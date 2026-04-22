หลากหลายข่าวสาร: ความรัก กฎหมาย วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม

สรุปข่าวสารที่น่าสนใจในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ครอบคลุมเรื่องราวความสัมพันธ์, คดีความ, ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์, วัฒนธรรมเพลงลูกทุ่ง, ละครโทรทัศน์, และข้อมูลสุขภาพ
เรื่องราวหลากหลายแวดวงเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เริ่มจาก ความสัมพันธ์ ที่ต้องเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลง เมื่ออ้นและจิระ คู่รักวัย 54 และ 55 ปี ที่คบหากันมาเกือบ 7 ปี ต้องตั้งคำถามถึงความรักที่เคยมี เสียงหัวเราะที่เคยสดใสค่อยๆ จางหายไป ความเงียบเข้าปกคลุม และความกังวลเริ่มกัดกินจิตใจของอ้นจนนอนไม่หลับ เรื่องราวความรักที่เคยราบรื่นเริ่มสั่นคลอน และทั้งสองต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าความรักอาจไม่ได้คงอยู่ตลอดไป ในขณะเดียวกัน วงการ กฎหมาย ก็มีข่าวคราวที่น่าสนใจ เมื่อศาลตัดสินจำคุก ปู มัณฑา ในคดีฉ้อโกง และ ดี้ ปัทมา ก็ได้ก้าวเข้าสู่สังเวียนวัยทอง พร้อมกับประเดิมงานใหม่ในฐานะผู้จัดซีรีส์วาย นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณ์ไฟไหม้ที่วิน โพรเสส ซึ่งแม้จะอยู่ในช่วงของการขนย้ายกากอุตสาหกรรม แต่ผลกระทบต่อชั้นน้ำใต้ดินและชีวิตของผู้คนในพื้นที่ยังคงต้องใช้เวลาอีกนานในการฟื้นฟู และ กฎหมาย PRTR ก็ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามว่ารัฐบาลใหม่จะหยิบยกขึ้นมาพิจารณาต่อหรือไม่ ก่อนที่จะหมดเวลาที่กำหนด ด้าน วิทยาศาสตร์ รายการ #Eurekaท่องโลกวิทยาการ ได้พาผู้ชมไปสำรวจการต่อสู้ทางความคิดครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างไอน์สไตน์และนักฟิสิกส์คนอื่นๆ เพื่อทำความเข้าใจว่าเหตุใดบิดาแห่งควอนตัมอย่างไอน์สไตน์จึงต้องท้าทายผลงานของตนเองและผู้อื่น นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวของ เพลงลูกทุ่ง อีสานที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เพลง 'สิเทน้องให้บอกแน' ของต่าย อรทัย, 'ดอกจานประหารใจ' ของมนต์แคน แก่นคูณ, 'ขอแค่รู้ข่าว' ของเอกราช สุวรรณภูมิ, และ 'ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา' ของมนต์แคน แก่นคูณ ซึ่งล้วนเป็นเพลงที่แต่งโดยครูสลา คุณวุฒิ และได้รับการ cover โดยศิลปินอื่นๆ อีกมากมาย ในขณะเดียวกัน ละคร #จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ก็กำลังจะออกอากาศ โดยมี ก๊อต จิรายุ รับบทนำ และมีเพลงประกอบละคร 'เสน่หา' ที่ขับร้องโดยจีรภัทร จันทร์แจ้ง นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวของนุชนาฏ ผู้ช่วยเชฟที่หายตัวไป และหลิวที่ต้องการทวงความยุติธรรมให้กับชีวิตที่พังทลาย และยังมีข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคไต และสารคดีที่สำรวจเรื่องราวของคนไทยในแผ่นดิ.
