้งคำถามถึงความรักที่เคยมี เสียงหัวเราะที่เคยสดใสค่อยๆ จางหายไป ความเงียบเข้าปกคลุม และความกังวลเริ่มกัดกินจิตใจของอ้นจนนอนไม่หลับ เรื่องราวความรักที่ยาวนานนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของความสัมพันธ์ และการที่ต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่อาจไม่สวยงามเสมอไป ในขณะเดียวกัน วงการกฎหมายก็มีข่าวคราวที่น่าสนใจ เมื่อศาลตัดสินจำคุก ปู มัณฑา ในคดีฉ้อโกง และ ดี้ ปัทมา ก็ได้ก้าวเข้าสู่สังเวียนวัยทอง พร้อมกับประเดิมงานใหม่ในฐานะผู้จัดซีรีส์วาย นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณ์ไฟไหม้ที่วิน โพรเสส ซึ่งแม้จะอยู่ในช่วงของการขนย้ายกากอุตสาหกรรม แต่ผลกระทบต่อชั้นน้ำใต้ดินและชีวิตของผู้คนในพื้นที่ยังคงต้องใช้เวลาอีกนานในการฟื้นฟู ประเด็นกฎหมาย PRTR ก็ยังคงเป็นที่จับตามองว่ารัฐบาลใหม่จะหยิบยกขึ้นมาพิจารณาต่อหรือไม่ ก่อนที่จะหมดเวลาที่กำหนด ด้านวิทยาศาสตร์ รายการ #Eurekaท่องโลกวิทยาการ ได้พาผู้ชมไปสำรวจการต่อสู้ทางความคิดครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างไอน์สไตน์และนักฟิสิกส์คนอื่นๆ เพื่อทำความเข้าใจว่าเหตุใดบิดาแห่งควอนตัมอย่างไอน์สไตน์จึงต้องท้าทายผลงานของตนเองและผู้อื่น นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวของเพลงลูกทุ่งอีสานที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย จากปลายปากกาของครูสลา คุณวุฒิ ไม่ว่าจะเป็นเพลง 'สิเทน้องให้บอกแน' ของต่าย อรทัย, 'ดอกจานประหารใจ' ของมนต์แคน แก่นคูณ, 'ขอแค่รู้ข่าว' ของเอกราช สุวรรณภูมิ, หรือ 'ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา' ของมนต์แคน แก่นคูณ และในวงการบันเทิงก็มีข่าวของนุชนาฏ ผู้ช่วยเชฟที่หายตัวไป และ #ก๊อตจิรายุ ที่ร่วมงานกับไทยพีบีเอสในละคร #จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี พร้อมเพลงประกอบละคร 'เสน่หา' สุดไพเราะ นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคไต และสารคดี 'เธอ เขา เรา ใคร' ที่สำรวจเรื่องราวของคนไทยในแผ่นดิ
