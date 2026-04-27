หลากหลายเรื่องราว: จากความรัก ความยุติธรรม วิทยาศาสตร์ สู่รากเหง้าความเป็นไทย

รวมเรื่องราวที่น่าสนใจ ทั้งความสัมพันธ์ส่วนตัว การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ ดนตรีลูกทุ่ง ละครย้อนประวัติศาสตร์ และสารคดีที่สำรวจความเป็นไทย
เรื่องราวหลากหลายในวันนี้เริ่มต้นด้วยความยุติธรรมที่ยังคงเป็นที่กล่าวขาน เปรียบเสมือนเปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟง ผู้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเที่ยงธรรมและความซื่อสัตย์ แต่ในขณะเดียวกัน ชีวิตจริงก็เต็มไปด้วยความซับซ้อนและความไม่แน่นอน อย่างเรื่องราวความสัมพันธ์ของอ้นและจิระ คู่รักวัย 50 กว่าปี ที่คบหากันมาเกือบ 7 ปี แต่กลับต้องเผชิญหน้ากับความเงียบงันและความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน ความรัก ที่เคยสดใสเริ่มตั้งคำถาม และนำพาไปสู่ความกังวลใจและการนอนไม่หลับ ในอีกด้านหนึ่ง เราได้สำรวจโลกแห่ง วิทยาศาสตร์ ผ่านรายการ #Eurekaท่องโลกวิทยาการ ที่พาผู้ชมย้อนรอยการต่อสู้ทางความคิดของไอน์สไตน์กับนักฟิสิกส์คนอื่นๆ ในการทำความเข้าใจฟิสิกส์ควอนตัม การท้าทายผลงานของตนเองและผู้อื่นของไอน์สไตน์ สะท้อนให้เห็นถึงความกล้าหาญและความมุ่งมั่นในการแสวงหาความจริง นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวของ เพลงลูกทุ่ง อีสานที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย จากปลายปากกาของครูสลา คุณวุฒิ เพลงอย่าง 'สิเทน้องให้บอกแน' ของต่าย อรทัย, 'ดอกจานประหารใจ' ของมนต์แคน แก่นคูณ, 'ขอแค่รู้ข่าว' ของเอกราช สุวรรณภูมิ และ 'ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา' ก็เป็นเพลงที่เข้าถึงใจคนไทยจำนวนมาก เรื่องราว ความรัก ยังคงดำเนินต่อไปใน ละคร #จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ที่นำเสนอเรื่องราว ความรัก ย้อนประวัติศาสตร์ และการกลับมาของ #ก๊อตจิรายุ ในบทบาทใหม่ที่น่าติดตาม นอกจากนี้ ยังมีประเด็นด้าน สุขภาพ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลไม้ไทยที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคไต และ สารคดี ที่สำรวจเรื่องราวของคนไทยในแผ่นดิน เพื่อค้นหาคำตอบว่า 'คนไทยคือใคร มาจากไหน' ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของชีวิต ความคิด และวัฒนธรรม ที่ผสมผสานกันอย่างลงตั.
